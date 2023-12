Virksomheder Abonnement

Er Sanjay Shah dømt på forhånd? Eksperterne er delte

Sanjay Shahs forsvarere vil have sagen mod ham afvist. De mener, at han er dømt på forhånd og risikerer ikke at få en retfærdig rettergang. Byretten bed ikke på. Nu skal landsretten tage stilling. To juridiske eksperter ser vidt forskelligt på spørgsmålet.