Googles toptelefon knækker under pres

Google er blevet ramt af et nyt problem, som ikke lader sig løse med en opdatering eller nye funktioner: En af de nye toptelefoner, Pixel 4 XL, kan ikke klare en tryktest, som de fleste andre telefoner går igennem uden problemer, men knækker i metalrammen.

Det viser den tryktest, som foretages på YouTubel-kanalen Jerry Rig Everything. Den sædvanlige test med at presse telefonen med fingrene medførte, at Pixel 4 XL-telefonen, som blev præsenteret for under en måned siden, gik i stykker fire steder, selv om hverken skærmen eller bagsiden af telefonen blev ramt.

Fire smæld under testen

Apple oplevede med sin iPhone 6 i 2014, at telefonen blev bøjet og forblev buet, når den f.eks. lå i pres i en stram bukselomme. Det vakte stor opstandelse, og Apple sikrede sig, at det ikke er sket siden.

Siden da er alle toptelefoner af alle mærker blevet testet for, om de bøjer – og kan klare presset.

Pixel-telefonerne, som kun sælges i meget få lande og ikke i Danmark, er Googles udstillingsvindue, hvor internetgiganten viser, hvad den rene udgave af mobilstyresystemet Android er i stand til at levere. Alle andre producenter af Android-telefoner – som Samsung, LG, Sony, Huawei m.fl. – tilpasser Android med egne ekstra funktioner.

»Det går fint at bøje Pixel 4XL fra bagsiden. Skærmen holder telefonen konstruktionsmæssigt ubrudt uden brister eller knæk i rammen. Hvis man derimod bøjer telefonen fra forsiden, lyder der et højt smæld,« forklares og vises det i anmeldelsen.

Smældene kommer fra siden af telefonen, og yderligere tryk medfører flere smæld.

De skyldes ifølge anmelderen, at Google har placeret antennen netop disse steder, som er telefonens svage punkter.

Analytiker: Google bør holde sig fra hardware

»I det, som ser ud til at være blevet en tilbagevendende vane, har anmeldere fundet et alvorligt problem med Googles flagskib, som yderligere understreger mit synspunkt om, at Google ikke bør producere hardware. Denne gang ligger problemet i konstruktionen, hvor den berygtede bøjetest (som de fleste telefoner let klarer) medførte fire høje smæld i metalrammen,« konstaterer den uafhængige analytiker Richard Windsor fra Radio Free Mobile.

Han konstaterer, at problemer er meget værre end dem, der ramte Google i 2017 og 2018, hvor skærmbilledet bl.a. brændte fast, og hvor Pixel-telefonernes kamera ikke fungerede ordentligt, når man aktiverede det gennem f.eks. Snapchat.

»2019-problemerne er meget værre, eftersom de ikke kan løses. Sammen med store kanter (Pixel-telefonernes skærm når ikke helt ud til kanten som konkurrenterens, red.) og et umoderne design og en umoderne følelse er det en meget ringe værdi for en telefon med en prisseddel på 999 dollars. Det er meget dyrere end iPhone 11, som igen gør det meget svært at stille med et bilag for en Google Pixel. Det er meget uheldigt for Google,« konstaterer Richard Windsor.

Google satser på hardware

Google har ikke reageret på problemerne med Pixel 4 XL.

Pixel-telefonerne har ellers høstet gode anmeldelser for især sit kamera.

Google er grundlagt som et softwareselskab men har de seneste år valgt at begynde at producere – eller at få andre til i Googles navn at producere – forskellige former for hardware. Pixel-telefoner, den trådløse Chromecast-TV-sender, Nest-termostater og -sikkerhedskameraer samt de talende Google Home-højttalere er eksempler på Googles produkter.

Googles øverst ansvarlige for hardwareproduktionen, Rick Osterloh, fortalte i oktober i et interview med Berlingske, at satsningen på fysiske Google-produkter skal blive til noget stort.

»Dette er en forretning, som vi betragter som vigtig på lang sigt, og som vi vil fortsætte med at investere i. Vi håber at blive en betydelig del af Googles omsætning fremover,« sagde han.