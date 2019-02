Globale kaffepriser er styrtdykket – men det mærker du ikke noget til

De sorte dråber er vanskelige at komme uden om i en tid, hvor kaffebarerne ligger og gnubber skuldre i Københavns gader. I de fleste andre større byer er café latte, cortado og americano blevet hverdagsjargon. Samtidig investerer tankstationer og døgnkiosker i at blive en del af de kaffedrikkende danskeres livsstil og indretter særlige kaffeområder, mens mere og mere avancerede kaffemaskiner i alle størrelser finder vej til private hjem.

Men mens kaffe aldrig har været i så høj kurs blandt forbrugerne, fortsætter den globale råvarepris på kaffe med at dykke. På børsen i New York har prisen på et pund (0,45 kilo) arabica kaffebønner befundet sig omkring en dollar det seneste års tid. Det er i historisk perspektiv et lavt niveau og et markant fald fra, da prisen toppede i 2011 med tre dollar per pund kaffe – for knap fem år siden lå prisen på over to dollar.

De lave priser på det globale råvaremarked, har dog ikke forplantet sig til hverken butikshylderne eller cafeerne.

»I forbrugssegmentet, som er den pris, der møder dig og mig, er der ikke tale om, at priserne er faldet overhovedet. Det hænger sammen med, at efterspørgslen stadig er så stor,« fortæller Helge Pedersen, der er cheføkonom i Nordea.

Det såkaldte forbrugerprisindeks for kaffe har befundet sig på et relativt stabilt niveau, siden råvareprisen toppede i 2011. Prisindekset har altså ikke fulgt den samme bevægelse nedad som råvareprisen.

»Butikker og cafeer kan godt holde prisen høj i lang tid på trods af, at råvareprisen er faldet. Niveauet på råvarepriser er jo ikke noget, forbrugere lige kan gennemskue, og vi forbrugere vil jo altid gerne købe kaffe. Det er jo en slags nødvendighedsvare for os,« siger Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver og forsker ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Brasiliansk rekordhøst

Forklaringen på, at råvarepriserne på kaffe befinder sig i den lave ende, hænger sammen med vejret.

»Der har ikke været nogen vejrmæssige katastrofer i de store kaffeproducerende lande, som har resulteret i misvækst de seneste år. Vi ser samtidig, at flere og flere lande ekspanderer og skaber større kaffeplantager. Den kombination har givet et større udbud de seneste år,« forklarer Henning Otte Hansen.

Brasilien er verdens største producent af kaffe og har været det siden 1840erne. Det anslås, at landets 300.000 kaffeplantager står for cirka 30 procent af det globale kaffemarked. Brasilien er derfor så markedsdominerende, at en god høst i landet kan diktere råvarepriserne på kaffe. Fold sammen Læs mere Læs mere

Omkring 70 lande i verden producerer kaffe, men de absolut største kaffenationer er Brasilien, Vietnam, Columbia, Indonesien og Honduras. Brasilien har de seneste år oplevet rekordhøster, og som verdens største kaffeproducent med en markedsandel på cirka 30 pct. svinger sambalandet i den grad taktstokken i forhold til udviklingen på råvaremarkedet.

»Det er jo som med stort set alle andre varer udbud og efterspørgsel, der bestemmer prisen. Meget tyder på, at 2019 også byder på en rigtig god høst, der kan holde priserne nede,« vurderer Helge Pedersen fra Nordea.

Lange kontrakter

Ude i butiksleddet vurderer man, at det er naturligt, at kaffepriserne i butikkerne ikke faldet i samme takt som råvarepriserne.

Ifølge Coops analysechef Lars Aarup er forbrugerprisindekset meget stabilt sammenlignet med det langt mere volatile råvaremarked, hvor priser hurtigt kan både stige og falde. Det skal vi som forbrugere være glade for, vurderer han. Forbrugerprisindekset er i højere grad styret af lange kontrakter, og derfor er der også en vis forsinkelse på udviklingen, forklarer han.

Grunden til, at der lige nu er en mindre diskrepans mellem råvarepriserne og forbrugerprisindekset, skyldes blandt andet tidligere tiders store udsving på det globale råvaremarked, der ifølge analysechefen muligvis har holdt forbrugerindekset lidt oppe.

»Man kan godt forestille sig, at hvis udviklingen på børserne fortsætter, så kan forbrugerindekset også lægge sig en anelse over tid,« siger han.

Men råvarepriser kontra forbrugerpriser er en kompleks størrelse, hvor der er mange faktorer på spil, lyder det fra Lars Aarup.

»Noget, der også holder forbrugerpriserne oppe, er mixet af kaffeprodukter. Hvis forbrugerne bevæger sig fra billigere kaffe til dyrere kaffe, så vil forbrugerindekset på kaffe stige. Det, der har været tilfældet de seneste ti år, er, at flere foretrækker kapselkaffe, hvilket koster mere per gram end almindelig kaffe,« siger han.