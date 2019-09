Han lovede sin kone ikke at starte nye projekter – nu går Morten Strunge i luften med nyt podcastmedie

For præcis et år siden indgik Morten Strunge en musketered med sin kone: Han lovede ikke at starte nye virksomheder de næste par år, lød det.

Tirsdag lancerer den 33-årige serieiværksætter, der har virksomheder som Onfone, Mofibo og Plenti på CVet, en ny podcastplatform, som skal gøre lytteroplevelsen bedre og give podcasterne mulighed for at tjene penge på et produkt, som forbrugerne i vid udstrækning er vant til at få gratis.

Det var ellers ikke en del af Morten Strunges planer, da han sidste år drog til Italien for at dyrke druer på en mindre vingård i Toscana.

»Jeg sad sammen med min kone i vores sommerhus i Italien og lyttede til en podcast. Hver gang den sluttede, skulle jeg trykke tre eller fire gange for at komme til næste episode, og da den var slut, fik jeg ingen anbefalinger om lignende indhold, selv om jeg var vild med den,« fortæller Morten Strunge, administrerende direktør og medstifter af Podimo – en ny podcastplatform.

»Det triggede mig. Min første tanke var, at det var jeg nødt til at gøre noget ved. Jeg er jo iværksætter, så det er svært at holde igen, når først idéen er der,« siger Morten Strunge.

Podimo lanceres tirsdag som en podcastplatform, hvor man som abonnent har adgang til en lang række eksklusive programmer samt de eksisterende podcasts, som er tilgængelige i dag. Blandt de nye eksklusive podcasts finder man navne som Casper Christensen, Hella Joof, Third Ear, Ane Cortzen, Jonatan Spang og mange flere bag mikrofonen.

En global spiller

Forrige år udtalte Morten Strunge til Berlingske Business, at »næste gang vil jeg ikke bare skabe et dansk fænomen, men skabe noget, der strækker sig ud over landegrænserne.«

Det kræver ikke meget kendskab til Strunge at vide, at han er en mand, som eksekverer sine idéer og tanker.

Morten Strunge har en lang iværksætterkarriere bag sig trods sin unge alder. På CVet har han bl.a. Onfone, Mofibo og Plenti. Fold sammen Læs mere Læs mere

Der går kun lidt over en måned fra dagens lancering til, at Podimo også åbner i Tyskland. Og som forudsagt rækker succeskriteriet for den nye platform langt ud over Danmarks grænser.

»For mig er den personlige udfordring at skabe noget, der er en global succes. Det arbejder vi intensivt på. Personligt skal jeg vise, at jeg kan lave noget, som går på tværs af flere markeder end Norden. Det skal være en helt anden størrelse end nogle af de ting, jeg har stået i spidsen for tidligere,« siger Morten Strunge.

For at forstå omfanget af de ambitioner er det relevant at tage et tilbageblik på Morten Strunges iværksætterkarriere. Han stiftede sin første virksomhed i moderens navn som 15-årig og har siden stiftet virksomheder som Onfone, Mofibo og Plenti. Fælles for de tre er, at han på få år opbyggede en stor kundebase, hvorefter han solgte dem for tæt på en halv milliard kroner sammenlagt.

»I et land som Danmark ønsker vi ikke at være en nichespiller. Vi skal ikke være endnu et medie med 10.000 abonnenter. Vi skal være et massemarkedsprodukt. Vi sætter prisen lavt og fylder hylderne helt op med produkter på tværs af målgrupper. Jeg vil blive slemt skuffet, hvis ikke vi kan få 250.000 abonnenter på det. Om det tager et, to eller tre år, må tiden vise,« siger Morten Strunge.

Et Podimo-abonnement kommer til at koste 39 kr. om måneden, og der er allerede annonceret en lang række navne og programmer, som fra tirsdag kan høres på platformen.

