Eksperter skyder huller gennem Tesla-drømmen

Showet var stort sat op, der var skruet op for technomusikken, og flammekastere skød ild op ad gulvet, da Tesla i torsdags fremviste sit nye bud på en elektrisk pickup, Tesla Cybertruck. Men der gik bogstaveligt talt skår i glæden, da Teslas chefdesigner formåede at knuse Cybertruckens »panserglas« med en metalkugle på scenen.

Tesla fik dog hurtigt fikset ridserne i lakken. Få dage efter den katastofale fremvisning havde 200.000 skrevet sig op til Cybertrucken mod et refunderbart gebyr på 700 kr.

200.000 er et højt tal – og højt nok til at gøre konkurrenterne misundelige. Til sammenligning har kun 36.000 bestilt Volkswagens elektriske bil ID.3, mens kun 20.000 har reserveret Porsches elektriske Taycan. Men man bør være kritisk, siger bilanalytikeren Arndt Ellinghorst til det tyske erhvervsmedie Handelsblatt.

To prove that the #Cybertruck's doors were strong, Elon Musk had someone take a sledgehammer to the new Tesla pickup. https://t.co/rCiOrY8bXq pic.twitter.com/50rLbEZ765 — WIRED (@WIRED) November 22, 2019

»Forbehold har stor indflydelse på den faktiske købsadfærd,« siger Arndt Ellinghorst fra investeringsselskabet Evercore ISI.

Det samme mener den uafhængige bilanalytiker Matthias Schmidt.

»Det er ret genial markedsføring, men man skal være på vagt over for denne hype og se rationelt på det,« siger han. Bilanalytikeren henviser blandt andet til, at reservation af en Tesla Cybertruck ikke er bindende, mens man med Volkswagen og Porsche mister henholdsvis 7.400 kr. og 18.700 kr., hvis man ender med at sige nej til et køb.

Model 3 topper i 2020

Derudover skal man vente et par år, da Cybertrucken først forventes at være i produktion i 2022. At man kan reservere så lang tid i forvejen, skyldes ifølge Matthias Schmidt, at »Tesla vil forhindre, at virksomheden opfattes perspektivløs og uden mulighed for fremtidig vækst.«

Selskab Kurs Ændr. %

Han fortæller, at Tesla har samme »livscyklus« som andre biler, og efter nogle år bliver efterspørgslen jævn. Han forventer, at salget af den nyeste Tesla på markedet, Model 3, vil nå toppen i 2020.

Arndt Ellingholst vurderer over for Handelsblatt, at Teslas aktiekurs er drevet af håb om, at Model 3 når toppen på omkring 750.000 enheder. Det, tror han, er tvivlsomt. Analytikeren peger i steder på, at Tesla snart kan løbe ind i problemer med ​at indfri investorernes forventninger.