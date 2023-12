Virksomheder Abonnement

Folketinget sætter nu skub på – langt flere ting skal kunne repareres

Hvidevarer og elektronikprodukter skal fremover kunne repareres og genbruges, sådan som danskerne faktisk gerne vil have det. Nu sætter et stort folketingsflertal penge af til at komme i gang, og producenterne presser på for at tage endnu større skridt i den retning – gerne med et egentligt reparationsfradrag.