Familien Mærsk Mc-Kinney Møller er still going strong – med en fordobling af aktiekursen

Aktiekursen på A.P. Møller – Mærsk er siden et markant dyk ved coronapandemiens begyndelse steget ganske voldsomt. Faktisk er der fra medio marts og frem til medio oktober tale om lige godt en fordobling af aktiekursen. Formueopgørelsen for familien følger direkte udviklingen i koncernens aktiekurs.

Ingen enkeltpersoner i familien er noteret for så store aktiebesiddelser, at det skal meddeles officielt, men da aktierne er spredt på en del hænder, er det derfor usikkert, hvor stor en beholdning familien reelt har. I opgørelserne er der således ikke taget hensyn til eventuelle ændringer i denne beholdning. Både A- og B-aktierne er børsnoteret, og der er traditionelt en rabat på A-aktierne på omkring syv procent. Der er ikke umiddelbart nogen god forklaring på, at de mere stemmetunge A-aktier handles med så stor rabat.

Udover aktiebeholdningen er en række familiemedlemmer registreret som ejere af Estemco-selskaber og Mærsk Broker m.v., og de indgår i opgørelsen.

Familien har stadig den fulde kontrol over koncernen gennem fondsejet. Udadtil tegnes koncernen af Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla. Hun er næstformand i det børsnoterede selskabs bestyrelse, og hendes søn Robert Mærsk Uggla er ligeledes medlem af bestyrelsen. Han er samtidig direktør for det holdingselskab, der er skudt ind mellem det børsnoterede selskab og fonden som endelig hovedaktionær.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla mistede tidligere på året sin mand, Peder Uggla.