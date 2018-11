Først blev de overtaget af Blackstone – så fik de Scientology som naboer

En sommerdag i år rykkede en stribe nye beboere ind i en ejendom i Herlufs Trolle Gade i det indre København. Indholdet af flyttebilen var ikke, som den slags oftest er.

Beboerne i ejendommen kunne således overvære, hvordan mindst 14 køjesenge og en række skabe blev læsset af og båret op i et af de tomme lejemål i ejendommen.

I den følgende tid stiftede beboerne nærmere bekendtskab med deres nye naboer. I mindre grupper af fire-fem personer ankom de udenlandske tilflyttere, der i flere tilfælde talte russisk, til ejendommen ved midnatstid, hvor de trampede op ad trappen med medbragte kufferter.

Til yderligere irritation for de nuværende beboere ringede deres nye naboer flere gange på deres dørtelefoner, da de fleste af dem ikke havde en nøgle til ejendommen.

Beboerne gjorde nok en opdagelse: De nye tilflyttere tilhørte den omdiskuterede bevægelse Scientology.

»Hvad i alverden er det for noget?,« siger Ida Olympia Klarskov, formand for beboerrepræsentationen i Herluf Trolles Gade, om forløbet:

»Jeg forstår ikke, hvad 360 North har med Scientology at gøre.«

Beboerne i Herluf Trolles Gade 3 anmeldte tilbage i september forholdet til politiet.

Berlingske har fået tilsendt en hemmelig optagelse fra et lejemål i København, hvor op mod 20 personer med tilknytning til Scientology har været indkvarteret.

Først kom Blackstone ...

Ejendommen i Herluf Trolles Gade 3 blev i efteråret 2017 overtaget af 360 North og Blackstone, en fremadstormende alliance, som i dag er en af de største ejendomsinvestorer i København.

Og mens sagen i Herluf Trolles Gade 3 er kuriøs, er den langtfra enestående i 360 North-regi. Således har i alt fire lejemål fordelt på tre af Blackstone og 360 Norths ejendomme i København været udlejet til den religiøse bevægelse Scientology, bekræfter 360 North selv.

Berlingske er i besiddelse af en video, der er optaget i et af lejemålene. Mindst syv køjesenge med i alt 14 sovepladser er sat op i den pågældende lejlighed, viser optagelsen.

En lejer fra en anden ejendom i det indre København fortæller, at Scientology også her er flyttet ind i et lejemål, hvor der er sat skillevægge op og rykket adskillige køjesenge ind.

Ifølge boligreguleringsloven må der maksimalt være to personer pr. beboelsesrum, medmindre der er tale om familier. I Herluf Trolles Gade anslår naboerne, at det var op mod 20 personer – alle mænd – der beboede en fireværelses-lejlighed.

FAKTA Blå bog: Nils Jansson Nils Jansson, 38 år, dukkede op på ejendomsmarkedet første gang i midten af 00erne, hvor han med sin virksomhed CPH Ejendomme blev kendt som én, der var god til at sætte slidte ejendomme i stand i en fart. Da krisen satte ind, og bankerne smækkede kassen i, gik han konkurs med sine selskaber. Siden er han blevet udpeget som en af de mindre fisk, der sammen med større ejendomsinvestorer var med til at forstærke krisen herhjemme med en række handler af ejendomme til oppustede priser. Nils Jansson blev kendt som en hurtigtalende fyr og fik af samme grund kælenavnet »Speedy«. Nils Jansson er formelt investeringsdirektør i 360 North, men optræder som virksomhedens daglige chef. 360 North er ejet af hans to mindreårige døtre. FOLD UD

Sagen kommer efter en række artikler i Berlingske om den amerikanske kapitalforvalter Blackstone, som har indledt et storstilet opkøb i hovedstaden. I spidsen for den danske offensiv står Nils Jansson, en konkursramt ejendomsinvestor og gammel kending fra finanskrisen.

