FundBricks vil give renten tilbage til danskerne

Otte procent.

Det er den forrentning, FundBricks tilbyder de kunder, der investerer gennem virksomheden.

»Danskerne har milliarder stående til ingen eller måske endda en minusrente i bankerne. Vi synes, man skal bruge de penge og hjælpe andre, mens éns egen kapital vokser. Vi gør det muligt for den lille investor at være med og giver renten tilbage til danskerne,« siger Thomas Rolin, salgsdirektør hos FundBricks og en af virksomhedens stiftere.

Crowdlending

Vælger man at investere hos FundBricks, er der ikke tale om en investering i klassisk forstand, som man kender det fra bankverdenen, men derimod om »crowdlending« i form af et lån, som man via FundBricks giver en tredjepart.

Pengene investeres i ejendomsprojekter, som små ejendomsudviklere står bag. Investorerne hjælper med finansiering, så byggeprojekterne kan gennemføres, og når projektet er færdigt og solgt, får investoren sit udlån tilbage – med otte procent oveni.

Dog er der ingen sikkerhed for, at det færdige byggeprojekt vil have en køber, når investeringen foretages.

Er der så ikke en stor risiko for investorerne her?

»Der er en risiko, for det er der altid, når man investerer. Men den er ikke stor. I værste tilfælde vil det tage nogle flere måneder, inden projektet er solgt, og måske vil det blive til en lidt lavere salgspris, men det kommer ikke til at ramme vores investorer,« siger Thomas Rolin.

Thomas Rolin, salgsdirektør ved FundBricks »Der er fuld transparens, så potentielle investorer kan tilgå præcis den samme information, som vi ligger inde med.«

Finanskrisen gjorde det svært for ejendomsudviklere

Ifølge Thomas Rolin vil bølgen med alternative investeringer kun blive større og større. Danskerne er nemlig trætte af bankerne, mener han.

At det blev ejendomsprojekter, som FundBricks arbejder med, skyldes, at Thomas Rolin, der har været mere end 20 år i ejendomsbranchen, oplevede, at det blev svært for de små ejendomsudviklere at få tingene til at hænge økonomisk sammen efter finanskrisen.

»Finanstilsynet skærpede kravene til bankerne, og de kunne derfor ikke låne ejendomsudviklerne lige så meget som tidligere, selvom de gerne ville. Pengene kunne ejendomsudviklerne ikke selv skaffe, og projekterne blev aldrig til noget,« siger Thomas Rolin.

Han synes, at den udvikling var en skam, og derfor besluttede han sammen med sine samarbejdspartnere at stifte FundBricks.

Ifølge Thomas Rolin, salgsdirektør i FundBricks, er der selvfølgelig også en risiko forbundet med at investere gennem dem. Han mener dog ikke, at risikoen er stor.

Investeringer fra 10.000 kr. og op

Helt konkret fungerer konceptet hos FundBricks ved, at man på virksomhedens hjemmeside kan finde de forskellige ejendomsprojekter, som er aktuelle på det pågældende tidspunkt.

På nuværende tidspunkt kan man eksempelvis investere fra 10.000 kr. og opefter i et ejendomsprojekt i Sorø eller placere 100.000 kr. i opførelsen af rækkehuse nær Aarhus.

Finder man et – eller flere – af projekterne tiltalende, kan alle informationer og rapporter om projektet findes, ligesom man også kan se, hvor meget kapital der allerede er rejst. Er man stadig interesseret, kan investeringen gennemføres online.

»Der er fuld transparens, så potentielle investorer kan tilgå præcis den samme information, som vi ligger inde med,« siger Thomas Rolin.

Når funding-målet er nået, hvilket gennemsnitligt tager tre måneder, lukkes investeringsmuligheden. Herefter går der så et sted mellem otte og 18 måneder, inden investoren får sin investering retur og et afkast på otte procent, når projektet er solgt.

FundBricks service er gratis for investoren, og virksomhedens omsætning hentes udelukkende hjem i honorar fra de samarbejdende ejendomsudviklere.

Kim Valentin, økonomisk rådgiver »Det er godt, at der kommer nogle nye forretningsmodeller, der udfordrer de gamle.«

Større investorer kan også være med

Det er også muligt for større investorer at være med. FundBricks har således oprettet en fond, hvor ejendomsudviklere kan låne fra 750.000 kr., og hvor renten er mellem otte og ti procent.

Derudover kan man også bruge midler fra virksomhedsordningen, VSO, hos FundBricks.

»Vi henvender os til den lille investor med investeringer til 10.000 kroner, men også til den store investor, der ligger inde med flere millioner,« siger Thomas Rolin.

Økonomisk rådgiver: Godt med alternativer

Økonomisk rådgiver Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg synes, at det er positivt, at virksomheder tilbyder nye koncepter inden for investering, der kan udfordre de gamle forretningsmodeller på markedet.

Ifølge ham er der nemlig brug for, at man går uden om bankernes forretningsmodeller, fordi der ligger en stor mængde kapital, der bliver forrentet for ringe.

»Denne type investeringer bliver interessant, fordi obligationsrenten er så lav. Hvis den nu lå på et højere niveau, så ville folk ikke være interesserede. Men lige nu er den ufatteligt lav – næsten nul – og så får den her type virksomhed pludselig ben at gå på,« siger Kim Valentin.

Han er derfor ikke i tvivl om, at der vil komme flere virksomheder, der tilbyder alternativer investeringsformer på samme vis som FundBricks.

Han understreger dog, at man ikke skal lade sig forblænde af den høje forrentning.

»Man skal være klar til at løbe risikoen, det er klart. Med denne type investeringer er der tale om højrisiko-investeringer,« siger Kim Valentin.

Thomas Rolin, salgsdirektør ved FundBricks »Der er et stort marked for den her type investeringer, og det tager hurtigt fart.«

I 2021 gælder det nye markeder

Thomas Rolin fra FundBricks vedgår, at der selvfølgelig er en risiko forbundet med denne form for investering, men understreger, at FundBricks har gennemgået de forskellige projekter grundigt sammen med deres professionelle sparringspartnere, inden der åbnes for, at man kan investere.

Eksempelvis skal der ligge mindst to uafhængige ejendomsvurderinger, hvor mark-up-procenten, der viser forskellen mellem salgspris og omkostninger, skal være mindst 20 procent. Er den ikke det, godkender FundBricks ikke ejendomsprojektet. Gennem de seneste seks måneder har virksomheden set på 39 projekter, men det er indtil videre kun fem, der er kommet gennem nåleøjet.

Derudover stiller virksomheden også krav til ejendomsudviklerne om, at de selv skal investere i projektet. De skal nemlig også have noget på spil – have hånden på kogepladen – for så kæmper de ifølge Thomas Rolin »hårdere for det«.

I dag har virksomheden lukket sit første projekt, og det er, ifølge salgsdirektøren, gået »noget hurtigere end ventet«.

Han tror, der er stor efterspørgsel på alternative investeringer, fordi danskerne er trætte af at se, at deres formuer ikke arbejder for dem, men i stedet blot står døde hen. Derfor vil det heller ikke undre ham, hvis der er snart er andre, der tilbyder den samme form for alternative investeringer som FundBricks.

»Når året er omme, er det vores plan at ekspandere til andre EU-markeder. Der er et stort marked for den her type investeringer, og det tager hurtigt fart,« siger Thomas Rolin.