FAKTA Blå bog: Morten Strunge I 2006 blev Morten Strunge student ved Handelsgymnasiet i Hillerød og startede samme år teleselskabet Onfone i en alder af 20 år. Fem år efter solgte han det for 300 mio. kr. til TDC. Han arbejdede kortvarigt i TDC, men forlod koncernen og etablerede i stedet e-bogsportalen Mofibo. Den solgte han til den svenske konkurrent Storytel i 2016 og fik en ledende stilling i koncernen. Sideløbende stiftede han teleselskabet Plenti, som han solgte for 80 mio. kr. til TDC i 2017. FOLD UD

Et medie i fremgang

De senere år er podcasts blevet en integreret del af mange danskeres hverdag. Mens både DRs og Radio24syvs radioprogrammer kan streames online, så har flere andre medier også meldt sig på banen på lydsiden, mens der i podcastuniverset også er dukket en masse mindre og dedikerede podcasts op.

Ligeledes stiger lyttertallene. Tal fra DR Medieforskning viser, at andelen af danskere, som lytter til podcasts ugentligt, er fordoblet fra 2015 til 2018, hvor det gjaldt omkring en femtedel af befolkningen.

Samtidig viser tal fra Nochmal, at hele 71 pct. af danskerne ikke ved, hvordan man lytter til en podcast. Begge dele fremgår af sitet podcaststats.dk. Med andre ord er det et marked med både potentiale og plads til forbedringer.

En række af de værter, som allerede har fået annonceret en podcast hos Podimo. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Podcasts giver plads til fordybelse, hvad enten det er på en løbetur, i toget, eller når man laver mad. Jeg tror på, at den her convenience i lyd kombineret med fordybelse bliver mere og mere populær i den verden, vi lever i,« siger Morten Strunge.

Selv om Strunge er rendyrket forretningsmand, så adskiller det nye projekt sig fra hans tidligere virksomheder:

»Det smukke ved det her er, at vi kan komme til at gøre en forskel, hvis vi får succes. Vi lever i en verden, der lukker sig om sig selv i forhold til for eksempel Trump og Brexit. Jo mere viden folk har, jo bedre beslutninger kan vi træffe,« siger han og tilføjer:

»Det er jo ikke bare et nyt teleselskab, som halverer din mobilregning.«

Et økosystem for podcasts

En væsentlig del af brandingen omkring Podimo i tiden op til lanceringen er gået på, at Podimo også er lavet til podcastere. Det skal således fungere som et »økosystem«, der tilgodeser podcastere økonomisk.

Morten Strunge, serieiværksætter »Jeg vil blive slemt skuffet, hvis ikke vi kan få 250.000 abonnenter på det.«

I dag findes langt de fleste podcasts frit tilgængeligt på forskellige tjenester. Dermed har podcasteres indtægt været begrænset til eventuelle sponsorater, men det kan der blive lavet om på nu. Podimo tilbyder to indtjeningsmuligheder for podcastere:

Den ene mulighed er en såkaldt »ikke-eksklusivaftale«, som betyder, at en podcast både er tilgængelig hos Podimo og på andre platforme. Denne aftale giver podcasteren en indtægt på 20 pct. af medlemsindtægterne, mens den anden mulighed, »eksklusivaftalen«, giver podcasteren 50 pct. af indtægterne – til gengæld er podcasten kun tilgængelig på Podimo.

Disse modeller har tidligere mødt kritik i bl.a. fagbladet Journalisten, som har beskrevet, at det kan være svært for nichepodcastere at leve af de økonomiske aftaler, Podimo tilbyder.

Den kritik giver Morten Strunge ikke meget for.

»Jeg er ikke enig i kritikken. Betalingen er individbaseret, så det er lige præcis de podcasts, du lytter til, som får penge fra dit medlemskab. Men det er klart, at hvis der kun er hundrede, som lytter til din podcast, så kan du ikke leve af det – ligesom med alt muligt andet,« siger han.

Til gengæld argumenterer han for, at modellen kan være med til at skubbe flere nye podcastere i gang, ligesom eksisterende podcasts kan få et ekstra kvalitetsløft, fordi man nu kan tjene mere end annoncekroner på produktet.

