Hov, i aftes gjorde Apple noget, som selskabet ikke har gjort i to årtier: Kina får skylden

Godmorgen

Velkommen til en relativ stille dag på businessfronten, hvor det er som om, at de store erhvervsnyheder lader vente på sig efter nytår.

Men det kan dog alligevel godt blive til et stærkt nyhedsoverblik denne torsdag morgen, hvor vi skal forbi en dansk industrikæmpe i vankeligheder, efterdønningerne af BRs kollaps, bankernes image og en usædvanlig melding fra Silicon Valley.

1

Teknologigiganten må skrue ned for forventningerne

For første gang i Tim Cooks tid som topchef og for første gang i næsten to årtier må Apple bide i det sure æble og erkende, at salget ikke bliver som forventet.

Sent onsdag aften nedjusterede teknologigiganten Apple sine forventninger til omsætningen i første kvartal som følge af skuffende afsætning på det kinesiske marked og færre opgraderinger til nye modeller af iPhone end ventet.

Dermed venter Apple nu en omsætning i første kvartal, der sluttede med årsskiftet, på 84 mia. dollar mod det tidligere estimat på 89-93 mia. dollar.

I et brev til investorerne skriver Tim Cook, at det blandt andet er den styrkede dollar, som er en af årsagerne til de skuffende forventninger

»Mens vi ventede visse udfordringer på vigtige nye markeder, havde vi ikke forudset omfanget af den økonomiske opbremsning især i Kina,« skriver Tim Cook.

Ikke overraskende satte meldingen sig i aktiemarkedet, hvor Apple i eftermarkedet onsdag faldt 7,6 pct. Ifølge Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, kan nedturen også hænge sammen med handelskrigen mellem Kina og USA.

»Nedturen er uvelkommen, men svagheden i Kina og større udfordringer med at få kunderne til at opgradere til større, nyere og dyrere telefoner er ikke nogen »verdenssensation«, men rammer alligevel investorerne på deres forventninger. I løbet af de kommende uger, vil selskaberne aflægge deres årsregnskaber og fremlægge deres forventninger til 2019. Regnskaberne bliver givetvis gode, mens guidance nok snarere vil være moderate og kan komme til at være skuffende. Vi ser nu givetvis effekterne af Trumps toldkamp mod kineserne, og investorerne ønsker sig en handelsaftale, som kan løse op for spændingerne,« siger Per Hansen.

Nyheden har tilsyneladende givet næring til bekymringer for aftagende global vækst og svagere indtjening hos virksomhederne generelt, og de asiatiske teknologiaktier anfører torsdagens fald, der har sendt MSC Asia, eksklusive Japan, ned med 0,4 pct., skriver Ritzau/Finans.

De amerikanske aktiefutures ligger mellem 1,4 og 2,2 pct. lavere, hvor futures for det teknologitunge Nasdaq-indeks falder mest.

2

2018 blev året, hvor Danske Bank og Nordea skilte sig ud fra resten af banksektoren – i negativ forstand. Forskellen i kundetilfredsheden mellem de to storbanker og resten af sektoren har aldrig tidligere været så stor.

Det skriver Finans.dk.

Det viser en måling fra konsulenthuset Voxmeter, baseret på 224.000 interview i løbet af 2018, som samtidig konstaterer, at de mindre banker aldrig har haft bedre arbejdsvilkår.

»Finanssektoren er ganske enkelt blevet splittet i to,« siger Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter, til Finans.dk.

3

Top-Toy, der står bag Fætter BR og Toys’R’Us, blev i forrige uge erklæret konkurs. Det efterlader et hul i markedet, der ifølge forbrugereksperter vil blive kamp om blandt supermarkeder og netbutikker.

Når alle 226 Fætter BR-butikker og 72 Toys’R’Us-butikker lukker, er børnenes længsel efter legetøj ikke blevet mindre. Derfor vil der være rift om kunderne og markedsandelene, som legetøjsgiganten efterlader sig.

Forbrugereksperter forventer, at det primært vil være store supermarkeder og netbutikker, som vil satse benhårdt på at øge legetøjssalget. Det skriver Berlingske.

»Siden Top-Toy gik konkurs i USA, er supermarkedet Walmart begyndt at satse ekstremt meget på legetøj. De har indrettet legetøjsbutikker i deres butikker, og op til jul har de for første gang udgivet hele legetøjskataloger. Jeg kunne sagtens forestille mig, at store supermarkeder som Bilka eller Kvickly kunne finde på at gøre det samme herhjemme,« siger Dorte Wimmer, der er detailekspert hos analysehuset Retail Institute Scandinavia. Læs hele artiklen her.

4

Kabelproducenten NKT har siden skilsmissen fra Nilfisk gennemgået en meget skuffende udvikling, og selskabets aktieværdi er faldet med 61 pct. på blot et år. Analytikere forudser hårde tider for NKT og ikke mindst 2019, der kan blive et skæbneår for NKT. Det skriver dagbladet Børsen (i abonnement).

Hos ABG Sundal Collier forudser analytiker Casper Blom, at hårde tider venter NKT.

»2019 er allerede et tabt år målt på indtjening. Med den guidance, de har stukket ud (10-30 mio. euro i EBITDA, red.) i kabelforretningen, så kan det godt være, at de med lidt held kan lave en spids over 30 mio. euro, hvis de får nogle ordrer – men det bliver ikke smukt på nogen som helst måde,« siger Casper Blom.

Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, leverer her sit bud på, hvad man bør rette blikket mod i dag som investor.

Vil det lykkes Trump og demokraterne at nå til enighed om muren mod Mexico og bringe den nedlukning til ophør, som nu har varet siden den 22/12 eller 12 dage?

Apple nedjusterede i går sine omsætningsforventninger med 7,7 % til 1. kvartalssalget, og aktien faldt med 7,5 % efter annonceringen og i eftermarkedet. Hvor markant slår nedjusteringen igennem internationalt og kan den for alvor mærkes i Europa og Danmark, som jo generelt ikke har nogen større ”teknologieksponering”?

De amerikanske aktier kom efter en svag start godt i mål i går på årets første handelsdag. Selv om Apple efter lukketid nedjusterede sine forventninger, kan den bedre end ventede og ikke mindst bedre end frygtede start alligevel give lidt investoroptimisme generelt for hele 2019.

En overvejende negativ stemning præger torsdag de asiatiske aktiebørser i kølvandet af en nedjustering fra den amerikanske it-gigant Apple efter amerikansk børslukketid onsdag aften.

Nikkei 225 lukket

Topix lukket

Hongkongs Hang Seng -0,30

China Shanghai Composite -0,00

China CSI 300 -0,10

Taiwan Taiex -0,70

Sydkoreas Kospi -0,40

Indiens BSE Sensex +0,00

Singapores STI -0,81

Sydney ASX 200 +1,36