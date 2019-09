Ekspert om TV-krig: »Det er helt ude af proportioner«

»Det her er helt ude af proportioner.«

Det siger selvstændig medierådgiver og TV-ekspert Claus Bülow Christensen om TV-krigen, der i øjeblikket raser mellem YouSee og Discovery Networks.

Et hurtigt kig på YouSees Facebook-side afslører, at firmaet står over for en horde af utilfredse kunder, som er frustrerede over YouSees nylige beslutning om at fjerne alle Discovery Networks’ kanaler fra de udbudte TV-pakkeløsninger. Det er blandt andre Kanal 4, Kanal 5 og to Eurosport-kanaler.

Ifølge seertal fra DRs medieforskning tiltrækker disse kanaler ikke en enorm mængde seere, men ifølge YouSees Facebook-side tiltrækker de meget dedikerede seere.

Udansk aggressivitet

Claus Bülow Christensen peger på, at de sure seere måske har fået et ubevidst skub mod tastaturet af Discovery Networks. I sidste uge indrykkede TV-selskabet, som er et af verdens største, nemlig store annoncer med overskriften NoSee i både Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken, hvori de blandt andet beskylder YouSee for at lyve om, at de skulle være i forhandling med Discovery.

Sådan så en af Discovery Networks’ annoncer rettet mod YouSee ud. TV-ekspert Claus Bülow Christensen ser det som en mulighed, at Discovery Networks har brugt annoncerne til at vende YouSees kunder mod firmaet. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Den aggressive forhandling gennem store annoncer virker udansk. Det virker som om, der er nogen fra det store amerikanske moderselskab, der laver en aggressiv kampagne for at få trumfet nogle ting igennem,« siger Claus Bülow Christensen

Discovery Networks mener dog kun, at de har taget de nødvendige værktøjer i brug.

»YouSee har holdt fast i en urigtig udgave af situationen, og derfor har vi følt os nødsaget til at være så tydelige i kommunikationen, som vi er i denne kampagne. Vi synes, det er mere udansk at informere en partner gennem 20 år om, at de fremadrettet stopper distributionen af vores indhold, via pressen,« skriver Discovery Networks danske CEO, Christian Kemp, i en e-mail til Berlingske.

CLaus Bülow Christensen »Der ryger ganske væsentlige reklameindtægter, hvis Discoverys kanaler rykker over i en bland-selv-løsning. Det kan være med til at gøre dem mere desperate.«

Han skriver desuden, at når det kan betale sig at bruge så mange penge, som det trods alt koster at indrykke store annoncer i landsdækkende dagblade, er det fordi, det er vigtigt for Discovery Networks at fortælle YouSees kunder, hvordan tingene forholder sig, og at der altså ikke er et forhandlingsforløb i gang.

Claus Bülow Christensen har dog en idé om, at der kan være et andet underliggende motiv.

»Der ryger ganske væsentlige reklameindtægter, hvis Discoverys kanaler rykker over i en bland-selv-løsning. Det kan være med til at gøre dem mere desperate,« siger han.

Til det svarer Christian Kemp, at det er åbenlyst, at firmaet står til at tabe nogle reklameindtægter, men at tilgangen i højere grad handler om, at YouSee bruger deres dominerende position i markedet til at presse Discovery Networks ud.

»Det kommer vi under ingen omstændigheder til at acceptere, da det i praksis betyder, at YouSee ikke betaler for vores indhold,« skriver Christian Kemp.

Modstridende forklaringer

Tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt YouSee har været i dialog med Discovery Networks om at rykke deres 11 kanaler ud af en fast TV-pakke og ind i en bland-selv-løsning, før de meldte beslutningen ud i medierne.

Discovery Networks siger, at det absolut ikke har været tilfældet, mens YouSee siger til Berlingske, at de har forhandlet med Discovery siden foråret. Herfra lyder det, at et af de scenarier, der har været på bordet, har været, at Discoverys kanaler skulle fortsætte i en bland-selv-løsning, men ikke i de faste pakker.

Alt i alt er billedet altså mudret af de to meget modstridende forklaringer.

»Det her er en noget speciel situation. Både i forhold til den måde, kunderne reagerer på, og i forhold til det forhandlingsforløb, som Discovery Networks siger, slet ikke har været der,« siger Claus Bülow Christensen.

YouSee har i denne omgang ikke noget at tilføje til sagen, som ikke allerede har været sagt.