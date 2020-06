Kolde øl på Dyrskuepladsen i Roskilde, tætpakkede koncerter på yndlingsklubben, konferencer med folk fra hele verden. Vi elsker events, fordi de rører noget i os. De er en oplevelse, som sker her og nu, som åbner op for magiske møder, der sker, når hundredvis af fremmede kroppe bevæger sig i takt til musikken. Den slags oplevelser kommer for tiden kun via skærmene i vores hjem.

»Hele eventindustrien er vendt på hovedet og rykket ti år frem i tiden på grund af coronakrisen,« siger Jasenko Hadzic, stifter af eventplatformen Tame.

Eventindustrien har store overlap til tech-verdenen. Men aldrig før har industrien været så afhængig af at være digital som nu. Aldrig før har industrien fra kunstner til arrangør været tvunget til at være online.

»Krisen tvinger os til at udfordre vores egen tankegang. Vi supporterede fysiske events. Det kunne vi godt se, ikke kom til at ske nu,« siger Jasenko Hadzic.

Vi vil se flere hybridevents fremadrettet

På tre dage ændrede Tame-teamet alt. Tame var ikke længere en platform til at skabe og styre fysiske events. Nu var Tame-platformen, i bestemt ental, for online events. I februar havde Tame primært danske kunder, nu har de kunder i USA, Australien og Sydafrika, som alle kan se, at fremtiden er virtuel.

»Covidkrisen er den største driver for teknologi. Det har skabt to nye kategorier. De virtuelle events, som vi ser nu, og hybridevents, som vi vil se flere af efter corona, når man kan samle måske 100 mennesker fysisk og 1000 online. Det virtuelle rum lukker op for uanet kreativitet og personliggørelse. Hybridevents vil bane vejen for ny teknologi, som kan bygge bro mellem det fysiske og det virtuelle,« siger Jasenko Hadzic.

Teknologier som Augmented Reality og Virtual Reality har aldrig rigtig fundet vej ind i mainstream, men events sker i en social sammenhæng, og når den sammenhæng pludselig er online, kan det være muligheden, hvor AR og VR får en massiv udbredelse, siger Jasenko Hadzic.

»Gamification kommer til at spille en stor rolle. Teknologien giver os muligheden for at lægge nye lag på virkeligheden, hvor vi kan engagere deltagere, talere og udstillere på nye måder. Hvaler kan flyve over hovedet på os i VR, i stedet for et navneskilt kan du have din LinkedIn-profil svævende foran din person med AR, og vi kan lægge konkurrencer ind, hvor du i den fysiske verden skal klare nogle opgaver, der styrker netværksmulighederne, som du uploader og tjener point på. Satser man butikken, kan man komme ind og sætte sit aftryk på, hvordan vi som samfund og mennesker tilgår en ny måde at interagere på,« siger han.

Folk hungrer efter offline, men online har også styrker

Det ser også Kristian Riis som en spændende udfordring i en svær tid. Han er guitarist i Nephew og den ene halvdel af duoen True Nord, og så er han stifter af Nordic LA, en netværksorganisation og konsulentbureau for underholdningsindustrien.

»Folk hungrer efter live og offline. Men der er styrker i online. Man kan opleve alt, fra hvor man er. Live-kulturen lider, men online er der aldrig skrevet så meget musik som nu. Vi ser nye formater opstå. Mange af dem vil overleve, fordi de er bedre eller mere interessante. Den bevægelse, vi har gang i, er at se på, hvordan vi skal forholde os til at have formater online og delvis offline,« siger han.

I Nordic LA har de rykket alle aktiviteter online. Sangskriver-camps, som normalt trækker de bedste nordiske producerer til LA for at samarbejde med de dygtigste amerikanske, foregår nu over Zoom. Kristian Riis arbejder på, hvordan han kan sikre den fortrolighed og det netværk, der normalt opstår i de fysiske camps, og hvordan han kan tage de nye fællesskaber, der opstår online og flytte dem offline, når vi igen kan det.

»Man kobler fra hverdagen med sport, kultur og musik. Men hvad kommer til at overleve og i hvilken form? Gider folk se sport, når man ikke kan stå med armen om en god ven? Jeg tror, der bliver et større pres og krav til aktører til at skabe noget med nye formater. Der er et ønske fra forbrugerne om, hvad kulturen kan tilbyde os i fremtiden i den nye normal, som vi ikke ved, hvad er endnu,« siger Kristian Riis.

»Vi kan ikke bare vente på, det bliver normalt igen. Vi ved ikke engang, hvad det er. Jeg har svært ved at se, hvordan vi skal samle 100.000 mennesker på en mark. Når jeg lukker øjnene og ser tilbage på Orange Scene med Nephew i 2019, så tænker jeg på, hvornår jeg kommer til at se det igen. Måske om et år med 250 mennesker, men hvad er afstanden imellem dem? Engang blev man irriteret over, at folk bumper ind i en til koncerter. Nu savner man det lidt,« siger Kristian Riis, stifter af Nordic LA og tidligere musiker i bandet Nephew. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Zoom-fatigue« og sløje oplevelser

Stewart Rogers er redaktør for Grit Daily og medstifter af Badass Empire. En stor del af hans arbejde er at rejse til konferencer verden over, hvor han taler, er vært eller fungerer som moderator. Da coronakrisen ramte, var han i Barcelona.

