Goldman Sachs hyret til kæmpe børsnotering af kendt dansk byggekæde

Byggemarkedskæden Stark er på vej til at blive børsnoteret, og det bliver de helt store investeringsbanker, der skal hjælpe med at føre virksomheden på børsen. Ejerne bag Stark – der målt på omsætning er blandt de 20 største danske virksomheder – har valgt Goldman Sachs, JP Morgan og Danske Bank til at stå for børsnoteringen.

Kilder oplyser, at planen er, at børsnoteringen skal finde sted næste år, og den amerikanske kapitalfond Lone Star, der ejer Stark, håber på en værdi på 15 milliarder kroner og måske helt op mod 20 milliarder. Dermed bliver den planlagte børsnotering en af de største herhjemme nogensinde og en kærkommen begivenhed for det danske børsmarked, der har haft meget få store noteringer de senere år.

Stark er en af de førende byggekæder i Nordeuropa og omsætter efter et stort opkøb i 2019 for omkring 32 milliarder kroner. Kæden, der i dag beskæftiger 10.000 medarbejdere i seks lande, fordoblede næsten sin størrelse, da virksomheden sidste år købte den franske industrigigants Saint Gobains tyske byggevirksomhed. Når sammenlægningen er fuldt indregnet i tallene, kommer Stark til at indtage en plads som omkring nummer 20 på listen over de største danske virksomheder.

Stark driver flere end 400 byggecentre i Nordeuropa og har de senere år gennemgået en udvikling, der betyder, at Lone Star håber på, at den danske kæde kan blive værdisat til mellem 15 og 20 milliarder kroner. Det er endnu uklart, præcist hvornår børsnoteringen skal finde sted. Men da Netcompany i juni 2018 blev noteret, skete det cirka et halvt år efter, at investeringsbankerne var valgt. Samme tidsplan er sandsynlig for Stark, lyder vurderingen.

Valget af investeringsbanker er endnu en sejr for Danske Bank, hvor bankens corporate finance-afdeling i de senere år har været i superform, når det handler om børsopgaver herhjemme. Banken har længe stået for alle væsentlige børsopgaver i Danmark og har blandt andet været med til at noteringerne af både Huscompagniet og Boozt.

Danske Trælast

Stark udspringer oprindeligt af Århus Trælasthandel, der blev stiftet i 1896. Siden blev navnet ændret til Den Danske Trælasthandel, og i slutningen af 1960erne blev Silvan-kæden oprettet som en del af virksomheden. Kæden er særligt efter årtusindskiftet vokset kraftigt på de nordiske markeder.

I 2006 blev virksomheden, der siden både har heddet Danske Trælast og DT Group, købt af den britiske koncern Ferguson. I 2017 blev Silvan solgt fra til en tysk kapitalfond, og året efter skiftede koncernen navn til STARK Group og blev solgt til den amerikanske kapitalfond Lone Star.

Børsnoteringen kommer efter, at børsen i Danmark for alvor er begyndt at få nye selskaber ind. Efter flere år med meget begrænset aktivitet er Huscompagniet blevet noteret i dette efterår. Samtidig har netforretningen Boozt.com udvidet noteringen i Stockholm til også at være noteret på markedet i København.

»Stemningen er rigtig god i øjeblikket og bedre, end den har været i lang tid. Vi er glade for at se, at de private investorer bliver mere og mere aktive, og i de senere år er de blevet meget interesseret i at investere i aktier,« siger Carsten Borring, noteringschef hos Nasdaq i København.

Bedste år nogensinde

Han siger, at det tegner til mange nye noteringer i 2021.

»Vi har en virkelig god pipeline på hovedmarkedet, og som det ser ud nu, kan 2021 blive et af de bedste år nogensinde for nye børsnoteringer,« siger Carsten Borring.

Han vil ikke kommentere på Stark eller sige noget om, hvilke andre noteringer der kan komme i Danmark. Men han ser gerne, at danskerne får mere risikofyldte aktier at investere i.

»Der er helt klart en appetit på mere risikofyldte aktier. Vi er i Danmark rigtigt gode til biotek og tech, og den type virksomhed kunne jeg godt tænke mig flere af på hovedmarkedet. Men det kræver, at de professionelle er villige til at tage en større risiko,« siger Carsten Borring.

Stark-noteringen kan blive en af de største herhjemme nogensinde, og den vil kravle ind på top ti-listen over nye noteringer med højest markedsværdi. De største noteringer har været selskaber som Ørsted, ISS, Pandora og Nets, mens også udskilningen af Maersk Drilling fra Mærsk i 2019 var større.

Starks pressechef Sofie Rud ønsker ikke at udtale sig om en kommende børsnotering. Lone Star er ikke vendt tilbage på Berlingskes henvendelse.