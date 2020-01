FCK-formand smækker kassen i for store spillerhandler

FC Københavns cheftræner, Ståle Solbakken, kan glemme alt om at indkøbe dyre spillere i år.

Klubben har brugt rigeligt med penge på en række store indkøb, og holdet er nu så godt, at det kan opfylde hovedstadsklubbens ambitioner om at vinde det danske mesterskab og kvalificere sig til et europæisk gruppespil. Det mener Bo Rygaard, bestyrelsesformand i Parken, der ejer FCK.

»Transferaktiviteten vil blive lavere i 2020. Vi har opbygget et hold, som er inde i en vedligeholdelsesfase snarere end en udviklingsfase,« siger Bo Rygaard.

I 2019 lykkedes det FCK at opfylde begge klubbens målsætninger, idet klubben i maj blev kåret til danmarksmestre, og efter sommeren spillede sig i Europa League-gruppespillet.

Det skete efter en travl sommer på transfermarkedet, hvor superligatopscorer Robert Skov blev solgt til tyske Hoffenheim. Sidenhen købte klubben spanske Pep Biel og Michael Santos fra Uruguay. Truppens sammensætning betyder så, at der ikke er flere penge til spillerindkøb i år.

»I sommer havde vi et ret heftigt transfervindue, og 2020 vil vise en lavere aktivitet end i 2018 og 2019. Det betyder ikke, at der ikke kan ske noget, men det bliver på et lavere niveau,« siger Bo Rygaard.

I de seneste 14 år har klubben kvalificeret sig til et af de europæiske gruppespil. I nogle år er det endog lykkes at komme med i den yderst lukrative Champions League, men ellers har klubben været at finde i den mindre, men dog i stigende grad attraktive Europa League.

Pep Biel blev i sommer en af FCKs dyreste indkøb nogensinde. Ifølge BT kostede det den danske fodboldklub lidt under 30 mio. kr. at hente det spanske talent i Zaragoza. Prisen kan dog stige til 37 millioner kroner, såfremt 23-årige Pep Biel gør det godt i FCK.

»Til enhver tid skal den sportslige ledelse have det materiale, som gør det muligt at blive danske mestre, og som minimum at komme i gruppespillet i Europa League. Nu har vi det, vi skal have, og niveauet er til at indfri vores ambitioner,« siger Bo Rygaard om den nuværende spillertrup.

Rivaler øger investeringer

Parken-bestyrelsesformanden oplyser, at der ikke vil blive justeret i forhold til klubbens samlede lønbudget. Ifølge Tipsbladet betaler FCK årligt cirka 160 millioner kroner i løn til spillerne, hvoraf enkelte får op mod otte millioner kroner om året i løn.

Det er et tal, som traditionelt har ligget væsentligt over de øvrige klubber i Superligaen. FC Midtjylland og Brøndby bruger til sammenligning cirka 95 millioner kroner om året til at aflønne spillerne, mens der er langt ned til de efterfølgende klubber.

Især FC Midtjylland har øget klubbens budget kraftigt i de senere år, mens Brøndby har kæmpet med at sikre en sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Senest har der været forlydender om, at en ny stor investor kan være på vej ind i vestegnsklubben. En mulighed er ifølge Insidebusiness den stenrige østriger Dietrich Mateschitz, der er stifter og medejer af Red Bull-koncernen. Han har skudt store beløb ind i klubberne Red Bull Salzburg og RB Leipzig, og går han ind i Brøndby, kan det ændre billedet i dansk fodbold.

Bo Rygaard siger generelt, at det vil være godt – også for FCK – hvis andre klubber øger budgetterne.

»Vores fornemmelse er, at der blandt de øvrige superligaklubber bliver investeret mere end tidligere. Det er glædeligt, fordi det er med til at højne niveauet, ligesom det gør Superligaen mere seværdig og spændende. Vi håber virkelig på, at nogle af de andre superligahold kan være med til at score point til Danmark,« siger Bo Rygaard.

Han henviser til, at de øvrige danske klubber i mange år præsteret meget sløjt i Europa.

Strider ikke imod Lars Seiers ambitioner

FCK arbejder ifølge formanden i øjeblikket hårdt på at sikre sig flere tilskuere til holdets kampe. Dette skal blandt andet ske ved en lang række digitale tiltag, som nemmere adgang til at købe billetter, bestille øl og mad til kampene med videre. Seneste sæson lykkedes det at løfte det gennemsnitlige tilskuertal til superligakampene med mere end 25 procent til over 17.000.

Målet er, at tallet inden for de næste år skal krydse 20.000.

»Vi er meget tilfredse med, at vores tilskuertal har udviklet sig med stor fremgang. Det er en kombination af det nye slutspil i Superligaen, og de mange digitale initiativer, vi har indført. Kan vi fastholde denne fremgang, ser det rigtigt godt ud, og vi vil snart nå vores mål,« siger Bo Rygaard.

Sidste forår fik Parken en ny aktionær ind, idet rigmanden Lars Seier købte en aktiepost i klubben. Seier luftede efterfølgende ambitioner planer om at opbygge FCK til at blive en større klub i europæisk sammenhæng. Blandt andet fremhævede han den portugisiske klub Porto, som han mente, at FCK burde kunne måle sig med.

Bo Rygaard siger, at Lars Seiers ambitioner ikke er i modstrid med, at klubben tager et mellemår, hvor der ikke bliver købt stort ind.

»Lars sagde, at det var en interessant ambition at have. Vi har i 2019 haft en stor vækst i tilskuerantallet og i salget af merchandise, og der er ingen grund til at bruge flere penge end nødvendigt på at opnå målene. På længere sigt er vi villige til at investere mere, hvis vi mener, det er rigtigt. Men der er vi ikke nu,« siger formanden.