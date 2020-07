Han har lokket med besnærende salgstaler i årevis: Nu fortæller konkurser en anden historie

Stifteren af og hovedaktionæren i auktionshuset Lauritz.com, Bengt Sundstrøm, har altid været god til at sælge virksomhedens brand i diverse TV-programmer omgivet af møbler, antikviteter, kunst og kuriosa.

Også når det gælder arbejdet med at skaffe sig nye partnere, der vil drive virksomhed i Lauritz.com-navnet, har den garvede erhvervsmand gennem årene fundet besnærende salgstaler frem for at lokke nye partnere til:

»Vil du være partner i Lauritz.com og blive en del af en succesfuld kæde af auktionshuse i hastig vækst?«

»Partnere hos Lauritz.com tjener normalt penge allerede første år, og kan efterfølgende år opnå betydelige overskud,« lyder det f.eks. på auktionshusets hjemmeside.

Ét er salgstaler. Noget helt andet er virkeligheden.

Alene i løbet af det seneste år er flere af auktionshusets partnere i al ubemærkethed blevet ramt af konkurs efter flere år med haltende økonomi. Partnerselskaberne har således – også inden coronakrisen ramte – haft negativ eller tyndslidt egenkapital.

Auktionshusets partner i Hørsholm, Ztuff Aps, blev ifølge Statstidende taget under konkursbehandling 25. juni. Selskabet havde en negativ egenkapital i både 2017 og 2018.

Også Lauritz-partneren Gemaja Internetauktioner er taget under konkursbehandling. Dermed er partnere, der har drevet Lauritz-filialer Hørsholm, Helsingør og Hillerød alle ramt af konkurs, oplyser kurator Nicolai Dyhr.

Oven i de nordsjællandske konkurser blev partnerselskabet i Aarhus, Auktiondk, taget under konkursbehandling i august 2019. Her fortæller Lonny Hedengran, tidligere partner og filialchef, at filialens ansatte »har gjort, alt hvad vi kunne« for at få det til at lykkes.

»Jeg har aldrig arbejdet så meget, som da jeg var partner, men det kunne ikke lade sig gøre, så på et tidspunkt var vi nødt til at komme videre. Derfor er det gået, som det er gået,« siger hun til Berlingske om konkursen.

Den tidligere partner har ingen kommentarer til Lauritz.coms ageren i sagen.

Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, mener, at konkurserne øger presset på Lauritz.com, der i forvejen kæmper med en stor milliongæld.

»Det viser jo, at de aftaler, man har lavet, slet ikke havde den værdi, man gav udtryk for, og det presser også Lauritz.com yderligere i forsøget på at lande en løsning, der kan sikre selskabet i fremtiden,« siger han.

Per Hansen henviser til, at Lauritz.com har bogført store indtægter, når aftalerne med partnerne blev indgået, fordi de ifølge auktionshuset ville sende penge tilbage til Lauritz.com. I flere tilfælde er pengene, som aktionærerne blev stillet i udsigt, dog aldrig kommet i kassen.

Gevinster ved tvivlsomme låneaftaler og partnerkonkurser har før været i søgelyset. Selskabet har dog afvist, at deres model skulle være problematisk.

Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet »Det er sådan, det er at være børsnoteret. Når der er gode nyheder, så må man løfte hovedet og fortælle om det. Når der er dårligt nyt, må man ranke ryggen og komme ud af busken.«

Både i tilfældet Aarhus og Hørsholm lød det ellers fra Lauritz.com, at det var aftaler, der ville sikre selskabet millioner af kroner.

Af samme årsag mener Per Hansen, at Lauritz.com burde offentliggøre konkurserne til aktiemarkedet, da selskabet i sin tid også sendte børsmeddelelser ud om, at partneraftalerne var blevet indgået.

»Det er sådan, det er at være børsnoteret. Når der er gode nyheder, så må man løfte hovedet og fortælle om det. Når der er dårligt nyt, må man ranke ryggen og komme ud af busken,« siger Per Hansen.

