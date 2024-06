Virksomheder Abonnement

HK Ungdoms formand vil nægte 13-14-årige at sidde bag kassen: Har hørt ét familiemedlem bekymre sig

Aldersgrænsen skal sænkes, så unge under 15 år også kan sidde ved kassen i supermarkeder. Det bedyrer regeringstoppen i et nyt udspil. HK Ungdoms formand er bange for, at man placerer dem i ubehagelige situationer, fortæller han i et interview med Berlingske. Men hvem skal træffe beslutningen, og hvor stort er problemet egentligt?