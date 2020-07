Eks-borgmester til tops hos A.P. Møller-familien

Det bliver den tidligere Frederiksberg-borgmester Mads Lebech, der skal styre A.P. Møller-familiens fond, der hvert år uddeler store millionbeløb til almennyttige formål.

Mads Lebech overtager direktørposten i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, i daglig tale A.P. Møller Fonden, efter 65-årige Henrik Tvarnø, der har valgt at gå på pension efter 12 år i spidsen for fonden.

Dermed kommer Mads Lebech til at forvalte en af de helt store fonde i dansk erhvervsliv. I perioden 2013-2019 gav fonden samlet 6,6 mia. kroner til almene formål. Nogle af fondens mest velkendte støtteprojekter gemmen tiden er Operaen på Holmen og Amaliehaven.

Fonden med det lange navn blev stiftet i 1953 af skibsreder A.P. Møller, der på den måde ville sikre sig, at rederiet i al fremtid bliver drevet i hans ånd. I kølvandet på de store strukturelle ændringer i ejerskabet bag A.P. Møller, hvor blandt andet de gamle selskaber DS 1912 og DS Svendborg blev samlet i ét selskab, stiftede fonden i 2013 det 100 pct. ejede datterselskab A.P. Møller Holding, hvor fondens aktier i børsnoterede A.P. Møller - Mærsk blev placeret. Blandt andet med den klausul, at aktierne i A.P. Møller - Mærsk ikke må afhændes. I holdingselskabet ligger også den store aktiepost i Danske Bank.

Fire og en halv måned i Trygheds-Gruppen

Fondens bestyrelsesformand, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, takker i en pressemeddelelse Henrik Tvarnø for indsatsen.

»Jeg vil gerne på egne og bestyrelsens vegne takke Henrik for en stor og vigtig indsats. Henrik har ledet fonden i en periode, hvor fondens projekter – små som store – er blevet implementeret på fornem vis. Vi glæder os til at byde Mads Lebech velkommen. Jeg har stor tillid til, at Mads Lebech med sin baggrund kan tilføre nyt blod til fonden,« lyder det fra Ane Mærsk Mc-Kinney Uggle.

Mads Lebech tiltræder pr. 15. august, og Henrik Tvarnø slutter ved udgangen af september 2020.

For et år siden stoppede Mads Lebech pludselig som direktør i en anden af de store velgørende fonde, Trygheds-Gruppen, der ejer en stor del af forsikringsselskabet Tryg. Mads Lebech fik kun fire og en halv måned i spidsen for Trygheds-Gruppen, før han stoppede efter uenighed med bestyrelsen. Inden da var Mads Lebech i en årrække topchef i Industriens Fond.

Mads Lebech, der er 52 år, blev som kun 33-årig borgmester på Frederiksberg hvor han hurtigt manifesterede sig som et af de store konservative fremtidshåb. Men han sagde farvel til de politiske ambitioner, da han efter otte år i borgmesterstolen valgte at trække sig fra politik.