Konkurserne kommer i en tid, hvor Lauritz.com forsøger at få landet en ny aftale, som kan sikre selskabets fremtid og gøre firmaet fri af en gæld, som Lauritz.com-ejeren har stiftet for at ekspandere forretningen.

Bengt Sundstrøms gyldne målsætning har været, at Lauritz.com skulle være til stede i lige så mange lande som den verdensomspændende møbelgigant IKEA. Sådan er det dog ikke gået, og selskabet har gennem lang tid været hårdt presset på økonomien.

Godt nyt?

Lauritz.coms finansdirektør Preben Vinkler Lindgaard afviser, at striben af partnerkonkurser skulle være dårligt nyt, selv om partnerne og auktionshuset har kørt tæt parløb i mange år.

Konkurserne kan derimod vise sig at være en gevinst for auktionshuset, lyder det i et skriftligt svar fra direktøren, der på ingen måde begræder, at partnerne er kollapset.

Forklaringen er ifølge finansdirektøren, at Lauritz.com selv overtager driften af filialerne, hvilket angiveligt har nogle økonomiske fordele.

Likviditeten bliver »snarere forbedret, da selskabet f.eks. ikke skal afregne partnerkommission«, lyder vurderingen fra direktøren.

Der er kun tale om »ret begrænsede udgifter ved overtagelsen af driften«, lyder det fra Preben Vinkler Lindgaard.

Lauritz.com overtager ganske vist de løbende omkostninger til husleje, personale mv., men samtidig forsvinder udgiften til betaling af kommission til partneren, påpeger finansdirektøren.

»De fleste større interessenter foretrækker, at vi ejer og dermed kontrollerer flere filialer selv, fordi man vurderer, at det giver selskabet en større fleksibilitet, øget omsætning og bedre indtjening,« siger Preben Vinkler Lindgaard.

Han afviser samtidig, at Lauritz.com burde have fortalt om partnerkonkurserne til fondsbørsen, da det ikke »forventes at kunne påvirke børskursen«.

Gældsklemme

Det var i foråret 2019, at krisen i auktionshuset nåede sit foreløbige højdepunkt, da Lauritz.com-ejer Bengt Sundstrøm kastede sit eget franske vinslot ind i bestræbelserne på at redde auktionshuset.

Med aftalen fik den farverige erhvervsmand skruet ned for renteudgifter og barberet en stor luns af gælden, men samtidig forpligtede han også sin virksomhed til at betale store årlige millionafdrag de næste fem år.

Men da kalenderen viste 17. december 2019, og Lauritz.com ifølge aftalen skulle have betalt 20 millioner svenske kroner til kreditorerne, måtte selskabet i en kortfattet meddelelse fortælle, at det alligevel ikke havde betalt det store millionafdrag.

Siden har Lauritz.com i april oplyst, at auktionshuset har indledt en proces rettet mod at finde en »ny langvarig finansieringsløsning«, herunder indfrielse af obligationsgælden.

»Der er betragtelig interesse fra forskellige interessenter, uden at vi dog kan navngive disse endnu,« siger Lauritz.coms finansdirektør Preben Vinkler Lindgaard i en skriftlig kommentar.

I det seneste regnskab fra Lauritz.com konstaterer revisoren, at selskabet bryder sine låneforpligtelser, at der er behov for refinansiering og friske penge til Lauritz.com, og at forretningen samtidig skal opnå en forbedring, hvis selskabet skal sikre sin fremtidige drift. Over for Berlingske bekræfter Preben Vinkler Lindgaard, at der ikke betales af på selskabets obligationsgæld.

»Vi arbejder på en løsning, der inkluderer en indfrielse af obligationsgælden. Vores fokus er rettet mod den beskrevne proces og løsning, og der afdrages pt ikke på obligationsgælden,« siger han i en skriftlig udtalelse.

Lauritz.com omsatte for 220,2 millioner kroner i 2019. I 2015 lød tallet på 329,5 millioner kroner.