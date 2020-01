Formand åbner for at udvide Parken til flere tilskuere

I over 100 år har Parken været hjemmebane for Danmarks fodboldlandshold, men i efteråret var Dansk Boldspil-Union (DBU) ude med en melding, der kunne indikere, at det om nogle år kan være fortid med landskampe på den københavnske grønsvær.

For Parken er med plads til 38.000 tilskuere alt for lille, mener DBU, der ønsker at etablere en nationalarena med plads til mindst 50.000 tilskuere.

Selv om en udvidelse af stadion ikke står øverst på ønskesedlen hos Parkens bestyrelsesformand, Bo Rygaard, kommer han nu fodboldorganisationen i møde.

Parken drøfter med Københavns Kommune renoveringer af området, der i dag befinder sig mellem Telia Parken og Østerbro Stadion, og en af ideerne på tegnebrættet er at udvide Parkens hovedtribune, så der bliver plads til flere tilskuere.

»Det at udvide kapaciteten i Parken er ikke noget, vi selv har tænkt meget over. Men når vi nu er i en fase, hvor der sker en sondering i området, så er det da noget, vi bør lytte til,« siger Bo Rygaard og tilføjer:

»Det er ikke det samme, som at vi kommer til at udvide Parken til 50.000 tilskuere. Tiden må vise, om der kan findes en kombination mellem DBU, vores og Københavns Kommunes behov,« siger Bo Rygaard om tankerne for området, som Københavns Kommune ejer, og som i dag bliver brugt til parkering.

Parken-formand Bo Rygaard overvejer nu en udvidelse af den ene langsidetribune (A-tribunen) i Parken, så nationalarenaen fremover kan rumme endnu flere tilskuere til de store kampe. Samtidig overvejer selskabet også at udnytte grunden mellem tribunen og Østerbro Stadion til »flere aktiviteter«.

Hellere privat end offentlig aktør

Ifølge DBU er en nationalarena med plads til 50.000 mennesker i Hovedstaden et krav fra UEFA, hvis Danmark fremover skal afholde de store turneringer som kvinde-EM, kvinde-VM, Europa League-finaler eller andre store turneringer.

»Det er nødvendigt for fortsat at udvikle dansk fodbold og byde på EM og VM for kvindelandshold og andre store, internationale kampe,« siger Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU.

Det kan være et nyt byggeri eller udbygninger af eksisterende stadioner. Samtidig ønsker man »et moderne stadion« med plads til 25.000 tilskuere i det vestlige Danmark.

»Det skal ske i tæt samarbejde med klubber, kommuner og andre relevante aktører. Vi er i dialog med forskellige for at få mest mulig viden om mulighederne,« siger Jakob Høyer.

Ifølge Rasmus K. Storm, analyse- og forskningschef ved Idrættens Analyseinstitut, er det »tvivlsomt«, om det er en hensigtsmæssig anvendelse af offentlige midler, hvis det er kommunerne, som skal stå for finansieringen af sådanne store arenaer.

»Man skal grundigt overveje behovet,« siger han.

Rasmus K. Storm kan ikke vurdere det driftsøkonomiske grundlag for en udvidelse af Parken, men han peger på, at selskabet førhen har vist sig at være tilstrækkeligt kompetent til at skille sig af med dårlige forretninger og styrke de gode.

»Det kan godt være, at Parken kan regne den her hjem og gøre en god forretning ud af det. Det vil i givet fald gå op i en højere enhed med DBUs ønske. Samtidig ville Københavns Kommune få endnu et trækplaster og en økonomisk gevinst ud af et eventuelt salg af grunden til Parken,« siger han.

Overborgmester Frank Jensen (S) kan »godt forstå ønsket om at skabe endnu bedre rammer« for dansk fodbold.

»Derfor er jeg i dialog med ejerne af Parken og DBU om, hvad vi sammen kan gøre for at sikre, at kulturen og infrastrukturen omkring landskampe i København er god og bæredygtig,« siger han.

Han understreger dog, at man som kommune ikke kan gå ind og støtte et byggeri for en kommerciel virksomhed, men i stedet støtte op om rammerne, for eksempel lokalplanlægge og styrke infrastruktur, som man har gjort med den nye metro.

FAKTA Parken Sport & Entertainment Parken Sport & Entertainment dækker i dag over tre forretningsområder. Fodboldklubben FC København, ferie- og aktivitetscentrene Lalandia og udlejning af kontorlejemål i Telia Parken. I det seneste regnskab, som dækker over de første ni måneder af 2019, kunne selskabet fremvise en omsætning på 599 millioner kroner, hvilket var en stigning på fire procent i forhold til året før. Resultatet landede på 57 millioner kroner mod et underskud på 190 millioner kroner året før. FOLD UD FOLD UD

Andet end fodbold

Bo Rygaard fortæller, at han »lytter« til DBU.

»Det er ikke sådan, at vi blot gør, hvad DBU siger, men kommer vi til et tidspunkt, hvor det bliver mere konkret, vil vi tale med DBU om det. Vi er generelt glade for den kapacitet, som Parken har nu i forhold til de aktiviteter, som vi har,« siger han.

Det ville da i givet fald formentlig også være andre aktiviteter end fodbold, der skulle sikre en udsolgt nationalarena. Seneste sæson lykkedes det at løfte det gennemsnitlige tilskuertal til FCKs superligakampe til over 17.000, og målet er, at tallet inden for de næste år skal krydse 20.000. Samtidig var gennemsnittet til herrelandsholdets kampe i de seneste to sæsoner henholdsvis 17.200 og 24.300. Et stykke fra de 50.000.

Men det skal ikke kun handle om selve stadion. Bo Rygaard har også en ambition om at åbne Parken og området omkring arenaen mere op for københavnerne, så de også lægger vejen forbi arenaen, når der ikke er fodbold.

»Vores venue er så unik, så det skal være et område, hvor der sker noget alle ugens dage, og det kommer vi til at investere i,« siger Parken-formanden.

Han har endnu ikke lagt sig fast på noget, men har flere ideer på tegnebrættet.

Blandt andet overvejer Parken at bruge udendørsarealet til at lave flere aktiviteter. Både i form af flere aktiviteter, når der er kampe, men også aktiviteter i forbindelse med andre ting i området som for eksempel den store DHL-stafet, hvor tusindvis af mennesker hver sommer er samlet i Fælledparken.

»Vi arbejder også på, at der skal komme flere aktiviteter i Parken som koncerter, og så overvejer vi blandt andet at afholde store e-sportsstævner, hvor vi ruller taget over Parken,« siger Bo Rygaard.

Det er overborgmester Frank Jensen ikke afvisende over for.

»Jeg er også åben over for at se på, om vi kan bringe grunden bag Parken i spil, hvis det er den vej, Parken og DBU ønsker at gå. Her er det selvfølgelig afgørende, at der bliver taget hensyn til naboerne i området,« siger han.

Parkens mange kvadratmeter huser i dag også Danmarks største e-sportscenter og Michelin-restauranten Geranium, og formanden ser også gerne, at der kommer flere restauranter i Parken.