Fitnesskæde kaster håndklædet i ringen

Fitnesskæden Repeat er så hårdt ramt af nedlukningen som følge af coronapandemien, at selskabet nu har opgivet at videreføre forretningen og har indgivet en anmodning om rekonstruktion til Sø- og Handelsretten.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

»Desværre hjælper kompensationsordningerne fra Staten os ikke, da de for det første ikke dækker de mange udgifter, og for det andet først vil blive udbetalt længe efter, vi har brug for pengene. Derfor har vi nu søgt om rekonstruktion, som har til formål at prøve at finde en mulighed for at drive centrene videre. Såfremt det ikke lykkes, vil centrene forblive lukkede desværre,« skriver selskabet i pressemeddelelsen.

Ikke bare en forretning

Repeat blev stiftet i 2016 af nogle af folkene bag kæderne Fitness dk og Fresh Fitness. Kæden har i dag fitnesscentre i København, Odense og Aarhus. Under pandemiens hårdeste uger har de dog været lukket ned.

»Der kan sættes uendeligt mange ord på, hvor ærgerligt vi synes, det her er. Repeat er ikke bare en forretning, men en udmøntning af vores passion for træning. Hele teamet har kæmpet for folkesundheden og for at skabe et unikt miljø, og nu bliver vi sat ud af spil pga. en pandemi. Det gør ondt,« skriver selskabet.

Selskabet oplyser, at medlemmerne ikke skal foretage sig noget. Alle medlemskaber er lige nu sat på pause under nedlukningen, og de vil automatisk blive bragt til ophør, hvis centrene ikke genåbner, fremgår det af pressemeddelelsen.

Ved en rekonstruktion udpeger Sø- og Handelsretten en såkaldt rekonstruktør, typisk en advokat, der får til opgave at undersøge, om selskabets økonomi kan genrejses – eksempelvis ved at sælge dele af selskabet fra eller bede kreditorerne om henstand. Hvis rekonstruktionen mislykkes, går selskabet konkurs.

Medlemmerne var væk

Ifølge Repeats pressemeddelelse slæbte selskabet i forvejen rundt på en gæld fra »en række konceptuelle tilpasninger og dyre ombygninger«

»Det betød, at vi var rigtig sårbare, allerede da den første nedlukning ramte os«, skriver selskabet.

I forbindelse med genåbningen i sommer havde selskabet fået frisk kaptal fra ejerne såvel som fra Vækstfonden. Men en stor del af medlemmerne var forsvundet. Og frygten for corona fik folk til at blive væk.

»Da vi kort før jul blev lukket ned igen, vidste vi, at vi ville få det rigtigt svært, og den forlængede nedlukning har gjort, at vores omkostninger nu langt overstiger vores indtægter, og der er derfor ikke er tilstrækkelig kapital til at fortsætte den videre drift,« skriver selskabet.