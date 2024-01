Virksomheder Abonnement

En ny Suez-krise truer verdensøkonomien: »Der er ingen grund til at undervurdere det her«

Tirsdag aften blev der igen affyret missiler mod skibe på vej gennem Suezkanalen. Nu kommer forbrugerne i Europa snart til at kunne mærke krisen, og fortsætter det meget længere, vil de mange angreb kunne begynde at have en effekt på verdensøkonomien, frygter eksperter.