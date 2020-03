Hjemsendt Michelin-kok: »Jeg frygter, at der ikke er et job at komme tilbage til«

På en normal dag møder køkkenchefen Dak Wichangoen ind på Michelin-restauranten Kiin Kiin ved 11-tiden, drikker en kop kaffe med kollegerne, inden hun de følgende 12 timer hakker grøntsager, steger kød og med hård hånd holder de andre kokke i skak. Det gør hun seks dage om ugen.

Men de seneste 14 dage har intet været normalt. For da regeringen tvang Kiin Kiin og tusindvis af andre restauranter til at lukke, blev hun sendt hjem på ferie. Hun har nu siddet derhjemme i lejligheden på Nørrebro i København i to uger. Alene. Og uden at kunne lave noget.

»Jeg kan jo ikke bare sætte mig bag en skærm og begynde at arbejde hjemmefra. Vores arbejde er afhængigt af, at vi står i et køkken og producerer noget. Så nu sidder jeg bare herhjemme og glor ind i en hvid væg. Jeg er gået fra konstant at køre i femte gear til at sidde helt stille,« siger den 33-årige kok.

Selv om ejeren af Kiin Kiin, Henrik Yde, driver en sund forretning og har penge i kassen, er chefkokken usikker i forhold til fremtiden.

»Jeg er frustreret ad pommern til, og jeg frygter, at der ikke er et job at komme tilbage til efter alt det her. Som vi bløder lige nu, ved jeg ikke, hvordan det kommer til at lande,« siger Dak Wichangoen i en fart, der fortæller, at talestømmen er lige så hurtig som hendes hverdag. Alt går stærkt. Normalt.

Når en restaurant lukker, rammer det ikke kun ejeren, men en hel fødekæde. I grafikken nedenfor kan du læse, hvordan lukningen af Michelin-retauranten Kiin Kiin spreder problemer som ringe i vandet og påvirker både ejeren Henrik Yde, hans stjernekok, tjenerelev, vinimportør og grønsagsleverandør. Læs interviewene ved at klikke på billederne.

Da Dak Wichangoen var barn, blev hun kaldt Lotte Heise efter den speedtalkende forfatter. Hun snakkede altid, mens det skriftlige var sværere for hende i skolen. Så da de andre gik på gymnasiet, tog hun på teknisk skole. Hun havde altid godt kunnet lide at lave mad.

I dag er Dak Wichangoen Københavns eneste kvindelige køkkenchef på en Michelin-restaurant, og hun har nu været på Kiin Kiin i ti år.

»Jeg synes, at Henrik Yde havde gang i et fantastisk projekt med at vise, at thaimad ikke bare er stir fry og sursød sauce med kylling og ananas. Han ville åbne folks øjne for, hvad thailandsk mad er.«

Mange er allerede blevet fyret

Kvinden, der står for den gode smag i Michelin-køkkenet, var godt i gang med at fejre sit 10-årsjubilæum, da coronakrisen brød ud.

»Jeg kørte en 10-årsjubilæumsmenu på Kiin Kiin, som jeg har brugt meget tid på at lave, men den er så sat på pause, så det er også bare pisseirriterende oveni alt det andet. Vi er jo nogle mennesker, som er meget passionerede omkring vores arbejde,« siger hun.

Normalt stormer chefkokken Dak Wichangoen rundt i køkkenet på restauranten Kiin Kiin. Fold sammen Læs mere Læs mere

Flere af Henrik Ydes restauranter sælger stadig takeaway, men Dak Wichangoen er blevet sendt hjem, og der er allerede mange kokke i hendes omgangskreds, der er blevet fyret.

»Det er jo virkelig foruroligende for udsigterne til fremtiden, og jeg tænker meget over, hvad der skal blive af mig, hvis jeg worst case bliver fyret. Jeg kan jo ikke bare sætte mig på et kontor ...«