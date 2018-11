Her er kvinden, der skal tøjle Elon Musk: »Hun skal sørge for, at han ikke gør noget dumt«

Han har siddet alene bag rattet i Tesla i over 14 år, men nu skal Elon Musk rykke sig, da en medchauffør tager plads på forsædet sammen med ham.

Den 54-årige australier Robyn Denholm overtager posten fra Elon Musk som formand for Tesla, mens Musk forbliver topchef for elbilsproducenten.

Robyn Denholm har siddet i Tesla-bestyrelsen i de seneste fire år og er finansdirektør i Australiens største teleselskab Telstra – en stilling, hun dog forlader for at hengive sig til tilværelsen som bestyrelseskvinde i USA.

Elon Musk har ikke afgivet pladsen for enden af bordet af egen god vilje. Stolelegen har rod i et forlig, som Tesla og Elon Musk indgik med ryggen mod muren med de amerikanske myndigheder tidligere i år.

Elon Musk jubler over den nye kvinde på formandsposten, som han basalt set selv har udpeget.

Would like to thank Robyn for joining the team. Great respect. Very much look forward to working together. — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2018

Analytikerne er dog mere afdæmpet i deres begejstring og forudser, at det stadig er Elon Musk, der lægger den overordnede kurs.

»Jeg ser ikke, at der kommer meget forandring ud af denne udnævnelse. Hendes job bliver at sørge for, at Elon Musk ikke gør noget meget dumt, som strider mod det forlig, som Tesla har indgået med myndighederne. Ud over det tror jeg, at han vil blive ved med at gøre det, som han gør allerede,« forklarer David Whiston, der er førende analytiker på selskabet Tesla i finanshuset Morningstar.

»Mens Denholm teknisk set er et uafhængigt medlem af bestyrelsen, så har hun været en del af Musks hold i en del tid, og det siger mig, at hun ikke vil være i stand til at styre Elon Musks værste instinkter. Og det var selvfølgelig hele pointen fra myndighedernes side,« vurderer Stephen Diamond, der er juraprofessor ved Santa Clara-universitetet i Californien med speciale i god forretningsskik.

FAKTA Hvem er Robyn Denholm Den amerikanske elbilproducents bestyrelse har udnævnt 54-årige Robyn Denholm til ny formand for bestyrelsen med omgående virkning. Hun er australier og er finansdirektør og ansvarlig for strategiudviklingen hos det australske teleselskab Telstra, men hun stopper i den rolle for at dedikere sig en bestyrelseskarriere på fuld tid. Robyn Denholm har været en del af Teslas bestyrelse de seneste fire år. Derudover har hun en fortid med ledende stillinger i bl.a. Toyota, Sun Microsystems og Juniper Networks. FOLD UD

Også herhjemme er Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, i tvivl om, hvorvidt rokaden får en reel betydning for Tesla.

»Tesla er Elon Musk. Hvis Tesla ikke havde haft Elon Musk, var der med stor sandsynlighed intet Tesla. Jeg tror ikke på, at man får en bestyrelsesformand, der vil ændre markant på det, som Tesla har stået for,« siger Per Hansen.

Baggrunden for, at Elon Musk nu forlader formandsposten, er, at Finanstilsynet i USA, Securities and Exchange Commission (SEC), i september sagsøgte Elon Musk for bedrageri ved at vildlede investorerne. Det skete efter at han i august tweetede, at han overvejede at tage elbilproducenten af børsen.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. august 2018

Det sendte aktien i vejret, men den form for kurspåvirkende information er SEC ikke glad for.

Tilsynet krævede derfor, at Elon Musk blev forbudt at lede børsnoterede selskaber. Så galt gik det dog ikke. Kort efter indgik Elon Musk forlig med Securities and Exchanges Commission (SEC) om at betale en bøde på 20 mio. dollar, træde tilbage som bestyrelsesformand for Tesla og lade fremtidige Twitter-beskeder, som kan være kurspåvirkende, undergå godkendelse, før de må sendes ud.

Til gengæld kan han alligevel fortsætte som direktør i Tesla, som han ejer 22 procent af, selv om SEC lagde op til at forbyde ham at stå i spidsen for børsnoterede virksomheder.

Torsdag har Tesla nu valgt hans efterfølger. På trods af, at Tesla er et børsnoteret selskab, sidestiller Per Hansen til dels Tesla med en ejerledet virksomhed netop på grund af Elon Musks stærke position i selskabet.

»Man kan få det indtryk, at Elon Musk står for alt i det her selskab. Formaliteterne skal selvfølgelig være opfyldt, men en ny formand i en semi-ejerledet virksomhed kommer altså ikke til at lave revolutioner fra dag ét,« siger Per Hansen.

I forliget med myndighederne var det også indbefattet, at Tesla skulle finde to nye uafhængige bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen. Netop sammensætningen af bestyrelsen har været genstand for kritik, da Elon Musks egen bror samt ansatte i Elon Musks andet selskab SpaceX sidder i den.

Robyn Denholm blev udnævnt som finansdirektør i Telstra tilbage i juli og forlader altså det australske teleselskab, når hendes seks måneders opsigelsesperiode er overstået. Hun tiltræder som formand for Tesla med det samme.