Gigantiske prisstigninger rammer Viaplays danske seere

Der er kæmpe prisstigninger på vej til alle, der abonnerer på streamingtjenesten Viaplay.

Viaplay, som den svenske underholdningskoncern Nordic Entertainment Group (NENT) står bag, hæver ved udgangen af marts sine priser, og omfanget har allerede chokeret mange.

Historisk høj stigning

Der er nemlig tale om en af de største enkeltstigninger nogensinde.

Kunder med Viaplay Sport har hidtil betalt 309 kroner om måneden for at kunne se med på de tv-kanaler, som er en del af streamingpakken.

Nu skal de betale 110 kroner mere om måneden, når abonnementet stiger til 419 kroner. Og helt nye kunder skal af med 449 kroner for abonnementet.

»Tak, fordi du vælger Viaplay! Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores tjeneste og vores udbud for at give dig den bedst mulige oplevelse, og i år vil vi tilbyde mere end nogensinde. Derfor vil prisen på dit valgte abonnement Viaplay Sport stige fra 309 kroner til 419 kroner om måneden. Ændringen træder i kraft fra din første betaling efter den 31. marts 2021,« skriver Viaplay i en e-mail til sine kunder og sender »mange hilsener« med.

På Viaplays Facebook-side hagler kritikken ned over selskabet fra vrede og utilfredse kunder.

»I er da helt væk – I har lige mistet en kunde mere. Tumper,« lyder en kommentar.

»Et prishop på over 30 procent? Kommer der en forklaring på denne absurde prisstigning på et i forvejen dyrt produkt?« spørger en anden.

Nye Viaplay-kunder kan kun vælge mellem to pakker, efter at sportspakken er udgået. Begge er sat op i pris. Fold sammen Læs mere Læs mere

Sportspakken forsvinder

Samtidig nedlægger Viaplay sin sportspakke for nye kunder. Dermed kan nye kunder kun vælge mellem Viaplay Film & Serier, som er sat op med 20 kroner til 119 kroner, og den store Viaplay Total-pakke til 449 kroner – en prisstigning på 110 kroner.

Viaplay har sat sig på en del sportsrettigheder til store arrangementer og kampe, som dermed kun kan ses gennem selskabets tv-kanaler. Det sportsglade publikum er derfor tvunget til at betale abonnement, hvis de vil se med, mens det sker.

Samme strategi benytter andre selskaber for at holde på kunderne.

Prisstigningerne kommer på et tidspunkt, hvor konkurrencen på streamingmarkedet bliver stadig hårdere i Danmark.

Her har Disneykoncernen i september 2020 lanceret Disney+ og netop udvidet tjenesten med en voksenafdeling, samtidig med at månedsprisen er steget med 20 kroner til 79 kroner, mens Paramount+ lanceres 25. marts.

Samtidig har tv-udbyderne som sædvanlig skruet op for priserne ved årsskiftet med op til 30 kroner ekstra om måneden for den største kanalpakke.

Viaplay vil fordoble kundetal

Viaplay havde sidst i 2020 bebudet, at der ville komme prisstigninger, men der var ingen antydning af, hvor meget abonnementet vil koste mere.

Samtidig har Viaplay ved årsskiftet meldt ud, at man går efter at fordoble sit kundetal i Norden fra nu omkring tre millioner til seks.

Hvis man vil opsige sit Viaplay-abonnement, skal man gøre det, før prisstigningerne står igennem.