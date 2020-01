Højesteret i historisk dom: Tidligere forsikringsdirektør var ikke egnet til bestyrelsesarbejde

Fit and proper-kravene har det seneste års tid været særdeles omdiskuteret.

Nu er fit and proper-kravene for første gang blevet prøvet i Højesteret, der i sin afgørelse blåstempler Finanstilsynets erklæring af tidligere forsikringsboss Jens Erik Christensen som ikke egnet til at besidde bestyrelsesposter på baggrund af en sag i Husejernes Forsikring.

Det store fokus på fit and proper skyldes en række højtprofilerede sager:

Da Danske Bank jagtede ny topchef efter Thomas Borgens exit, valgte bestyrelsen et åbent opgør med Finanstilsynet med indstillingen af Jacob Aarup-Andersen. Finanstilsynet, der skal godkende personer med ledelsesansvar på øverste niveau i den finansielle sektor, sagde nej med henvisning til fit and proper-princippet.

Fit and proper var igen i fokus, da Finanstilsynet efter en langvarig og opsigtsvækkende proces endelig erklærede Tonny Thierry Andersen tilstrækkelig egnet og tilstrækkeligt hæderlig til at varetage hvervet som koncerndirektør i Nykredit.

Men sådan er det ikke gået fra den tidligere forsikringsboss Jens Erik Christensen, som i 2017 ikke blev erklæret fit and proper længere. Han valgte at gå rettens vej med afgørelsen, og efter at både byretten og landsretten gav medhold til Finanstilsynet, gik sagen hele vejen til Højesteret for første gang i danmarkshistorien.

Fredag faldt der endelig dom fra Højesteret, som stadfæster landsrettens dom og dermed endegyldigt erklærer Jens Erik Christensen uegnet til at varetage bestyrelsesposter.

I afgørelsen skriver Højesteret, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Finanstilsynets vurdering af den adfærd, som den tidligere forsikringsboss har udvist.

Jens Erik Christensen siger til Berlingske efter stadfæstelsen:

»Det er skuffende, men det må jeg tage til efterretning.«

Han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Fra Codan til Husejernes Forsikring

Jens Erik Christensen var i sin tid øverste direktør i Codan, ligesom han har siddet i bestyrelsen for hæderkronede virksomheder som SAS og Falck. Årsagen til fratagelsen af licensen til bestyrelsesarbejde skyldes dog hans tid i Husejernes Forsikring, hvor han var bestyrelsesformand.

I flere uge efter, at han var blevet oplyst, at man skulle stoppe med at sælge forsikringer til intetanende danskere, fortsatte salget, skrev Økonomisk Ugebrev blandt andet.

Husejernes Forsikring gik konkurs og efterlod 25.000 danskere med værdiløse efterskifteforsikringer, lød det eksempelvis. I løbet af det forår i 2017 mistede han hele 12 bestyrelsesposter herunder den sidste i Vestjysk Bank.

Ugebrevet har tidligere kortlagt forløbet, hvor striden handlede om, hvornår Husejernes Forsikring præcis blev beordret stop for salget af nye forsikringer. Finanstilsynet mente, at der allerede to uger før myndighederne trådte til med et direkte påbud, lå et brev fra forsikringsselskabet bag, Gable, med et påbud.

Jens Erik Christensens advokat Søren Lundsgaard fra Lundsgaard og Partnere sagde dengang til til Økonomisk Ugebrev:

»Vi vil gøre gældende, at man havde ret til at få undersøgt forholdene inden man stoppede salget. På det pågældende tidspunkt havde Gable ikke fået påbud fra nogen tilsynsmyndighed. Og indtil da havde de vel derfor retten til fortsat at sælge forsikringer.«

Søren Lundsgaard ønsker ikke at kommentere dommen fra Højesteret over for Berlingske.

Retten i Lyngby gav medhold til Finanstilsynet i afgørelsen 17. april 2018. Efterfølgende blev dommen anket og gik videre til Østre Landsret, der 19. december 2018 stadfæstede dommen. 17. januar 2020 gjorde Højesteret så det samme.