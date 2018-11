Ejendomsinvestor beskyldt for at misbruge firmakort – købte luksusvarer i Chanel for 65.000 kr.

Den amerikanske kapitalforvalter Blackstones danske samarbejdspartner, Nils Jansson, beskyldes for at have misbrugt sin tidligere samarbejdspartners penge på designersmykker, herretøj, en skiferie og en række andre private udgifter.

I 2013 og frem til 2017 var Nils Jansson tilknyttet ejendomskoncernen NDP, hvor han fungerede som konsulent i forbindelse med en række ejendomshandler i Danmark. Men i løbet af 2017 mistede NDP tilliden til Nils Jansson, og samarbejdet stoppede brat.

NDP-koncernen har stævnet og politianmeldt Nils Jansson og hans kompagnon Karsten Hagel og beskylder dem blandt andet for misbrug af koncernens midler til rent private formål.

Striden har tidligere været beskrevet, men Berlingske er kommet i besiddelse af stævningen, en række kontoudtog og billedmateriale, som giver et hidtil uset indblik i sagen.

I ét enkelt tilfælde blev der eksempelvis trukket 74.230 kroner på koncernens kreditkort i den eksklusive smykke- og urproducent Cartiers butik i Hamborg, viser et kontoudtog.

I en række andre tilfælde blev der brugt sammenlagt 96.540 i butikken Daniel i Hørsholm.

Der er også foretaget en række andre betalinger med NDP-koncernens kreditkort i IKEA og Bauhaus, på Café Victor og hos kosmetikklinikken Cerix, fremgår det af stævningen.

Nils Jansson afviser alle beskyldninger fra NDP-koncernen.

Og i den mere kuriøse ende: Dagen efter det årlige Derby på Klampenborg Galopbane i 2017 blev der også trukket penge. I alt 9.510 kroner blev der hævet på galopbanen.

Samlet set mener NDP-koncernen, at den er »blevet unddraget et betydeligt millionbeløb«, fordi en række udgifter er »anvendt til private formål«.

Ingvar Straume, bestyrelsesformand i NDP-koncernen, siger:

»Det er jo udgifter, som åbenlyst er af helt privat karakter og ikke har noget med selskabet at gøre. Vi mener, at det uomtvisteligt er Nils Jansson, der står bag det her.«

Ifølge NDP-koncernen understreges problemerne af, at man ved en gennemgang af bogholderiet i koncernen manglede omkring 140 bilag fra 2016 og 2017.

Nils Jansson afviser beskyldningerne om misbrug af kreditkort og forklarer, at han har »hundredvis af dokumenter, der kan modvise påstandene«.

»De er ukorrekte, langt ude og absolut grundløse,« siger Nils Jansson om påstandene.

Eventuelle udgifter af privat karakter er blevet bogført og modregnet den gæld, som NDP havde til Janssons selskab.

Med andre ord: Der er lagt op til slagsmål i retten.

Makkerparret Jansson og Hagel

Berlingske har de seneste uger fortalt, hvordan Nils Janssons familievirksomhed 360 North og en af verdens største kapitalforvaltere Blackstone har indledt en opsigtsvækkende alliance, der foreløbig har resulteret i ejendomsopkøb for i underkanten af ti mia. kroner i hovedstadsområdet.

Netop den lukrative kontrakt med Blackstone mener NDP-koncernen, at Nils Jansson har taget fra dem, som Berlingske beskrev tidligere på ugen.

NDP er ejet af en række norske og en enkelt svensk investor, der siden 2013 har handlet ejendomme i Danmark. Nils Janssons rolle var at bruge sit netværk og erfaring til at finde ejendomme, der kunne skaffe fortjeneste på den korte og lange bane.

Nils Jansson gik konkurs med et brag under finanskrisen efter at have deltaget i en række risikable handler.

FAKTA Blå bog: Nils Jansson Nils Jansson, 38 år, dukkede op på ejendomsmarkedet første gang i midten af 00erne, hvor han med sin virksomhed CPH Ejendomme blev kendt som én, der var god til at sætte slidte ejendomme i stand i en fart. Da krisen satte ind, og bankerne smækkede kassen i, gik han konkurs med sine selskaber. Siden er han blevet udpeget som en af de mindre fisk, der sammen med større ejendomsinvestorer var med til at forstærke krisen herhjemme med en række handler af ejendomme til oppustede priser. Nils Jansson blev kendt som en hurtigtaler og fik af samme grund kælenavnet »Speedy«. Nils Jansson er formelt investeringsdirektør i 360 North, men optræder som virksomhedens daglige chef. 360 North er ejet af hans to mindreårige døtre. FOLD UD

Af samme grund var det ikke Nils Jansson, der officielt optrådte som direktør i de forskellige selskaber i NDP-koncernen. Det var i stedet den konkursramte advokat Karsten Hagel, der blev indsat på Nils Janssons foranledning.

Ifølge NDP blev den reelle ledelse »de facto varetaget og forestået af Nils Jansson«.

En af de konti, der tilsyneladende er central i den påståede svindel, står af samme grund ikke i Nils Janssons navn, men derimod i Karsten Hagels navn.

