Flere ansigter forsvinder fra smileyordningen

Danskerne får færre munde at skulle aflæse fremover, når der luges ud i den 20 år gamle smileyordning, som viser, om der er styr på fødevaresikkerheden.

To smileyer forsvinder, når ændringerne indføres sidst i 2021. Det bliver et farvel til den let smilende smiley og til den elitesmiley, som man har kunnet opnå efter at have haft flere pletfri kontrolbesøg på stribe.

Tilbage står tre smileyer: en glad, en mellemfornøjet og en sur.

For svært at aflæse på et splitsekund

»Undersøgelser viser, at det kan være svært at gennemskue, hvad de nuværende fire smileyikoner står for. Vi skal som forbrugere kunne afkode resultaterne fra fødevarekontrollen på et splitsekund. Derfor forenkler vi nu skalaen, så det bliver endnu lettere at vurdere, om man har lyst til at handle i en specifik forretning eller ej,« siger fødevareminister Mogens Jensen (S).

Hvor butikkerne i dag skal hænge de detaljerede kontrolrapporter synligt op ved indgangen til forretningen, skal de i stedet sætte et postkortstort klistermærke op med den smiley, som de har fået. Kontrolrapporterne skal man kunne se på virksomhedernes netsteder og på findsmiley.dk.

Dermed vil også de stadig flere, der bestiller mad over nettet, kunne kontrollere, om der er styr på fødevaresikkerheden. Det skal også fremgå, når virksomhederne markedsfører sig på sociale medier som Facebook og Instagram.

Nærmest umuligt at komme i eliten

Elitesmileyen, som kom til i 2008 men nu snart forsvinder, får en virksomhed efter fire glade smileyer i træk og ingen sanktioner inden for 12 måneder. Men politikerne erkender, at den har været alt for svær at opnå – ikke fordi man ikke havde styr på tingene, men fordi der blev længere mellem besøgene fra fødevarekontrollen hos de storsmilende virksomheder.

»Når vi har målrettet kontrollen mod de virksomheder, der blæser på fødevarelovgivningen, betyder det, at der kan gå længere tid, inden de, der rent faktisk har styr på butikken, får fire besøg. Det giver derfor ganske enkelt ikke mening at opretholde elitesmileyen, når nye, lovlydige forretningsdrivende eller eksisterende virksomheder med en enkelt historisk anmærkning skal vente så lang tid på at kunne opnå elitestatus,« siger Mogens Jensen om begrundelsen for at afskaffe elitesmileyen.

Smileyordningen trådte i kraft 1. oktober 2001 og omfatter både detailvirksomheder, der sælger til forbrugere, og engrosvirksomheder, som sælger til andre virksomheder. Landmænd, fiskere og gartnere er ikke omfattet, selv om de måtte have et direkte salg.

I 2004 kom smileyordningen på nettet.

Først klar sidst i 2021

Ændringerne i smileyordningen træder i kraft sidst i 2021 eller i begyndelsen af 2022, har de politiske partier bag fødevareforligskredsen aftalt. Det er foruden Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, de Radikale, SF, Enhedslisten, de Konservative, Alternativet og Liberal Alliance.

Med blot tre smileyer tilbage vil fødevareordningen nu ligne den smileyordning, som for eksempel Arbejdstilsynet bruger. Her er der også kun tre smileyer, som tilmed har farver – rød, gul og grøn – for at vise, om der er styr på arbejdsmiljøet.

Ansigtssymbolerne bruges også i mange andre brancher for at skilte med, at man arbejder på at sikre størst mulig tilfredshed blandt kunderne.