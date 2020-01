Fjernsynsgeneralen ville revolutionere TV-vanerne – og så brød vreden ud i lys lue

Jacob Mortensen er uddannet fra Copenhagen Business School i 2005 med en bachelor i filosofi og business og en kandidat i revision.

I 2012 blev Jacob Mortensen ansat i TDC som konsulent med fokus på salg i de nordiske lande. Han arbejdede sig derefter op i systemet gennem flere lederstillinger, før han i 2014 blev hentet til underselskabet YouSee.

Her stod Jacob Mortensen for en stor sammenlægning, hvor YouSee indførte et bland selv-abonnement med mulighed for at kunne sammensætte et indhold af klassiske TV-kanaler og streamingtjenester, som samles i et overblik gennem YouSees TV-boks.

Jacob Mortensen har også været med til at udvikle YouSee More, et kundefordelsprogram, som TDC indledte i slutningen af 2017, hvor kunder med mindst to produkter kan få adgang til ekstratjenester som e-bøger, ugebladsartikler, musik og dobbelt data på telefonen.