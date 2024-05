Virksomheder Abonnement

Gigantisk millionkrav rejser sig foran Nordic Waste. Men der er stort set intet at hente

En dugfrisk kreditorredegørelse fra konkursadvokaterne i Nordic Waste-kuratellet løfter sløret for et massivt millionkrav til den forliste virksomhed. Men som det ser ud nu, er der ikke mange penge at hente for de kreditorer, der har penge i klemme.