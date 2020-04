Erhvervsmand i hårdt angreb på Bestseller-boss: »Som dansker skammer jeg mig over ham«

Kritikken af Bestseller-ejer Anders Holch Povlsens håndtering af coronakrisen har allerede været hård.

Udlejere er sure over, at Anders Holch Povlsen nægter at betale husleje, og flere politikere fra venstrefløjen er utilfredse med, at en af Danmarks rigeste mænd har fyret 750 medarbejdere og gør brug af statens hjælpepakker.

Nu melder erhvervsmanden Ole Steffensen sig også ind i debatten på det sociale netværksmedie LinkedIn. Han bestyrer pengetanken Olav W. Hansen, som administrerer flere hundrede millioner kroner.

Den jyske erhvervsmand mener, at det er forkert, at Bestsellers lejere, medarbejderne og staten skal betale prisen, når Anders Holch Povlsen har aktiver for mange milliarder i sit holdingselskab.

De seneste fem år har Bestseller-bossen hævet et samlet udbytte på 7,6 milliarder kroner og puttet milliarder i sit holdingselskab Heartland. Her har han investeret dem i en lang række andre aktiviteter som for eksempel online-supermarkedet Nemlig.com og netbutikkerne Asos og Zalando.

»I min terminologi er det dårlig moral, at man nu lader lejere, medarbejdere og staten betale i stedet for at flytte lidt tilbage til virksomheden. Dette kan ske helt uden skattemæssige konsekvenser blot ved at yde driftsvirksomheden (Bestseller, red.) et midlertidigt lån,« skriver Ole Steffensen.

Han er også bestyrelsesformand for investeringsforeningen Valueinvest, men har i sine virker ikke noget med hverken Bestseller eller tøjkoncernens konkurrenter at gøre.

Erhvervsmanden uddyber over for Berlingske, at han udtaler sig som privatperson og skatteborger, fordi han undrer sig over, at holdingselskabet ikke giver den trængte tøjvirksomhed et lån.

Holdingselskabet har en egenkapital på 26 milliarder kroner. Dette skal ikke forveksles med, at Anders Holch Povlsen har 26 milliarder kroner stående i banken. Det betyder, at han har aktiver for 26 milliarder kroner i selskabet. Og det er de aktiver, som Bestseller-ejeren ifølge Ole Steffensen bør sælge fra.

»For det kan ikke være rigtigt, at Bestseller betinger det at kunne betale sin husleje med, om han kan få staten til at dække lejen, når han er så velhavende. Det er offentligt kendt, at han har investeret i land i Skotland og i børsnoterede værdipapirer som Asos og Zalando, og har man ikke råd til at betale sine huslejer og lønninger, så må man jo sælge – også selv om det er på et dårligt tidspunkt,« siger han.

Ehvervsmand: Politikere bør ændre hjælpepakker

Ole Steffensen synes, at »det er godt«, at regeringen er kommet med hjælpepakker, men han mener, at hjælpen skal gives til de virksomheder, som er »værdigt trængende« og ikke til virksomheder, som med vilje er tyndt kapitaliseret på grund af selskabskonstruktioner som Bestseller.

»Jeg synes virkelig, at det er forkert, at man kan opnå støtte, når man ikke er i nød. Som dansker skammer jeg mig over ham. Han er ikke en del af vores solidaritet med de svageste,« siger Ole Steffensen.

Men er det ikke fair nok, at staten hjælper Bestseller i en økonomisk krise, når Bestseller har betalt skat og skabt mange tusinde arbejdspladser siden 1975?

»Nej, for samfundsøkonomien bryder sammen, hvis staten skal give hjælp til alle dem, der godt kan klare sig selv. Hjælpen skal gives til de, der ikke har andre muligheder. Dem, jeg kalder »de værdigt trængende«,« siger han og tilføjer:

»Mit budskab til landets politikere er derfor: Få hurtigst muligt loven omkring hjælpepakker ændret, så skatteydernes penge ikke ender hos de rigeste i samfundet. Politisk er man nødt til at betragte hjælp og støtte på »koncernniveau« og se på virksomhedernes reelle ejere,« siger han.

Holch Povlsen: Ikke andet valg end at planlægge for det værste

Anders Drejer, der er professor i økonomi ved Aalborg Universitet, mener, at det er kløgtigt, at Anders Holch Povlsen har geninvesteret pengene fra Bestsellers overskud i andre selskaber, men han er enig med Ole Steffensen i, at Anders Holch Povlsen har hevet for mange penge ud af Bestseller, så der nu ikke er noget at stå imod med. Han er også enig i, at holdingselskabet bør give Bestseller et lån.

Ifølge økonomiprofessoren bør Anders Holch Povlsen lige nu gøre det, der isoleret set er bedst for virksomheden.

»Han udviser rettidig omhu, dog på en kynisk måde. Men der er jo en grund til, at den iltmaske i et faldende fly, du skal tage på først, er din egen,« siger Anders Drejer.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bestseller eller Anders Holch Povlsen. Men på dagen, hvor tøjvirksomheden fyrede 750 ansatte, fortalte Bestseller-ejeren i et interview med Børsen, at der i øjeblikket dagligt fosser 100 millioner kroner ud af hans virksomhed til faste udgifter til leverandører og huslejeforpligtelser.

Og det sker samtidig med, at der ikke kommer nogen indtægter, fordi virksomhedens 2.500 butikker i 55 lande er lukket, mens Bestsellers 15.000 engrosforhandlere også kæmper en hård kamp.

»Så vi må se i øjnene, at det kommer til at tage længere tid, end de fleste gerne vil tro, før det hele kører igen. Vi har ikke andet valg end at planlægge for det værste,« sagde Anders Holch Povlsen.