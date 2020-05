Festen er slut for Nykredit - lander underskud på 882 mio. kr.

Efter en årrække med massiv medvind drevet af stor aktivitet på boligmarkedet har coronakrisen sat sit tydelige præg på Nykredits resultater i første kvartal.

Finanskoncenen er kommet ud af årets første måneder med et underskud på 882 mio. kroner. Det skyldes bl.a., at Nykredit »af forsigtighedshensyn« har valgt at hensætte 1,1 mia. kroner til nedskrivninger i forbindelse med covid-19. Det er penge, som Nykredit ikke regner med at få tilbage, når koncenen låner penge ud til private kunder og virksomheder.

Ifølge Nykredit kan hensættelsen absorbere »væsentlige dele af de fremtidige tab, der følger af covid-19«. Nykredit forventer derfor bedre resultater de kommende kvartaler. For året som helhed forventer finanskæmpen et positivt resultat på mellem 2,5 og 3,5 mia. kroner.

»Som en stor, foreningsejet, finansiel virksomhed – og som SIFI – er det en afgørende del af vores samfundsansvar at stå klar med lån og likviditet i hele landet – ikke mindst i krisetid. Derfor har vi i Nykredit gennem en årrække styrket driften og kapitaliseringen for netop at sikre, at vi som virksomhed har evnen til at bakke op om vores kunder og dansk økonomi, når krisen rammer.«

»Nu er krisen her, og jeg er stolt af, at vi har kræfterne til at hjælpe de kunder, der er midlertidigt ramt, og samtidig tage imod nye kunder og øge udlånet på tværs af landet,« udtaler Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit, i en meddelelse.

Underskuddet i årets første kvartal kommer et 2019, der var et historisk godt regnskabsår for Nykredit. Her oplevede finanskoncernen en stor kundetilgang og vækst i alle dele af forretningen, hvilket bragte det samlede resultat op på hele 7,4 mia. kroner.

Nykredit-koncernen ejer bl.a. landets største realkreditinstitut, Totalkredit, med over 838.000 kunder. I løbet af det seneste år har Totalkredit oplevet en stigning i udlån i nominel værdi på 11 pct., således at udlånet udgør 759 mia. kroner. Også Nykredit Banks udlån er steget med 14 pct. siden 31. marts 2019 og udgør nu 76,4 mia. kroner.