Et svinedyrt akvarium i en ørkenstat indrammer hele sagen mod Sanjay Shah

Han landede i København med en gul plasticpose under armen og iført noget, der mest af alt lignede nattøj. Engang levede han i vild luksus for penge, som han mistænkes for at have stjålet fra Danmark.