FAKTA Podcast – kort om Podimo Podimo er en app skræddersyet til podcasts. Podimo består i dag af 25 ansatte foruden alle podcasterne. Bag Podimo står Morten Strunge, Nikolaj Koppel, Sverre Dueholm, Andreas Sachse og Eva Lægdsgaard. Udvalgte podcastværter: Casper Christensen, Hella Joof, Third Ear, Umut Sakarya, Marie-Louise Tüxen, Kenn Hansen, Malte Ebert, Morten Kirkskov, Ane Høgsberg, Jonatan Spang, Bubber, Thomas Skov, Signe Amtoft, Anders Kanberg, Kristian Leth og Ralf Christensen, Ane Cortzen, Rikke Collin, Niarn, Geo og Frank Arnesen. FOLD UD

Om tre måneder får vi svaret

Det helt store spørgsmål i forbindelse med lanceringen af Podimo har været, hvorvidt folk er villige til at betale for at lytte til podcasts. Tor Arnbjørn er ansvarshavende chefredaktør på Science Report og har bl.a. en fortid som radiochef hos DR. Han peger på, at der er meget, som tyder på, at folk i større og større grad er villige til at betale for det indhold, de forbruger.

Morten Strunge, administrerende direktør hos Podimo. Arkivfoto. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Podimos mission er væsentlig nemmere i dag, end den havde været for tre eller fem år siden. Ultimativt kommer det til at handle om, hvorvidt det, de har på hylderne, er stærkt nok til, at nogen vil betale for det. Man har kunnet skrive sig op til tre måneder gratis, så den store test kommer, når første regning skal betales hos forbrugerne,« siger han.

Han forklarer, at der er høje produktionskrav måned efter måned for at fastholde forbrugerne. Samtidig synes han, at Podimo har tiltrukket en række profiler, som er spændende nok til at tiltrække et lidt ældre publikum end den typiske podcastlytter i dag.

En anden podcastekspert er Dorte Palle, som har skrevet speciale om at gøre podcasts profitable, ligesom hun har skrevet »Podcastbogen« sammen med Tor Arnbjørn og er grundlægger af Nordic Podcast Academy. Dorte Palle oplyser, at hun selv er i dialog med Podimo om et samarbejde om sin egen podcast, men at det endnu ikke er afklaret.

»Podcastmarkedet har været umodent, men vi er nået til et punkt, hvor fårene begynder at blive skilt fra bukkene, fordi folk begynder at blive villige til at betale for kvalitet. Det ses allerede i USA, men Danmark og USA er svære at sammenligne,« siger hun.

Dorte Palle vurderer, at Podimo rent indholdsmæssigt at truffet nogle kloge valg:

»Deres claim to fame kan blive, at de har landet en aftale med Third Ear, som er meget høj kvalitet. Derudover er der gode komikere og kendisser, som også kan tiltrække mange. De satser meget bredt, men man skal huske, at podcasts lige nu har momentum i nichen,« siger hun.

Til gengæld undrer hun sig over fravalget af eksempelvis true crime-genren, som der hidtil ikke er blevet offentliggjort noget inden for, hvilket ellers har været yderst populært både i ind- og udland.

Eric Ziengs, der driver siden podcaststats.dk, peger på, at det fra branchens perspektiv er rigtig fedt, at der kommer nogen, som håber på at få folk til at betale for podcasts. Men han er til gengæld ikke i tvivl om, at Podimos succes ikke kun kan afgøres i Danmark.

»Hvis ikke de bliver internationale, så går de nedenom og hjem,« lyder det.

Samtidig er han spændt på at se, hvor Podimo ender, da Morten Strunge er kendt for bl.a. at have solgt teleselskaber til TDC.

På spørgsmålet om, hvor Morten Strunge ser Podimo om fem år, svarer han:

»Det handler om at skabe en global spiller, så jeg håber, at vi om fem år ikke kun er et dansk eller nordisk fænomen, men at vi i hvert fald er et europæisk fænomen, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.«

På spørgsmålet om, hvor Morten Strunge ser sig selv om fem år, svarer han:

»Hvis jeg gør det godt, så regner jeg med at blive siddende i spidsen for Podimo.«