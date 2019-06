Hovedperson i svimlende dyrt direktørskifte: Jeg føler mig ikke presset

Sjældent har en direktørfyring skåret så mange milliarder af et stort dansk børsselskab på så få dage. Hvis det overhovedet nogensinde er sket før.

Da Lars Marcher i maj blev smidt på porten efter ti succesfulde år i medicovirksomheden Ambu, begyndte en gigantisk aktienedtur, som på blot ti handelsdage kostede det danske selskabs aktionærer langt over 25 milliarder kroner.

Den dag, den opsigtsvækkende fyring blev meldt ud, faldt Ambu-aktien med over 20 procent. Præcis to uger efter den dramatiske afsked med Lars Marcher var medicoselskabets værdi samlet set faldet med næsten 40 procent.

Efter få uger på posten stiller Lars Marchers afløser, Juan-Jose Gonzalez, sig nu frem i rampelyset og skal som sin første opgave sikre, at selskabets hårdt prøvede aktionærer kommer til at sove mere roligt om natten.

FAKTA Kort om Ambus nye topchef Juan-José Gonzalez er 46 år og uddannet ingeniør og Master of Business Administration (MBA). Han har de seneste 12 år varetaget en række ledende poster i den amerikanske gigant Johnson & Johnson.

Juan-José Gonzalez har senest været direktør for datterselskabet DePuy Synthes’ aktiviteter i USA med en omsætning på 33 milliarder kroner og mere end 5.000 ansatte.

Den nye Ambu-topchef har boet og arbejdet i en lang række forskellige lande rundt om i verden – herunder USA, Australien, Storbritannien, Schweiz, Spanien og Portugal.

Juan-José Gonzalez er født og opvokset i Latinamerika, har en irsk kone og er far til tvillinger på otte måneder. FOLD UD

Den 46-årige amerikaner anerkender som det første, at hans fyrede forgænger i den grad har leveret varen. Under Lars Marchers ledelses steg Ambus aktiekurs med næsten 3.900 procent. Det har gjort Ambu-aktien til en af de mest succesfulde i Europa de seneste ti år.

»Jeg vil gerne sige, at Lars Marcher har haft en imponerende tid i Ambu. Han har gjort det virkelig godt. Det eneste, jeg kan sige, er, at hvis du kigger på de næste ti år, vil selskabet blive mere globalt. Derfor tror jeg, at det vil være en fordel for selskabet med en person, der har stor global erfaring og haft ansvar for en kompleks produktportefølje i en større forretning. Der er derfor, at jeg er her,« siger Juan-Jose Gonzalez.

Gør det dig ikke en anelse bekymret, at den tidligere topchef i Ambu, der har skabt så stor værdi for aktionærerne, pludselig bliver smidt ud af selskabet fra den ene dag til den anden?

»Jeg tror, at alle topchefer har deres tid i et selskab. Vi begynder et sted og slutter et sted. For mig er det vigtigste, at jeg føler, at jeg har bestyrelsens fulde opbakning. Samtidig har jeg en meget kompetent ledelsesgruppe, som er helt på linje med mig i forhold til vores strategi,« siger Juan-Jose Gonzalez.

Hvis vi holder fokus på selskabets investorer, så ligner dette topchefskifte et af de værste i dansk virksomhedshistorie, hvis du ser på værditabet i Ambu, hvor aktien er dykket voldsomt. Lægger det ikke et tungt pres på dig?

»Det er rigtigt, at der har været et pludseligt ryk i aktiekursen, som har været større, end nogen kunne have forudset. Min erfaring er, at det er mere retvisende at kigge på aktiebevægelser over en længere periode. Jeg føler mig ikke presset. Jeg er motiveret for at bevise, at Ambu har et stort potentiale,« siger Juan-Jose Gonzalez.

Mens den nuværende Ambu-topchefs forgænger, Lars Marcher, troede, at han sad stensikkert i sædet, mødtes formanden i det danske medicoselskab, Jens Bager, i al hemmelighed allerede i februar med Juan-Jose Gonzalez, som blev overtalt til at rykke sine amerikanske teltpæle op og flytte til Danmark.

Da Jens Bager besluttede sig for at smide Lars Marcher på porten, lød forklaringen, at der var behov for en topchef med den »nødvendige internationale erfaring.«

Kilder kunne dog samme dag til Berlingske Business fortælle en lidt anden historie, der gik på, at Lars Marcher blev sat fra bestillingen i Ambu, fordi han var blevet for egenrådig og magtfuldkommen.

De oplysninger ønskede Jens Bager dog ikke at forholde sig til.

»Vi har været rigtig glade for Lars i de ti år, han har været direktør. Han har skabt en enestående vækstrejse. Det er den eneste kommentar, jeg har til det,« sagde Jens Bager til Berlingske.

FAKTA Fakta om Ambu Ambu udvikler, producerer og sælger medicinsk udstyr til hospitaler og ambulancer.

Holger Hesse stiftede Ambu i 1937, som dengang gik under navnet Testa Laboratory.

Ambus ejerkreds består primært af arvinger til stifteren Holger Hesse samt Coloplast-arvingen N.P. Louis-Hansen. Tilsammen kontrollerer de omkring 23 pct. af kapitalen og godt 64 pct. af stemmerne.

I sit seneste regnskabsår omsatte Ambu for 2,6 mia. kroner. Selskabet har omkring 2.700 ansatte.

Ambus omsætning er de seneste ti år vokset med omkring 13 procent om året i gennemsnit. FOLD UD

Ambus markedsværdi er på ti år steget fra godt 800 millioner kroner til i dag at udgøre omkring 25 milliarder kroner.

I august 2018 var medicoselskabet fra Ballerup næsten 70 milliarder kroner værd.