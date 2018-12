Gigantiske kursklø til Pandora efter nedslående prognose

Godmorgen.

Det er dagen derpå for et dansk erhvervsliv, der kunne notere sig, at den britiske premierminister Theresa May fortsat er netop det, efter at hun sent onsdag aften overlevede et mistillidsvotum.

Vi starter også ude i den store verden - mere præcist på den anden side af Atlanten, hvor et par af de største danske selskaber er i vælten. Med historien om Mærsks grønne satsning er der næsten fuld plade af danske erhvervskoryfæer.

FDA-chef går til angreb på Novo og rivalernes amerikanske insulinpriser

Næsten 25 procent af Novo Nordisks samlede omsætning er ifølge Jyllands-Posten i sigtekornet hos den øverste chef for de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Scott Gottlieb vil således ifølge avisen gøre noget ved de amerikanske insulinpriser, som han mener er alt for høje. Novo solgte for 18,8 mia. kroner insulin i USA i årets første ni måneder ud af en samlet omsætning på 82,1 mia. kroner. Midlet til at sænke priserne er indførelsen af substitution på de amerikanske apoteker, så apoteket kan udlevere den billigste version af et kopiprodukt, hvilket ikke er en mulighed i dag.

»Begrænset konkurrence på insulinmarkedet har hjulpet med at holde priserne kunstigt høje,« skriver Scott Gottlieb i en pressemeddelelse.

Medicinalanalytiker Carsten Lønborg Madsen siger til avisen, at det vil ramme Novo Nordisk og de to rivaler Sanofi og Eli Lilly. Han pointerer, at FDA skriver otte sider om lavere priser på biologiske lægemidler, hvoraf de fire handler om, at insulinpriserne er for høje.

Stor usikkerhed om amerikanske myndigheders tilgang til Danske Banks hvidvasksag

Berlingske kan i dag berette, at der blandt flere eksperter er stor usikkerhed om, hvordan de amerikanske myndigheder vil forfølge sagen mod Danske Bank. Ganske vist spår eksperterne, at den amerikanske sag er meget alvorlig og i værste fald kan betyde langt hårdere straffe til Danske Bank end i andre kendte hvidvasksager. Men samtidig er der også tale om helt jomfrueligt juridisk land.

»Sager om mangelfuld hvidvaskkontrol rækker ikke ud over de amerikanske grænser. Vi har ikke set en stor respektabel bank, som bliver retsforfulgt som en påstået medhjælper til at flytte sorte penge. Derfor har vi ingen relevante sager at sammenligne med,« siger Jonathan Lopez, advokat med speciale i hvidvask hos det New York-baserede advokatfirma Orrick.

Danske Bank er ikke fysisk repræsenteret i USA med en filial, og Danske Bank har ikke direkte adgang til dollar fra de amerikanske myndigheder, men får adgang til valutaen via samarbejdspartnere – såkaldte korrespondentbanker. Derfor peger eksperterne på, at sagen er fokuseret på, at banken selv har assisteret med selve hvidvasken.

»Altså kan sagen handle om, at banken vidende har hjulpet med at vaske sorte penge hvide – i modsætning til ikke at have et tilfredsstillende program til at undgå hvidvask,« siger Jonathan Lopez, der også er tidligere vicechef på bankkontoret i det amerikanske justitsministerium.

Mærsk satser milliarder på grøn omstilling

Mærsk vil ifølge Børsen sætte penge bag ordene om at nå i mål med en grøn omstilling, der betyder et stop for udledningen af drivhusgasser i 2050. Det har rederiet sådan set allerede gjort de sidste fire år, hvor man har investeret en mia. dollar i grøn omstilling. Det niveau fortsætter dog som minimum de næste ti år, svarende til et beløb på 2-3 mia. dollar (13-20 mia. kroner).

»Vi har længe været foran konkurrenterne på området, og udgangspunktet er, at vi skal bibeholde vores lederskab i den grønne boldgade. Derfor har vi sat os det ambitiøse mål i 2050, men det skal samtidig være en forretningsmæssig god case,« siger Ole Graa, vicepræsident og chef for flådeteknologi i Mærsk, til avisen.

Mærsk står dog for nuværende alene på dækket i forhold til at komme med konkrete målsætninger for den grønne fremtid. De to store rivaler, Hapag-Lloyd og MSC, ønsker ikke at binde sig til specifikke tal endnu.

Gigantiske kursklø til Pandora efter deprimerende salgsprognose

Børsmarkedet har ikke været nådig ved Pandora i 2018. Onsdag fik den danske smykkevirksomhed endnu en mavepuster, da aktien faldt med 12 procent. Det bringer det samlede fald i år op på hele 56 procent, og selskabet må notere, at der er røget 41,8 mia. kroner af markedsværdien, som nu er nede på 32,6 mia. kroner.

Årsagen til onsdagens kursdyk var den samme, som man har set et par gange før. Investeringsbanken Carnegie advarede ifølge Bloomberg sine kunder om at gøre sig klar på dårlige nyheder fra Pandora i fjerde kvartal og forberede sig på et »hårdt« 2019. Carnegie har før foretaget forhandlerundersøgelser på det amerikanske marked, der med en vis sikkerhed har kunnet give en pejling af salgsudviklingen for den danske smykkevirksomhed.

Pandora har kæmpet med svag udvikling på de to nøglemarkeder USA og Kina, og ifølge Carnegie er der ikke de store beviser på, at den udvikling skulle være ved at vende.

Tre ting, investorer skal holde øje med

Tre ting, som investorerne holder øje med tirsdag, ifølge investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet:

Der var både noget til dem, som bakkede op om May i tillidsafstemningen, og de som udtrykker mistillid. Med stemmerne 200/117 vandt May tillidsafstemningen og kan ikke røres de kommende 12 måneder. Investorerne venter på, om det lykkedes hende at få garantier om grænsen mellem Irland/Nordirland, som sandsynligvis er det bedste, hun kan håbe på og opnå. Faren for et hårdt Brexit er ikke drevet over, men den er heller ikke steget. Investorerne vil i dag fordøje gårsdagens afstemning med et »som forventet«. Der skal dog ikke meget nyt til igen at bevæge investorerne.

Pandora fik endnu et kursslag i maven, da Carnegie nedjusterede deres indtjeningsestimater for 2019. Aktien faldt mere end 11 procent på udsalg fra især de udenlandske investorer. Har Pandora-aktien fundet sit nye leje, eller kommer der i dag et kursmæssigt efterskælv, hvor også andre analytikere følger negativt trop med lavere estimater for 2019?

På årets sidste ordinære ECB-møde kommer der næppe større overraskelser. Den Europæiske Centralbank slutter dens obligationsopkøb om få uger. På dagens møde og efterfølgende pressekonference vil investorerne forsøge at få hints på, om der er nyheder om pengepolitikken i 2019. Inflationen er aktuel så lav, at der fra den front ikke er noget godt alibi for at hæve renterne. Har Draghi og ECB nye informationer?

Udviklingen på de asiatiske markeder torsdag

De asiatiske aktiemarkeder ligger ifølge Ritzau Finans med pæne stigninger torsdag, hvor investorerne kan glæde sig over et lille tøbrud i handelsforholdet mellem Kina og USA.