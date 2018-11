Hængt ud af skatteminister: Nu går advokatfirma til modangreb

Et af Danmarks største advokatfirmaer, Bech-Bruun, svarer nu igen på skatteministerens kritik af firmaets ageren i udbyttesagen.

Modsvaret kommer efter, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) har sået tvivl om, hvorvidt Bech-Bruun har spillet en dobbeltrolle i svindelsagen med udbytteskat, som har kostet den danske statskasse op mod 12,7 mia. kr.

Det står klart, at Bech-Bruun har spillet en række forskellige roller i sagen:

På den ene side har advokatfirmaet rådgivet om aktielån til den tyske North Channel Bank, som muligvis er involveret i svindel med refusion af udbytteskat. Samtidig har Bech-Bruun været advokat for nogle canadiske pensionskasser i relation til en tvist med Skattestyrelsen vedrørende udbytterefusion.

På den anden side afviser Bech-Bruun nu, at firmaet har rådgivet om eller bidraget til svindel med refusion af udbytteskat, og at firmaet har haft en dobbeltrolle i forbindelse med Bech-Bruuns arbejde for Skatteministeriet med en advokatundersøgelse af udbytteskattesagen.

Kritik af Karsten Lauritzen

Først og fremmest kritiserer Bech-Bruun tydeligt Karsten Lauritzens ageren i sagen.

»Vi kendte ikke sagens fulde omfang, da den dukkede op i offentligheden fra den ene dag til den anden, da skatteministeren i fuld offentlighed nævnte Bech-Bruun på et pressemøde,« skriver Bech-Bruun i en kommentar.

På pressemødet, som Bech-Bruun henviser til, kaldte Karsten Lauritzen sagen om udbyttesvindel for »den mest forargelige svindelsag i nyere danmarkshistorie«. Samtidig åbnede skatteministeren op for, at Bech-Bruun kunne have spillet en problematisk rolle i sagen.

»Skattestyrelsen og Kammeradvokaten har fået nye oplysninger om, at Bech-Bruun optræder i dokumenter, som Skattestyrelsen og Kammeradvokaten har fået. Jeg har bedt dem om at redegøre for det,« sagde Karsten Lauritzen.

Bech-Bruun oplyser, at det siden da har gennemgået alt i detaljer for præcist at forstå, hvad der skete i 2014 og 2015, da firmaet afgav en juridisk udtalelse til et tysk advokatfirma, som senere blev brugt af North Channel Bank.

»Vi deler skatteministerens forargelse over udbytteskattesvindlen og dens formodede omfang. Sammenkædningen med Bech-Bruun og vores rådgivning har imidlertid været helt forkert og potentielt dybt skadelig for vores virksomhed,« lyder det nu i et usædvanligt skarpt svar fra Bech-Bruun.

Dårlig dømmekraft og menneskelige fejl

Mens Bech-Bruun i første omgang beklagede deres rådgivning til et tysk advokatfirma og forklarede, at man ikke ville have påtaget sig advokatundersøgelsen for Skatteministeriet, så skifter advokatfirmaet nu forklaring.

I Politiken forklarer Bech-Bruun i dag, at det første svar, hvor man erkendte fejl, skyldes, at Bech-Bruun svarede for hurtigt, fordi de »følte, at skatteministeren havde sat os under tidspres«.

Dels mener Bech-Bruun ikke, at firmaet har blåstemplet den tyske banks ageren, og mener samtidig ikke, at firmaet dermed har problemer med en dobbeltrolle.

»Vi er selvsagt meget kede af at konstatere, at vi eventuelt, omend indirekte, måtte have rådgivet en virksomhed, der nu kædes sammen med udbytteskattesvindel i Danmark. Det var imidlertid på ingen måde muligt for os – eller for den sags skyld andre tilbudsgivere på opgaven for Skat – at kunne konstatere en sådan sammenhæng, før Skatteministeriet selv – flere år senere – giver os denne information,« skriver Bech-Bruun.

Men selvom advokatfirmaet påpeger, at alt var lovligt, så erkender Bech-Bruun, at firmaet har overtrådt sine egne retningslinjer, da medarbejdere i Bech-Bruun i sommeren 2018 var advokat for nogle canadiske pensionskasser.

»Det er efter vores opfattelse udtryk for dårlig dømmekraft og en menneskelig fejl fra de pågældendes side. Derfor har vi også opsagt klientforholdet, og visse medarbejdere er fratrådt,« skriver Bech-Bruun.

Ud over kritikken af skatteministeren retter Bech-Bruun også kritik af mediernes dækning af sagen. I løbet af weekenden har advokatfirmaet kontaktet en række medier og krævet flere rettelser.

»Diverse medier har fremsat en række beskyldninger og benyttet udtryk, der absolut ikke er dækning for i sagens faktum, og som er i strid med de presseetiske regler. Udsagnene er skadelige, krænkende og kan virke agtelsesforringende,« mener Bech-Bruun.

Berlingske forsøger at få en kommentar fra skatteminister Karsten Lauritzen.