»På 48 timer kollapsede eventindustrien. Som fuldtidsnomade og offentlig taler blev mit liv vendt på hovedet,« fortæller han. Siden har han arbejdet udelukkende online, hvor han har fortsat med at tale og moderere events.

»Jeg kan med sikkerhed sige, at online events på ingen måde har samme atmosfære, netværk eller følelse, som live events giver en. Som taler kan jeg ikke læse mit publikum eller mærke stemningen i et rum,« siger han.

FAKTA Alternativer til Zoom Rgstival: Platformen beskriver sig selv som en interaktiv jukebox med den sociale musikoplevelse i fokus. Artister kan afholde deres egne koncerter og bestemme billetprisen.

Twitch: Verdens ledende platform inden for livestreams, hvor DJs, gamere og kunstnere kan sætte deres egen stream op.

Boon TV: Folk med kreative hobbies kan eksponere sig selv på den danske platform, som fungerer som et videofællesskab, der fokuserer på relationen mellem fans og performer.

Voisey: Norske Voisey minder mest af alt om TikTok for skabelsen af musik. Det er netværk for musikere, hvor du gennem en app kan lave musik uden gear, blot med din telefon i næsten studiokvalitet og uploade til sitet.

Hopin: Hopin er stiftet i London. Den online eventplatform kombinerer livestream a la Twitch af keynotes med videokonference som Zoom og 1-1-samtaler.

Run the World: San Francisco-baserede Run the World er en hybrid af Zoom, Eventbrite, Twitch og LinkedIn, som hjælper dig med at lave engagerende online events.

Kreoz: Med norske Kreoz kan kunstnere få eksponeret deres værker på platformen, hvor kunstelskere kan lave en spilleliste af kunstværker og streame den direkte til deres telefon eller tv. FOLD UD FOLD UD

Mange fysiske events er rykket direkte online. Men de to formater, fysisk og virtuel, skal ikke ses som to sider af samme mønt, der let kan replikeres frem og tilbage.

»Jeg har stadig til gode at finde en platform, der tilbyder virkelig engagerende oplevelser for virtuelle konferencedeltagere. Mange af mine venner er begyndt at få for meget af online events. De taler om et overload, hvilket ikke er godt for industrien som et hele. Hvis eventproducere skal overleve længe nok til at se genkomsten af tech-konferencerne – hvilket jeg tror, vi alle ønsker at se – skal der mere opfindsomhed til end at flytte nogle talere online,« siger Stewart Rogers.

Der tales om »Zoom fatigue«, en total mætning af videokonferencer, videoopkald, og videomøder. Flere psykologer har påpeget, at når livet foregår på computer, er det enormt trættende for psyken, ikke mindst, fordi hvad der normalt er en naturlig ting – at tale med et andet menneske – pludselig virker unaturligt, når personens ansigt er tæt på og forstørret, og øjenkontakten ikke flyder glidende som normalt. Stewart Rogers afholder ofte keynotes om netop mental sundhed i techindustrien, og han frygter, at de virtuelle konferencer har en bagside.

»Der er udkommet flere artikler om de problemer, som videokonferencer skaber for mental sundhed. Når du deltager i et fysisk event, har du neurotransmittere og hormoner, der fyrer rundt i dit system, og jeg frygter, at for meget liv på video kan have langvarige konsekvenser for nogle,« siger han.

Online har vi adgang til oplevelser, vi ellers aldrig ville drømme om

Kristian Riis har deltaget i både online events, hybrider og de nye fysiske formater, der er opstået som drive in-raves og koncerter og gamle formater, der er blevet genoplivet som drive-in-filmvisninger.

»Folk er idérige og kreative. Jeg synes, det er fedt, at sommerens festivaler som Heartland og Burning Man rykker online. Festivaler, hvor mødet og det sociale er kernen, og hvor man lever på en bestemt måde i en række dage. Men jeg er spændt på, om folk køber ind på det, når det bliver rent digitalt,« siger han og tilføjer:

»På den anden side giver det adgang til, at flere kan se ind i kulturer og kulturoplevelser, som de normalt ikke ville have adgang til,« siger han.

Det forsøger han og Nordic LA også at gøre gennem nye samarbejder. Sammen med Royal Unibrew samler Nordic LA branchefolk fra Danmark og USA online og lader musikere tune ind og stille spørgsmål og blive bedre til det, de gør. Og med Kunsten i Aalborg har Nordic LA skabt en ny platform. Intentionen er at debattere kunst og kulturs vigtighed, og hvordan branchen forbliver relevant under coronakrisen.

»Havde vi ikke været fanget i denne tid, ville vi ikke have lavet disse formater. Vi får input fra de dygtigste folk i Danmark og USA, om hvilke muligheder de ser. Musikere og kunstnere skal inspireres til, hvordan vi reagerer nu, og hvordan vi kommer videre. Folk støtter op og køber ind på præmissen om, at vi har brug for at tale sammen og udveksle viden om både godt og ondt. Jeg håber, Nordic LA er en del af den platform, som kan give håb videre i den svære situation, som mange står i,« siger han.