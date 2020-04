Flamboyant hotelkonge på randen af fallit: »Vi står på kanten af afgrunden«

»Hotellerne er magi. Vi leverer det, folk vil huske.«

Sådan lød budskabet fra norske Petter Stordalen, da han iført jakkesæt i dannebrogsfarver slog om sig med store armbevægelser over endnu en milliardinvestering.

Det var i efteråret 2016, da Petter Stordalen annoncerede, at han ville opføre et luksushotel ved navn Villa Copenhagen i den gamle postbygning ved Hovedbanegården i København til den nette sum af 1,5 milliarder danske kroner.

Nu udspiller der sig imidlertid et ganske andet scenarie for den norske hotelkonge.

Hotellernes magi er vendt til et sandt mareridt.

Den ellers flamboyante Petter Stordalen har i coronakrisens kølvand ladet armbevægelserne falde, eftersom virusudbruddet har lammet hotel- og turistbranchen verden over.

For hver dag, der går, udhules Petter Stordalens formue bid for bid. Det er især hotelkæden Nordic Choice, der står som posten, der koster ham mest på pengepungen.

Det koster således Petter Stordalen i omegnen af 160 millioner kroner om måneden at holde Nordic Choice Hotels over 200 hoteller i live. Dertil står han med en gæld på over seks milliarder kroner.

Den store udgiftspost skal dækkes, uden der kommer penge i kassen, hvilket har fået milliardæren til at sende et nødråb til den norske regering i håb om at kunne redde det livsværk, han har brugt 24 år på at udvikle.

»Vi står på randen af en dyb afgrund. Der er behov for hjælpepakker, der kan tage hånd om dette,« lød det fra Petter Stordalen, da han for nyligt var i studiet hos det norske nyhedsmedie NRK.

»Hvis ikke vi løser dette, kan det få kolossale konsekvenser.«

FAKTA FAKTA: Hotelkongen Petter Stordalen 57-årige Petter Stordalen er en norsk hotelejer, ejendomsudvikler og investor. Som 12-årig blev han kåret som Norges bedste jordbærsælger. Han fik sit gennembrud som forretningsmand i en alder af 24 år, hvor han blev Norges yngste varehuschef i City Syd i Trondheim. Han gik ind i hotelbranchen tilbage i 1996, hvor han skabte Nordic Choice Hotels. Sidenhen er hotelkæden blomstret til i dag at være en af Nordens førende hotelkoncerner. Nordic Choice Hotels omfatter flere end 200 hoteller med i alt godt 17.000 ansatte. Størstedelen af hotellerne er placeret i Sverige og Norge, men koncernen opererer også i Danmark, hvor blandt andet det femstjernede luksushotel Skt. Petri og Comfort Hotel er en del af kæden. I efteråret 2019 erhvervede Petter Stordalen Danmarks største rejsebureau, Spies, som del af rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group. Privat er Petter Stordalen gift med læge og miljøaktivist Gunhild Stordalen. Han har tre voksne børn fra et tidligere ægteskab. Kilder: Berlingske Arkiv, Nordic Choice Hotels, Dagens Næringsliv FOLD UD FOLD UD

Debat om regeringens redningskrans

57-årige Petter Stordalen er kendt for sin excentriske og flamboyante fremfærd, som har givet ham særlig opmærksomhed i mediernes søgelys.

Dertil har han en stor følgerskare på det sociale medie Instagram, hvor han i frembrusende stil ynder at kaste om sig med glamourøse billeder, der vidner om et liv i luksus.

Det har derfor vakt stor debat blandt nordmændene, at luksusmilliardæren nu bønfalder den norske stat, hvilket flere norske medier, heriblandt erhvervsmediet E24, har kunnet berette om og tage del i.

For hvilken ret har hotelmogulen – som ifølge internationale medier er god for op mod ti milliarder kroner, og som ovenikøbet tidligere har været i søgelyset for skattetænkning – til at trække på den norske statskasse i trange tider?

Petter Stordalen, ejer af Nordic Choice Hotels »Det er uden tvivl den mest ekstreme situation, jeg har oplevet som forretningsmand.«

Den norske regering står således over for et dilemma.

Enten skal den kaste en redningskrans ud til en af Norges absolut rigeste for at skåne ham fra fallitten og dermed sikre tusindvis af arbejdspladser i Norden.

Eller også skal den norske regering slippe loddet på vægtskålen og lade en af de største hotelkoncerner i Skandinavien gå konkurs.

Bliver sidstnævnte tilfældet, står Nordic Choice koncernens medarbejderstab på op mod 17.000 medarbejdere uden job, ligesom den årlige omsætning på cirka ti milliarder kroner vil fordufte.

Den kritiske situation har bragt Petter Stordalen tilbage på yndlingsmediet Instagram efter knap ni dage i eksil.

På Instagram havde han nu lagt det lyksalige luksussmil på hylden og fremstod i stedet med patos i øjnene og alvorlige panderynker, idet han rakte ud mod følgernes empati.

»Vi har aldrig haft en krise som denne. Dette er uden tvivl den mest ekstreme og den mest alvorlige situation, som rejsebranchen har oplevet gennem historien. Og det er uden tvivl den mest ekstreme situation, jeg har oplevet som forretningsmand,« lød det fra den nødlidende nordmand.

En skade kommer sjældent alene

Hidtil har Petter Stordalen søgt at lappe de økonomiske huller på bedst mulige vis.

Dette har blandt andet resulteret i, at 7.500 medarbejdere i Nordic Choice er blevet sendt hjem på ubestemt tid, ligesom flere forventes at følge trop, hvis ikke situationen vender.

Det er dog ikke kun den store hotelkoncern, der har ledt Petter Stordalen i økonomiske vanskeligheder. Rigmanden ejer også rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group, som består af rejseselskaberne Spies, Ving og Tjæreborg samt flyselskabet Sunclass Airlines.

Også denne gren af hans forretningsforetagende har store økonomiske kvaler som følge af coronakrisen.

Stordalen købte rejsekoncernen i oktober i samarbejde med kapitalfondene TDR Capital og Altor. Ifølge det norske erhvervsmedie Dagens Næringsliv lyder Petter Stordalens andel af ejerskabet på 1,5 milliarder kroner, mens Norges største bank, DNB, skulle have pant i hans aktier.

Dagens Næringsliv har endvidere kunnet berette, at Petter Stordalen har en bankgæld på over seks milliarder danske kroner, som set i lyset af coronakrisens mørke skygger sætter ham i en krise af rang. Især fordi hans kæmpemæssige formue på op mod ti milliarder kroner primært er bundet til de hoteller, som for nuværende udelukkende er en udgiftsmaskine.

Storbanken DNB har ifølge artiklen i Dagens Næringsliv foreløbigt givet Petter Stordalen mulighed for at undslippe afdragene i en vis periode.

Selv om dette kan være et plaster på såret, stopper det ikke blødningen med hensyn til de store omkostninger, der fosser ud af banken for at holde liv i hotel- og rejsekoncernen.

Petter Stordalen havde store planer på tegnebrættet for 2020, som skulle være det år, hvor dørene skulle slåes op for det nye femstjernede luksushotel Villa Copenhagen på den gamle postgrund ved Tivoli og Hovedbanegården.

Villa Copenhagen rummer 390 værelser og suiter, som boltrer sig over 30.000 kvadratmeter. Inden krisen for alvor blev en realitet i Norden, havde Villa Copenhagen allerede modtaget bookinger for op mod 18 millioner kroner.

Den spektakulære åbning af Villa Copenhagen skulle oprindeligt have fundet sted 1. april 2020. Foreløbig er den udskudt til 14. maj.