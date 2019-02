Elon Musk i nye problemer: Risikerer fængsel for Tesla-tweet

Elon Musk har rodet sig ud i juridiske problemer – igen.

I sidste uge tweetede han, at Tesla igen vil øge produktionskapaciteten og nå en årlig produktionskapacitet på 10.000 biler om ugen ved udgangen af 2019, svarende til 500.000 biler om året.

Det må han dog ikke, ifølge SEC, den amerikanske børsmyndighed, der nu har involveret Manhattan Federal Court i sagen for brud på børsreglerne. Børsmyndighederne mener, at Elon Musk i tweetet har offentliggjort informationer, der kan påvirke markedsværdien af Tesla, og at han dermed har brudt den aftale, der blev indgået med myndighederne sidste år.

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k. — Elon Musk (@elonmusk) 20. februar 2019

I oktober tweetede Elon Musk, at Tesla potentielt skulle tages af børsen og være privat, hvilket senere er blevet kaldt »falske og misvisende« informationer.

Det fik SEC til at pålægge Elon Musk udelukkende at tweete, når Teslas topadvokater har godkendt udtalelser, hvis de potentielt kan påvirke aktiekurserne.

Det skriver Financial Times og Wall Street Journal.

Derudover fik Elon Musk og Tesla hver især en bøde på 20 mio. dollar hver, skriver New York Times.

Til Financial Times vurderer juraprofessor ved Richmond Universitet, Carl Tobias, at Elon Musk kan risikere at blive fjernet fra sin virksomhed eller »endda blive sendt i fængsel.«

Da Elon Musk tweetede om den stigende produktionskapacitet i sidste uge, skrev han i første omgang:

»Tesla lavede 0 biler i 2011 men vil lave omkring 500K i 2019.«

Men da der var gået over fire timer, måtte han kommentere på sit eget tweet med den rettelse, at produktionskapaciteten i slutningen af 2019 vil være på 500.000 biler årligt. Det er ikke ensbetydende med, at der i år vil blive produceret 500.000 Tesla-biler - men tværtimod 400.000 biler.

Ifølge Finansiel Times var det første tweet ikke godkendt af Musks advokat, som aftalen med SEC siden oktober ellers har krævet, at tweets med denne type information skulle. Derfor kom der ifølge avisen det opfølgende tweet, der efter advokatens anvisning rettede den første udmelding.

SEC vurderer, at det første tweet »var upræcist og nåede ud til 24 mio. mennesker,« på Twitter.

TIl Wall Street Journal forklarer Bradley Bondi, ekstern advokat for Tesla, at Elon Musk var af den overbevisning, at indholdet af hans tweet allerede var godkendt. Derudover skriver mediet, at Bradley Bondi påpeger, at tweetet blev postet udenfor NASDAQs handelstider.

På Twitter har Elon Musk efterfølgende skrevet, at de i regnskabet allerede havde varslet den forventede stigning i produktionskapaciteten til 500.000 biler i 2019. Han skriver, at det er pinligt for SEC, at de ikke har set det på forhånd:

»Jeg har stor respekt for domstolene. Det er ikke perfekt, men generelt skal vi være glade for det amerikanske retssystem,« skriver han.

I december udtalte Elon Musk ifølge New York Times til TV-programmet »60 Minutes,« at han ikke havde respekt for SEC, og at hans tweets ikke blev godkendt før publicering.

Derudover tweetede han i oktober, hvor han gjorde nar af SEC:

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point! — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2018

Dermed er SEC ved at være godt trætte af Elon Musk og hans omgang af den aftale, SEC og Musk indgik i oktober,

Wall Street Journal skriver, at det hverken har været muligt at få en kommentar fra en talsperson fra Tesla eller Elon Musk selv.