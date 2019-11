Han brugte børneopsparingen på 500 højtalere fra Kina. Nu omsætter han for millioner

Maj 2014

500 kinesiske højtalere

Jeg var næsten student, og kunne ikke vente med at prøve de ting af, jeg havde lært på handelsskolen i Odense. Jeg fandt et hul i markedet for bluetoothhøjttalere, fandt en model, hvor jeg kunne tilføje mine egne designtouches. Jeg fik lavet et logo, og så bestilte jeg 500 højttalere fra Kina.

Juni 2014

Nyudklækket student

Som 20-årig direkte ud af handelsskolen handler det mest om at omsætte for millioner og tjene en masse penge. Det var selve købmandsskabet, der tændte mig, og så var det mere eller mindre tilfældigt, at det blev højttalere.

Oktober 2014

Konkurstruet børneopsparing

Højttalerne kommer ikke hjem. Jeg havde brugt hele min børneopsparing og lånt de sidste 50.000 kr. af min far, fordi jeg skulle betale det hele up front. Der går tre måneder, hvor jeg næsten ikke får sovet af ren nervøsitet. De stopper med at svare mig fra Kina, og jeg er bange for, at jeg er nødt til at droppe det hele.

November 2014

Eksportrådets erfaring

Mit sidste skud i bøssen er at ringe til eksportrådet i Kina. De fortæller mig, at de har tre-fire af den her slags sager hver måned. De vil alligevel gerne give producenten et opkald. Kort tid efter sender de højttalerne afsted, og virksomheden var reddet. Jeg laver en webshop og pakker selv de 500 højttalere fra mine forældres kælder.

Ferbuar 2015

Fordelen ved et medlemstilbud

En af mine første faste aftaler bliver med Egmonts Go Gift, der er en kundefordelsklub, hvilket betyder, jeg pludselig kommer i Euroman, og mine højttalere bliver en del af nogle medlemstilbud. Jeg husker det som om, at det er der, det for alvor begynder at rykke i forretningen.

Møbler med højtalere

Denne historie er fortalt af stifter og adm. direktør i Lemus, Rasmus Møller Kastrup.

Lemus sælger både bluetoothhøjtalere og højtalere indbygget i møbler.

Sidste år omsatte virksomheden for 8,5 millioner kroner. I 2019 forventes omsætningen at blive omkring det dobbelte.

Juli 2015

Kæresten eller højttalerne

Jeg skal flytte sammen med min kæreste, men da jeg kommer med mine store Dali-gulvhøjttalere og forstærker, siger hun nej. Derfor begynder jeg at tænke over, hvordan jeg får god lyd i stuen samtidig med at alle parter er glade.

Februar 2016

Højttalere indeni møbler

Jeg allierer mig med relevante ingeniører og nogen, som har mere teknisk snilde end mig. Vi begynder udviklingen af det produkt, vi har succes med i dag. Virksomheden bliver dermed todelt, så der på den ene side er Lemus Lifestyle, som er bluetoothhøjtalere, og på den anden side Lemus Home, som er højttalere integreret i møbler.

Januar 2017

Gennembrud i designmarkedet

Vi træffer en beslutning om at brande os på designmesser i stedet for elektronikmesser. Jeg opdager, at hvis vi satser på designmesser og -markedet, så vil vi få en meget større fordel, end hvis det er omvendt.

Februar 2018

Den tyske designpris

Der går et år, hvor vi får solgt vores produkt ind til blandt andet Illums Bolighus i København og Aarhus. Den allerførste Lemus Home vinder en German Design Award og blliver samtidig introduceret på en række messer i Europa. Det er her, at det går op for mig, at vi virkelig har ramt et markant hul i markedet.

September 2018

Produktionen vender hjem

Vi vælger at rykke produktionen hjem, så selve højttalerne fortsat produceres i Kina, og så sendes de hjem og bliver samlet til møbler i Danmark.

Juni 2019

Priser og stjerne

Vi får en fuldstændig overvældende modtagelse. Vi skaber en bro mellem design og teknologi, og vi er dermed med til at løse et problem i mange hjem. Vi vinder både European Product Design Award, ligesom vi får seks stjerner i magasinet Lyd&Billede. Det er helt fantastisk, at vi både har succes med lyddelen og designdelen.

August 2019

Anerkendte investorer

Vi får en investering på tre millioner kroner fra Bent Bang-Jensen og Joachim Spangsberg, og vi er nu i gang med salget i Skandinavien, Tyskland, Belgien og Storbritannien.

Fremtiden

Stort samarbejde med international spiller

Jeg må ikke sige noget endnu, men vi annoncerer et rigtig stort samarbejde med en international spiller i starten af 2020.