Samtidig er det blevet afdækket, at Lejernes Landsorganisation i Hovedstaden (LLO) på baggrund af en række henvendelser fra vrede lejere beretter om et selskab med en aggressiv fremfærd uden styr på helt grundlæggende lovgivning på området.

Ifølge Claus Højte, direktør i Lejernes LO Hovedstaden, burde 360 North have stillet flere spørgsmål, inden man udlejede beboelseslejligheder til en stor organisation.

»Hvis de har været klar over, at de lejede lejligheden ud til en organisation og ikke en privatperson, burde de have undersøgt nærmere, hvad lejligheden skulle være brugt til. Det lader til, at det har været drevet som et slags hotel, og man må ikke lave en lejlighed om til erhverv, uden at kommunen bliver spurgt,« siger Claus Højte.

... så kom religionsfriheden

I 360 North gør Nils Jansson sagen til et spørgsmål om religionsfrihed.

»Vi kommer aldrig nogensinde til at diskriminere folk på baggrund af tro, race, seksualitet eller andet, der tilhører privatlivet. Det er en essentiel værdi for os. Hvis det viser sig, at folk ikke overholder reglerne eller bryder loven, tager vi hånd om det. Præcis som vi gjorde i dette tilfælde,« siger Nils Jansson:

»Vi iværksatte en undersøgelse, så snart vi modtog henvendelsen,« siger han.

I forrige uge sagde Nils Jansson til Berlingske, at man kun havde lejet to lejligheder ud til Scientology og altså ikke fire, som det viser sig at være tilfældet. Det var for »at understrege, at der er tale om et særdeles begrænset antal lejemål ud af vores samlede portefølje på 1.900 boliglejemål«, siger Nils Jansson nu.

FAKTA Blackstone og 360 North Blackstone er en amerikansk kapitalfond, som de seneste år har opkøbt en lang række ejendomme i København. Ifølge Berlingskes kortlægning er antallet flere end 140 ejendomme, og værdien af porteføljen menes at være tæt på ti mia. kroner. Blackstone samarbejder med 360 North, et selskab, Nils Jansson er investeringsdirektør i, og som hans døtre ejer. Blackstones øverste CEO, Stephen Allen Schwarzman, optræder i virksomhedsregisteret som ejer af de selskaber, der køber ejendommene op. Det er uklart, hvordan samarbejdet fungerer finansielt. Nils Jansson kalder det et partnerskab. Mens det står klart, at Blackstone finansierer størstedelen af opkøbene, er det uklart, hvordan 360 North aflønnes. Det er ligeledes uklart, hvordan samarbejdet er kommet i stand. 360 North har 90 ansatte og holder til i Københavns Nordhavn. FOLD UD

Samtidig forklarer han, at Scientology og 360 North ikke har noget med hinanden at gøre, og at Scientology henvendte sig via offentlige portaler, ligesom alle mulige andre lejere gør det.

Det fremgår dog af en korrespondance mellem 360 North og en ukendt repræsentant fra Scientology, at sidstnævnte er af den opfattelse, at 360 North var indforstået med, at der ville bo så mange mennesker i lejemålene. I korrespondancen afviser en medarbejder fra 360 North, at selskabet skulle have nikket til et sådant arrangement.

Det fremgår videre af samme korrespondance, at repræsentanten fra Scientology taler på vegne af samtlige beboere i de forskellige lejemål.

Direkte adspurgt, om 360 North spurgte Scientology, hvad lejemålene skulle bruges til, svarer Nils Jansson.

»Lejeloven forbyder os at spørge en lejer om eller have en holdning til, hvad vedkommende skal bruge lejemålet til, så længe de overholder lejeloven. Vi må simpelthen ikke, og vi ønsker heller ikke at diskriminere i udvælgelsen af lejere,« siger Nils Jansson.

Scientologys danske division er ikke vendt tilbage på Berlingskes henvendelse.