Hun er 27 år og sælger hårelastikker for 150 millioner

Da Sophie Trelles-Tvede var 19 år og studerende, fik hun en god idé:

At lave en hårelastik, som både var behagelig at have i håret, og som ikke gav en grim markering, når hun slog hestehalen ud igen.

Den idé har vist sig at være så god, at hun nu sælger hårelastikken Invisibobble i alskens farver i mere end 70 lande. Og sidste år omsatte virksomheden, der i dag også producerer hårbånd og spænder, for 150 mio. kr.

Det siger hun til BBC.

Den unge iværksætter fik idéen, da hun i 2011 sad med næsen i bøgerne på Warwick University i den engelske by Coventry og blev irriteret over, at hun ikke kunne sætte håret op uden at få hovedpine.

Sophie Trelles-Tvede var i 2016 på Forbes' liste over unge talenter under 30 år inden for detailhandel.

Ved siden af hendes skrivebord hang der en telefon med en spiralledning, og så slog det hende, at den ledning ville lave et andet pres om håret end en normal elastik og kunne være løsningen. Så hun klippede ledningen af telefonen og satte den i håret.

»Jeg måtte betale en ret stor bøde til universitetet for at have klippet deres telefon i stykker, men det virkede, og det fik mig til at diskutere idéen med min kæreste. Og så blev vi enige om at gå videre med det,« har Sophie Trelles-Tvede tidligere fortalt til Berlingske.

Var den yngste på Forbes' prestigeliste

Hun driver Invisibobble sammen med sin kæreste, Felix Haffa. Virksomheden, der har hovedkvarter i München, har over 100 ansatte, og elastikkerne bliver solgt hos alt fra apoteker og frisører til sportsforretninger og modebutikker. Det største marked er USA.

Kæresteparret lavede den første prototype i en juleferie og begyndte at sælge dem, og selv om virksomheden hurtigt begyndte at vokse, var mange »kritiske« over for idéen og grinte af den, fordi det »bare var en hårelastik«.

»Mine roomies grinte, når jeg lagde billeder af dem på Instagram,« siger hun til BBC.

Men da iværksætteren blev færdig på universitet i 2014, havde Invisibobble allerede en årlig omsætning på knap 45 mio. kr.

Hendes omgangskreds kunne dog stadig ikke forstå, hvordan Invisibobble kunne være et fuldtidsjob for iværksætteren, og hendes studievejleder opfordrede hende til at søge et job.

Det var først, da kæresteparret kom på Forbes' liste over unge talenter under 30 år inden for detailhandel, at omgangskredsen ifølge iværksætteren begyndte at tage virksomheden seriøst, siger hun til BBC. Sophie Trelles-Tvede var den yngste på den prestigefulde liste.

Tjente penge som skiinstruktør til startkapitalen

Sophie Trelles-Tvede er datter af den danske erhvervsmand og forfatter Lars Tvede, men er hovedsageligt opvokset i Schweiz.

Til spørgsmålet om, hvorvidt hendes far har hjulpet hende, har hun tidligere været klar i mælet. Han har ikke hjulpet kæresteparret økonomisk, for de arbejdede begge en sæson hver som skiinstruktør, og det var pengene derfra, de brugte til at lave de første Invisibobble-elastikker, har hun fortalt.

Sophie Trelles-Tvedes hårelastikker er så populære, at mange andre producenter har kopieret dem. Derfor er iværksætteren begyndt at udvikle flere ting til håret.

Desuden fik de en aftale med Felix Haffas bror, der har den tyske virksomhed New Flag. New Flag har distributionsrettighederne til en populær hårbørste kaldet Tangle Teezer i Tyskland, Schweiz og Østrig, og fordi Invisibobble også var et hårprodukt, blev de enige om at tilføje den til New Flags produktsortiment.

»I stedet for at starte vores egen virksomhed fra bunden og putte en masse penge i startkapital fik vi en aftale med Felix' bror. På den måde kunne vi sende en Invisibobble med ud, hver gang en frisørsalon købte Tangle Teezer-hårbørster, og så begyndte vi at få ordrer på Invisibobble,« har Sophie Trelles-Tvede fortalt.