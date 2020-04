Entschuldigung: Kasper Rørsted er gået fra tysk imagetop til massiv shitstorm

I mange år har Kasper Rørsted været en superstjerne i den tyske forretningsverden. Den adm. direktør i sportsbeklædningsgiganten Adidas er flere gange blevet kåret som manden med det bedste image blandt topcheferne i de største virksomheder i Tyskland.

Blandt aktionærerne er Kasper Rørsted også vellidt. Siden han blev udnævnt til topchef i 2016, er aktiekursen steget støt, i takt med at danskeren har præsenteret det ene rekordregnskab efter det andet.

Men nu er Kasper Rørsted havnet i en shitstorm.

I Tyskland er store dele af erhvervslivet ligesom i Danmark lukket ned på grund af coronakrisen. Derfor valgte Adidas i sidste uge at suspendere betalingen af husleje for flere af sine tyske butikslejemål.

Det udløste stor vrede i den tyske offentlighed, og modvinden blev først på ugen så massiv, at Adidas onsdag blev tvunget til et ydmygende tilbagetog

I et åbent brev undskylder Adidas og indrømmer, at det var en fejl, der har kostet offentlighedens tillid. Huslejen er nu betalt.

Adidas er langt fra den eneste tyske virksomhed, der valgte at suspendere huslejen i sidste uge. Men fordi Kasper Rørsted for få uger siden kunne præsentere endnu et rekordregnskab med et milliardstort overskud, er det Adidas, som er blevet genstand for mange borgeres og politikeres vrede.

Lønnen bliver halveret

»Som global koncern med milliardoverskud er det lurvet at bruge en beskyttelse beregnet på lejere i eksistensnød. Jeg køber ikke længere noget fra Adidas,« tordnede Katarina Barley, der er medlem af Europa-Parlamentet for de tyske socialdemokrater, på Twitter i weekenden.

Også den tyske arbejds- og socialminister, Hubertus Heil, har udtrykt sin utilfredshed med sportbeklædningsgigantens ageren.

»Adidas’ adfærd er uansvarlig. I krisen må vi stå sammen, og ingen har lov til at dukke sig,« sagde Hubertus Heil til Handelsblatt i sidste uge.

Den slags kritik har Kasper Rørsted ikke oplevet tidligere.

Flere gange om året laver mediebureauet Unicepta en analyse af imaget hos topcheferne i de tyske DAX 30-virksomheder, som tæller 30 af de største børsnoterede virksomheder, og her ligger Rørsted som regel solidt placeret som nummer et, to eller tre.

FAKTA Blå bog: Kasper Rørsted Tysklands danske topchef Kasper Rørsted er 58 år gammel og far til fire børn, som han har sammen med sin kone, Lene. Efter opvæksten i Aarhus blev Kasper Rørsted uddannet civiløkonom fra Copenhagen Business School. Derudover har han også gennemført en uddannelse på Harvard Business School i USA: Kasper Rørsted har tidligere arbejdet for Digital Equipment, Oracle, Compaq og Hewlett Packard. I 2005 kom han til Henkel, hvor han tre år senere blev forfremmet til adm. direktør – en post, som han bestred frem til 2016, hvor han blev CEO i Adidas. Ud over sin nuværende stilling som administrerende direktør i Adidas sidder Kasper Rørsted også i bestyrelsen for fødvaregiganten Nestlé.

Det har han gjort, siden han blev adm. direktør for Adidas i 2016. Men før det var danskeren også med på listen som CEO for den tyske kemigigant Henkel, som han med stor succes stod i spidsen for fra 2008 og frem til ansættelsen i Adidas.

Kasper Rørsted, topchef for Adidas »Valg har en pris, og den er jeg villig til at betale, fordi jeg synes, mit arbejde er sjovt.«

Kasper Rørsted kommer fra Aarhus, men har arbejdet i England, Schweiz, USA og nu Tyskland, og han har foruden Henkel og Adidas også arbejdet for globale erhvervsgiganter som Oracle, Compaq og HP.

Ingen tid til venner

I interview med danske og internationale medier har Kasper Rørsted aldrig lagt skjul på, at han er gået benhårdt efter en karriere i toppen af erhvervslivet.

»Jeg har ikke tid til mine interesser og venner. Der er familien og arbejdet. Jeg elsker opera, men har ikke hørt en i ti år. Valg har en pris, og den er jeg villig til at betale, fordi jeg synes, mit arbejde er sjovt. Det er et bevidst valg,« sagde Kasper Rørsted til Berlingske i 2015.

Flere gange har Kasper Rørsted også løftet sløret for, hvordan han indretter sin hverdag minutiøst og effektivt. Eksempelvis fortalte han sidste år studerende på Frankfurt School of Finance & Management, at vækkeuret ringer hver morgen kl. 5.20. Fra kl. 6 til 7 står den på sport, og fra kl. 7.30 til 18 står den på arbejde.

Foruden sine personlige rutiner fortalte Kasper Rørsted også de tyske studerende om arbejdet som CEO for en af Europas største virksomheder.

»Som CEO er man nødt til at gøre ting, som ingen kan lide,« sagde Kasper Rørsted blandt andet.