Gambling-dronning vækker forundring: Trak mere end to mia. kroner ud til sig selv

Stifteren af spiluniverset Bet365, Denise Coates, trak i 2017 mere end en tredjedel af gamblingfirmaets overskud ud til sig selv. Det skriver The Guardian onsdag.

Virksomhedens regnskaber viser, at den 51-årige iværksætter og administrerende direktørs årsløn lød på 220 mio. pund. Derudover trak hun 45 mio. pund ud i aktieudbytte fra selskabet, som hun ejer mere end halvdelen af.

Samlet er det mere end 2,2 mia. danske kroner og 9.500 gange så meget, som den gennemsnitlige brites årsløn.

Det har fået flere til at se rødt, at milliardæren trækker så mange penge ud til sig selv fra en gamblingvirksomhed, når hun i forvejen er milliardær, herunder formanden for partiet Liberal Democrats i Storbritannien, Vince Cable:

»Det er under alle omstændigheder svært at retfærdiggøre, at man trækker så mange penge ud til sig selv, men det er især svært, når pengene kommer fra mennesker, der kæmper med spilafhængigheder,« siger han til The Guardian.

Han bliver støttet op af chef for tænketanken High Pay Center, Luke Hildyard, der i høj grad mener, at den store lønseddel er tegn på grådighed.

Det vakte også vrede i Storbritannien, da selvsamme Denise Coates, i 2016 trak en årsløn ud til sig selv på mere end 1,8 mia. kroner og dermed satte en foreløbig rekord, når det gælder årsløn for en administrerende direktør i en britisk virksomhed.

»Når et selskab tjener så mange penge på en måde, der skaber stor bekymring over dets sociale ansvarlighed, er det endnu mere uacceptabelt at se nogen tage så mange penge, mens så mange er efterladt som ofre for deres forretning,« sagde Stefan Stern, daværende chef for tænketanken High Pay Center, til The Guardian dengang.

Denise Coates har ikke ønsket at udtale sig specifikt om sin store lønseddel. Hun er generelt kendt for sjældendt at ville udtale sig til medierne, men sidste år meddelte selskabet, at det anså lønnen for at være acceptabel i forhold til den vækst, firmaet har opnået.

Denise Coates stiftede Bet365, efter hun overtog faderens bookmaker-forretninger som 22-årig. Hun så muligheden i at gøre forretningen global på nettet og lånte millioner i banken mod, at hun stillede den fysiske kæde som kaution.

På kun få år fik hun etableret det, der i dag er kendt som verdens største spillested. Sidste år blev der på Bet365 spillet for mere end 52 mia. pund.