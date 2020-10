Her er Danmarks rigeste familie: Trods corona er deres formue vokset med 75 mia. kr. det seneste år

Legofamiliens formue har her i 2020 taget et helt vanvittigt hop opad. Det seneste år er familiens formue således vokset med hele 75 mia. kr.

Udviklingen er bemærkelsesværdig, for man kunne meget vel have set det modsatte i en tid, hvor store dele af samfundet lukker ned.

Der er to forklaringer på den store formuestigning. For det første er det lykkedes for koncernen at øge både salg og indtjening ganske betragteligt i første halvår af 2020, altså samtidig med at store dele af samfundet lukkede ned. Der er sket en markant stigning i nethandlen, og det betyder at omsætningen i første halvår 2020 steg med hele 14 procent sammenlignet med første halvår 2019.

Dermed har den øgede satsning på e-handel været ganske perfekt timet, og altså givet øjeblikkelige resultater. Den anden del af forklaringen på den store formuestigning er, at selve prissætningen af virksomheden er kommet højere op. Det hænger sammen med de ganske betydelige stigninger, der har været på aktiemarkederne det seneste år.

Eneste malurt i bægeret må være, at koncernen i efteråret 2019 øgede ejerandelen i Merlin Entertainment fra knap 20 procent til nu 50 procent. Og samtidig blev Merlin Entertainment afnoteret fra børserne. Merlin er nemlig ramt af den generelle nedlukning, fordi virksomheden driver forlystelsesparkerne. Men disse problemer har altså ikke taget glansen af det samlede regnskab.

Her i foråret er der i øvrigt sket en ledelsesmæssig ændring, så den ene af Kjeld Kirk Kristiansens børn, Thomas, er avanceret fra at være næstformand i Lego-koncernen til nu at være formand. Det er sket efter fire år som næstformand.

Thomas Kirk Kristiansen har i øvrigt også købt et historisk gods på Fyn her i foråret. Det drejer sig om Skovbo Gods, der ligger uden for Rynkeby på det nordøstlige Fyn.