Først blev han fyret i Mærsk – nu gør han comeback på Europas helt store scene

UGENS VINDERE

Fyret i Mærsk, så kanoniseret op i Europa

De må tænke deres på Esplanaden, hvor A.P. Møller - Mærsk holder til. Nils Smedegaard Andersen blev fyret i 2016, fordi, fordi, tjah ... måske fordi Mærsk-bestyrelsen selv var i vildrede om, hvad man egentlig ville.

I hvert fald røg topchefen i Mærsk igennem ni år – og før det topchef i Carlsberg – ud. Alt sammen med pæne ord, både fra den ene og anden. Smedegaard var skuffet.

»Jeg skulle lige skjule min stolthed,« som han selv udtrykte det. Siden har Smedegaard arbejdet sig op som en af de tungeste i den europæiske bestyrelseselite. Han er netop blevet udpeget som ny formand i hollandske Unilever, en af verdens største dagligvareproducenter med 155.000 ansatte og en børsværdi, der matcher Novo Nordisks.

Smedegaard har været eftertragtet, siden han gik ud af svingdøren på Esplanaden. End ikke alvorlige hjerteproblemer i 2012 kunne holde ham tilbage. Han er også formand for AkzoNobel, formand for Salling Group, bestyrelsesmedlem i BP og så videre. Unilever-posten gør, at Smedegaard siger farvel til BP og Salling – ups, og det er et problem for folkene i Bilka, Føtex, Netto med flere.

Han er rockstjerne i »sygeindustrien«

Mens Smedegaard stiger i graderne i den europæiske elite, er der andre tunge drenge, der gør sig på de bonede bestyrelsesgulve internt i vores dronningerige. Gossipperne er ikke sene til at udnævne Lars Rasmussen som den mest magtfulde bestyrelsesformand i Danmark lige nu.

Mange vil sikkert spørge »Lars hvem?« Den 60-årige Lars Rasmussen er ikke en mand med store armbevægelser, han er ikke en Big Business-chef, som maser sig frem i offentligheden eller optræder i »Vild med dans«. Tværtimod synes han at befinde sig bedst på de indre linjer. Presse og offentlighed synes at irritere ham.

Lars Rasmussen er i erhvervslivet mest kendt som Mr. Coloplast. Først ti år som topchef og fra 2018 som formand i Coloplast. Udover det har han været formand i Lundbeck siden 2016. Nu overtager han så også formandsposten i det noget kaotiske Ambu-selskab. Nå ja, samt hertil en bestyrelsespost i Demant.

Er der så en rød tråd i alt dette? Ja. Det handler om medicinal- og medicobranchen. Her er Rasmussen, Lars, en feteret rockstjerne.

»Vampyrkænguru« går bodsgang

Ugens hard-talk internt på gossipredaktionen har været Paul Plewman. Manden fra den udskældte australske investeringsbank Macquarie. En hed diskussion om hvorvidt Plewman skulle sendes op eller ned? En hårfin afgørelse.

Gossipperne har ladet de positive vibrationer løbe af med os. Paul Plewman får en tur på vindersiden med store forventninger til, hvad der fremover kommer fra den tidligere ejer af Københavns Lufthavne og nuværende storaktionær i TDC. Macquarie har været involveret i den såkaldte Cumex-skandale i Tyskland om svindel med udbytteskat og har derfor fået øgenavnet »den australske vampyrkænguru«.

Macquarie er dog nu kommet på bedre tanker. Paul Plewman var i denne uge et smut forbi Danmark med et »tre gange undskyld, vi gør det aldrig mere«. Og ja, det er da en begyndelse, Macquarie. Nu mangler vi bare beviserne for, at I også mener det alvorligt, når I siger, at I vil være en ansvarlig samfundsborger. Som de kyniske gossippere ynder at sige det: Show. Don't tell.

UGENS TABERE

Norwegian færdig med at spille Kong Gulerod

Gossipredaktionen kunne sagtens sende Norwegians nye kaptajn, tidligere DFDS-direktør Niels Smedegaard, op som belønning for at tage fat, hvor det gør ondt på det norske flyselskab. Efter ti år med voldsom vækst vrider Smedegaard rorpinden en omgang, skærer dybt i trafikprogrammet og banker kapaciteten ned med hele 20 pct. i vintersæsonen.

Men Norwegians navnkundige stifter og topchef indtil i sommer Bjørn Kjos' nedtur er mere markant end Niels Smedegaards optur. Bjørn Kjos spillede i årevis til stor glæde for passagerne fandango for aktionærernes penge (hvoraf en stor del – skal vi være ærlige at sige – kom fra Kjos' egne lommer). Nye destinationer, New York tur-retur for 3.000 kr. og masseindkøb af nye klimavenlige fly satte gang på gang den gamle flag carrier SAS til vægs eller ligefrem i skammekrogen.

Passagerernes jubel over deres yndlingsflyselskab har længe overdøvet aktionærernes jamren over manglende indtjening og faldende aktiekurs og voksende gældsbjerg. Det er slut nu.

Hun forlader et TDC i krise

TDCs topchef Allison Kirkby holdt kun et års tid, inden hun rendte af pladsen til fordel for grønnere græsgange hos Telia. Omsætningen i TDC falder, og investeringer i mobilnetværk og fibernet gør indhug på bundlinjen sammen med store investeringer i opsplitningen i infrastrukturselskab og et kundeselskab med kendte brands som YouSee og Fullrate.

Nedgang, nedgang og nedgang overalt. Tusindvis af bredbåndskunder forlader selskabet, og det samme gør TV-kunderne. I år har ikke færre end 60.000 TV-kunder forladt telekoncernen. En ny møgsag vil formentlig få endnu flere kunder til at sige farvel. YouSee og Fullrate har som bekendt opgivet at blive enige med Discovery om en ny aftale. Det betyder, at 1,2 millioner TV-kunder mister en stribe kanaler, hvilket især sportsentusiaster vil være vældigt kede af.

Gossipredaktionen spejder efter lyspunkter, men ser ikke nogen, der rigtig batter.

Bager ude af Ambu med sine 40 mio. kr. ... Tjoh

Medicoselskabet Ambus bestyrelsesformand Jens Bager forlader sin post, og det vil de færreste nok begræde. Selskabet har ført en noget kaotisk tilværelse som først darling på aktiemarkedet, en position, der blev fulgt af en nedtur.

Er den tidligere ALK-Abello-topchef en dygtig bestyrelsesformand? Måske, men hans performance er blevet noget usynlig på grund af tre sager, som har skygget. Jens Bager trak sig efter et uklart forløb som formand for Grundfos-fonden efter kun syv måneder. I 2018 blev han kritiseret for at have solgt Ambu-aktier for over 60 mio. kr., da kursen var på sit højeste.

Endelig er Jens Bager kendt som manden, der ikke har kunnet finde en kvinde, som er egnet og dygtig nok til at sidde i Ambus bestyrelse til trods for, at det indhyrede headhunterfirma præsenterede ham for en række kandidater. Jens Bager har stadig aktier i virksomheden for 40 mio. kr., så nu er det bare at nyde pensionisttilværelsen.