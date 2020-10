Eksperter med klar anbefaling: Her bør danskerne bære mundbind fremover

Selv om mundbind bare er ét af regeringens værktøjer mod coronavirussen, så kan det være nødvendigt at trække endnu mere på det omdiskuterede værktøj fremover. Sådan lyder meldingen nu fra en række sundhedsfaglige eksperter, der mener, at regeringen bør indføre krav om mundbind i supermarkeder.

»Jeg kan ganske enkelt ikke forstå, hvorfor regeringen ikke har indført krav om mundbind i supermarkederne. For visse kunder har allerede taget initiativ til det selv, og ser vi på situationen i Sydeuropa, er reglerne også meget strammere. Så hvis man skal være konsekvent i en tid, hvor smitten har været stigende, er det helt klart et af de næste skridt, man bør tage,« siger professor Lars Bjerrum, som underviser i infektionssygdomme på Københavns Universitet.

Med de nuværende retningslinjer skal borgere blandt andet iføre sig mundbind, når de står op på restaurationer, og når de tager kollektiv transport som bus, tog eller metro. Man skal imidlertid ikke bære mundbind ved indkøb i et supermarked, selv om man risikerer nærkontakt med personer, der er smittede. Og den skelnen bør regeringen genoverveje, mener Niels Høiby, professor og overlæge i klinisk mikrobiologi på Rigshospitalet.

»Når man forlanger, at gæsterne skal bære mundbind på restaurationer og i offentlig transport, så bør man i hvert fald også overveje kraftigt, om man også skal have det i supermarkederne, hvor der vitterligt er mange mennesker samlet på et lille område,« lyder anbefalingen fra Niels Høiby.

Supermarkeder klar

Regeringen har allerede luftet muligheden for at indføre krav om mundbind i supermarkeder, og så sent som i september var myndighederne også i dialog med supermarkedsbranchen om et eventuelt krav om mundbind, skrev DR.

Kravet om mundbind blev som bekendt ikke indført i supermarkederne, men hos De Samvirkende Købmænd, som organiserer 1.400 supermarkeder, discountbutikker, nærbutikker og convenience, er man klar til at indføre kravet, hvis regeringen kræver det.

»Vi følger til enhver tid de retningslinjer, der kommer fra myndighederne, så hvis de siger, at der skal bæres mundbind, så skal der selvfølgelig bæres mundbind,« lyder det fra John Wagner, administrerende direktør i De Samvirkende Købmænd.

Han er dog ikke uden betænkeligheder over for et eventuelt krav om mundbind. Han mener blandt andet, at mundbindet kan risikere at skabe en »falsk tryghed« hos kunderne, og at det samtidig ville være til gene for medarbejderne.

»Vi synes ikke, at det skal gælde for de medarbejdere, der i forvejen sidder bag en afskærmning, for jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor en kassemedarbejder, der i forvejen er beskyttet af glas over for en kunde med mundbind, skal sidde med mundbind på hele dagen. Det ville være en tredobling af beskyttelsen,« mener John Wagner og siger, at man bør overveje det »meget nøje«, før man pålægger branchen yderligere restriktioner.

Hos Coop Danmark, der driver butikskæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, LokalBrugsen, Irma, Fakta, er man også klar på at indføre et krav om mundbind. Der skal dog være muligt at gå ind i butikken uden at have et mundbind på sig, mener Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef i Coop.

»Hvis kunden har glemt sit mundbind, vil vi acceptere, at kunden går over i kiosken og køber et mundbind, inden kunden går videre ind i butikken. Så ville vi kunne administrere det og sikre, at danskerne kan få aftensmad, selv om de ikke har mundbind med i lommen,« siger Lars Aarup.

Kan skabe forvirring

Effekten af mundbind har tidligere været til stor diskussion, og eksperter har diskuteret vidt og bredt, hvor effektivt et værktøj mundbind rent faktisk er. Trods det tvivlsomme grundlag mener professor Lars Bjerrum, at regeringen bør være mere konsekvent og indføre krav om mundbind flere steder i samfundet.

»Jeg synes faktisk, at det fremstår forvirrende, at man eksempelvis skal bære mundbind på en restaurant, men ikke i et supermarked, hvor folk jo også står meget tæt på hinanden. Så hvis man nu bad befolkningen om at bære mundbind på alle steder, hvor man færdes tæt, tror jeg faktisk, at retningslinjerne ville være nemmere at forstå for befolkningen,« mener Lars Bjerrum.

Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, er uenig. Han mener, at det giver god mening at skelne og dermed undtage supermarkederne fra kravet om mundbind, da kontakten til andre mennesker som udgangspunkt kun er kortvarig, når man handler ind.

»Jeg kan sådan set godt følge argumentet om, at det kan fremstå forvirrende, men på den anden side bestemmes smitterisikoen også af, i hvor lang tid du befinder dig i den her tætte situation med en smittet person. Her er kontakten meget sporadisk i et supermarked, hvorimod du sidder længere sammen på en restaurant. Så på den måde giver den skelnen, regeringen har valgt, god mening i mine ører,« siger professoren.

Berlingske har forholdt Sundheds- og Ældreministeriet forslaget om at indføre krav om mundbind i supermarkeder, ligesom ministeriet er blevet forholdt kritikken om, at regeringens krav om mundbind skulle være »forvirrende«.

I et skrifligt svar skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), at det ikke er nødvendigt at indføre krav om mundbind i detailhandlen lige nu, men at det kan komme på tale i fremtiden.

»Sundhedsmyndighederne følger smitteudviklingen meget nøje og vurderer hele tiden, om der er behov for nye tiltag, eller om de nuværende kan lempes. Lige nu vurderer myndighederne ikke, at det er nødvendigt med brug af mundbind i detailhandlen, men det er et værktøj, der kan blive nødvendigt at tage frem,« skriver Magnus Heunicke og fortsætter:

»De restriktioner, regeringen har indført, som er gældende i øjeblikket, kommer på baggrund af indstillinger fra sundhedsmyndigheder. Vi ser f.eks., at smitten spreder sig hurtigt til større forsamlinger. Derfor har vi nedsat forsamlingsloftet til 50 personer, og vi har indført krav om mundbind på restauranter og barer. Vi ser også en stor smitte blandt unge og i nattelivet, derfor har vi sat åbningstiden for restauranter og barer ned til klokken 22,« skriver ministeren.