Har verdensstjerner på kundelisten: Nu er dansk lydkomet solgt til italienere

Den fremadstormende danske lydkomet DPA Microphones, der leverer high end-mikrofoner til flere af verdens største musikstjerner, kommer på italienske hænder. For en pris i nærheden af en halv mia. kr. sælger kapitalfonden Riverside til den italienske højtalerproducent RCF. Det vil betyde endnu mere vækst for den danske virksomhed, der fremstiller nogle af verdens bedste mikrofoner.

»Vi forventer, at DPA kommer til at vokse hurtigt i fremtiden og endnu hurtigere end tidligere,« siger Arturo Vicari, topchef for RCF Group, i et interview med Berlingske.

Den amerikanske kapitalfond Riverside købte DPA i slutningen af 2014. Siden er omsætningen mere end fordoblet. Det er blandt andet sket, efter at en lang række af verdens største musiknavne har valgt de særlige danske luksusmikrofoner til deres koncerter. Navne som Katy Perry, Metallica og Sting – samt danske Lukas Graham – anvender DPA-mikofoner, ligesom også TV-stationer og teatre i London og New York bruger dem.

RCF producerer selv anerkendte højtalere, der blandt andet bliver brugt ved store stadionkoncerter.

»Det var vigtigt for os også at have begyndelsen på lydkæden, nemlig mikrofonen. Derfor har vi valgt den bedste mikrofon, der er til rådighed på markedet i dag, hvilket er DPAs,« siger Arturo Vicari.

Brandet bevares

DPA blev stiftet i 1992 og udspringer fra ingeniørvirksomheden Brüel & Kjær. Selskabet udviklede særlige mikrofoner, som skulle anvendes til at teste støj inde i biler og tog. Det var erfaringer hentet fra det arbejde, som siden blev til DPAs mikrofoner.

Arturo Vicari siger, at den danske virksomhed kommer til at fortsætte som hidtil. Brandet vil blive bevaret, og der vil være fokus på at vokse.

»Vores filosofi er at bevare vores selskabers egne identiteter. DPA gør det godt, og der er ingen grund til at ændre noget ud over at udveksle viden. Men vi vil for eksempel overføre vores viden om trådløse mikrofoner, som kan være værdifuld for DPA,« siger Arturo Vicari.

RCF er i forvejen i gang med en proces, som skal sende den italienske virksomhed på børsen i Milano i løbet af 2019.

»En af årsagerne til at gøre det her er, at vi ønsker at blive børsnoteret i løbet af 2019. Det bliver sandsynligvis i oktober, hvis markedet er til det. Derfor er det vigtigt, at vi kan tilbyde ikke alene de bedste højtalere, men også de bedste mikrofoner på markedet,« siger Arturo Vicari.

Han siger, at der har været en lang række andre, som også ønskede at købe den danske virksomhed. Angiveligt var blandt andre danske Sonion, der er ejet af Novo Holdings, også med i kapløbet.

»Vi ved, at andre også ønskede at købe DPA. Det var ikke nemt, men til sidst lykkedes vi, og det er vi meget glade for,« siger Arturo Vicari.

Håber på vækst i Asien

Karsten Langer, partner hos sælgeren Riverside, siger, at der var stor interesse i den proces, der endte med, at DPA skiftede ejer.

»Vi satte processen i gang i foråret, og kort efter sommeren fik vi et tocifret antal bud. Herefter gik et fåtal af dem videre, indtil vi lavede aftalen med RCF i weekenden,« fortæller Karsten Langer.

DPA Microphones har den tidligere Bang & Olufsen-topchef Kalle Hvidt Nielsen som adm. direktør, og han kommer til at fortsætte som topchef under den nye ledelse.

»Vi har i mange år haft en pæn vækstrate, og det har vi en ambition om at fortsætte med og gerne accelerere den yderligere. Jeg forventer, at vi vil se vækst over hele verden. Vi har selvfølgelig en stærk base i Europa, og vi har fået en god position i USA, og der forventer vi, at vi vil vokse mere. Men jeg ser også gerne en stærk udvikling i Asien,« siger Kalle Hvidt Nielsen.