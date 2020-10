Hul i hjælpepakke truer hel branche: »Virksomhederne er godt på vej til helt at forsvinde«

Direktør i design- og projektvirksomheden Jysk Display, Jacob Jensen, kan i øjeblikket se sin forretning smuldre dag for dag. Virksomheden, der designer events i udlandet, modtog ellers økonomisk støtte i foråret og blev også stillet en ny omgang kompensation i udsigt, da de generelle hjælpepakker udløb i august.

Jacob Jensens virksomhed er dog ikke omfattet af den nye kompensationsordning fra 28. august. Det betyder, at virksomheden i skrivende stund har mistet 80 procent af sin omsætning og har måttet vinke farvel til omtrent halvdelen af medarbejderne. Det har med andre ord haft enorme konsekvenser, fortæller Jacob Jensen.

»Hele vores eksistensgrundlag er truet. Det gør sig også gældende for vores mellemstore kollegaer, der er ved at gå konkurs. En efter en. Så det er ufatteligt kritisk og ekstremt vigtigt, at vi og resten af branchen får hjælp fra staten, inden konkurserne vælter ind over branchen,« lyder det fra den administrerende direktør, der kalder den nuværende situation for en »katastrofe«.

Den politiske intention var ellers at hjælpe underleverandører, der eksempelvis leverer udstyr til events, messer og koncerter, der i disse dage er lukket ned på grund af forsamlingsforbuddet. Aftalen fra 28. august yder dog kun kompensation til begivenheder, der afholdes i Danmark, har åbent for offentlig tilmelding, og som har et forventet deltagerantal på flere end 350.

For Jysk Displays vedkommende, der afholder 90 procent af sine aktiviteter i udlandet, betyder det, at man ikke kan få kompensation for faste omkostninger. Det på trods af, at virksomheden har hårdt brug for det.

»Vi har stort ingen ordrer på messedelen, så vores omsætning er lig med nul, som situationen er nu. I mellemtiden brager vores udgifter afsted, selv om vi allerede har måttet ty til afskedigelser. Så vores faste omkostninger æder os måned for måned,« siger Jacob Jensen.

Han vurderer samtidig, at coronakrisen kan føre til endnu flere fyringer, såfremt partierne ikke snart justerer hjælpeordningen.

»Vi kommer unægteligt til at skulle afskedige endnu flere medarbejdere, og vi ender med at mangle grundlaget for hele vores forretning, hvis staten ikke snart kommer os til undsætning. Så ryger arbejdspladserne til udlandet, og dem kommer Danmark til at mangle, når krisen er ovre,« lyder det fra den administrerende direktør.

»Nødlidende«

Erhvervsorganisationen Dansk Industri, der repræsenterer en lang række virksomheder, bekræfter, at flere event- og AV-virksomheder i disse dage står uden økonomisk kompensation. Det skyldes primært kravet om, at begivenheden skal afholdes i Danmark, kravet om offentlig tilmelding og kravet om et deltagerantal på 350, fortæller erhvervsorganisationen.

Ifølge Dansk Industris medlemsdirektør, Lars Frelle-Petersen, er disse virksomheder direkte »nødlidende«, og han er heller ikke et sekund i tvivl om, hvad der kommer til at ske, hvis regeringen og partierne ikke snart får tilpasset aftalen fra 28. august.

»Virksomhederne er godt på vej til helt at forsvinde med den nuværende ordning, og hvis det sker, mister vi nogle underleverandører, som er helt afgørende for, at vi kan afholde koncerter og events efter coronakrisen,« siger Lars Frelle-Petersen og uddyber:

»Det vil betyde, at vi får svært at afholde større arrangementer som koncerter, festivaler og messer, som vi havde før coronakrisen. For arrangørerne selv har som regel ikke det udstyr, som underleverandørerne bidrager med. Så det er en specialiseret branche, vi helt klart bør holde hånden under,« mener vicedirektøren.

Lange udsigter

Omfanget af hjælpepakkerne har været til stor debat i løbet af efteråret, og økonomiprofessorer som Philip Schröder og Lars Gårn Hansen har blandt andet været ude at argumentere for, at regeringen ikke bør holde hånden under virksomheder, der ikke kan drive forretning under coronarestriktionerne. Det kan nemlig svække genopretningen af dansk økonomi, forklarede økonomerne.

Selv om der umiddelbart er lang tid til, at der igen kan afholdes større koncerter og events, mener Lars Frelle-Petersen alligevel, at staten bør holde hånden under events- og AV-virksomhederne. Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om økonomi, siger vicedirektøren og henviser til virksomheder, der leverer udstyr til koncerter.

»Det er i sig selv en vigtig diskussion, nu hvor dansen med corona bliver længere end forudset. Men jeg tror ikke kun, at man skal se på problemet med økonomiske briller. Det handler også om, hvad vi gerne vil bevare i vores samfund. Og hvis vi gerne vil have nogle kulturelle tilbud, når coronakrisen er ovre, bliver vi nødt til at finde en løsning for virksomhederne,« siger Lars Frelle-Petersen.

Men nogle af disse virksomheder er jo primært ramt af udenlandsk forsamlingsforbud, der gør, at de ikke kan stille messer op i udlandet. Er det også danske stats opgave at holde hånden under de virksomheder?

»Ja, det mener jeg. Vi bør tage en drøftelse af, om eksportvirksomhederne også skal være omfattet af hjælpepakken. For de bidrager med en hel masse arbejdspladser, og det øjeblik, situationen bliver mere normal igen, har vi brug for de arbejdspladser i vores samfund,« mener Lars Frelle-Petersen.

Berlingske har kontaktet Erhvervsministeriet for at høre, hvorfor blandt andet messevirksomheder med aktiviteter i udlandet ikke kan blive omfattet af hjælpeordningen for faste omkostninger. Ministeriet er dog ikke vendt tilbage på henvendelsen.