Ingvar Straume og de øvrige NDP-ejere mener dog, at Nils Jansson har haft adgang til kreditkortet, hvilket var i strid med retningslinjerne.

»Sådanne transaktioner er dels ikke godkendt eller autoriseret af koncernledelsen, og dels var Nils Jansson kun tilknyttet NDP-koncernen som konsulent, hvilket ikke har berettiget ham til at disponere over selskabets aktiver som gjort,« lyder det i stævningen.

Karsten Hagel er ikke vendt tilbage på Berlingskes henvendelser.

Beskyldningerne mod Nils Jansson blev først fremsat i dagbladet Børsen tidligere på året, inden stævningen – med hundredvis af bilag og dokumenter – var færdig.

Berlingske kan også knytte nogle af hævningerne direkte til Nils Jansson.

I rigmandsparadiset Dubai blev der i oktober 2016 eksempelvis brugt mere end 65.000 kroner fra en NDP-konto i designerbutikken Chanel. Mere end 11.000 kroner blev i alt brugt i en række butikker tæt på skisportsstedet Geilo i Norge henover jul og nytår i 2016.

På baggrund af en række billeder fra sociale medier er det lykkedes Berlingske at placere Nils Jansson eller hans familie i Dubai og Norge i det tidsrum, hvor pengene er hævet.

Orden i pennalhuset

I et interview med Berlingske sagde Nils Jansson for nylig, at han har »orden i pennalhuset«, og at han har lært meget af fortidens synder, for »man bliver et andet menneske, når man skal fortælle sin kone, at hun ikke behøver at ulejlige sig med at prøve at betale med et kort. Fordi det er lukket«.

Berlingske har stillet en række spørgsmål om det påståede misbrug til Nils Jansson via hans kommunikationsbureau Ulveman & Børsting. Ifølge Nils Jansson havde NDP en stor gæld til ham, som koncernen stadig ikke har betalt tilbage.

»Der er tale om en betydelig og løbende gæld, der voksede måned efter måned og samlet løb op i et stort millionbeløb,« siger han.

Berlingske har spurgt Nils Jansson, om han vedkender at stå bag de konkrete overførsler. Svaret lyder, at »hvad jeg bruger eller ikke bruger mit vederlag på er en privat sag«.

»Alle mine udgifter og bilag blev godkendt af bestyrelsen med Ingvar Straume i spidsen. Alle udgifter er blevet bogført og modregnet mod mit og 360s tilgodehavende og var til enhver tid tilgængelige for revisor og bestyrelsen i hele den tid, jeg fungerede som ekstern konsulent for NDP,« siger Nils Jansson.

FAKTA Blackstones danske partner Blackstone er en amerikansk kapitalforvalter, som de seneste år har opkøbt en lang række ejendomme i København. Ifølge Berlingskes kortlægning er antallet flere end 140 ejendomme, og værdien af porteføljen menes at være tæt på ti mia. kroner. Blackstone samarbejder med 360 North – et selskab, Nils Jansson er investeringsdirektør i, og som hans mindreårige døtre ejer. En konstruktion, der ifølge en ekspert gør det muligt at skjule sig fra fortidens kreditorer. Berlingske har ligeledes beskrevet, at lejernes organisation fyrgter huslejestigninger og beretter om en investor med en aggressiv fremfærd. FOLD UD

Ifølge Kim Klarskov Jeppesen, revisionsekspert ved Copenhagen Business School, er sagen svær at bedømme på det foreliggende grundlag.

»Det ligner jo private indkøb på virksomhedens regning, men hvis indkøbene efterfølgende modregnes i legitim gæld, som virksomheden har til Jansson, så er der jo ikke længere noget problem. Men det er altså ikke lige til at se, om det er tilfældet,« siger Kim Klarskov Jeppesen.

Hvis striden ikke ender med et forlig, og retten når frem til, at Nils Jansson uretmæssigt har brugt sin arbejdsgivers midler til egen vinding, kan det ende med en strafferetlig sag, forklarer Henning Fuglsang Sørensen, strafferetsekspert ved Syddansk Universitet.

»Hvis det kan bevises, at han uretmæssigt har brugt sin tidligere arbejdsgivers penge til rent private formål, kan der i yderste fald være tale om mandatsvig,« siger Henning Fuglsang Sørensen.

Lukket land

I NDP medgiver direktør Ingvar Straume, at koncernen havde en gæld til Nils Janssons selskab. Men gælden var ulovligt opbygget i forbindelse med aktieoverdragelse orkestreret af Nils Jansson og Karsten Hagel, siger Ingvar Straume.

»Det krav har han skabt sig ved en ulovlighed. Men selv om gælden så havde været lovlig, vil det aldrig skulle foregå sådan, at den slags udgifter figurerer på en firmakonto,« siger Ingvar Straume.

Også den udlægning afviser Nils Jansson.

Ifølge ham var aktieoverdragelsen kun »én del af de forskellige gældsposter. Og som stadig ikke er blevet betalt tilbage«. Den nævnte aktieoverdragelse var i øvrigt »fuldt lovlig og blev godkendt af Straume«, siger Nils Jansson.

Ingvar Straume fastholder og fortæller, at NDP-koncernen blev mistænksom i sommeren 2017.

»Vi forsøgte ganske længe gennem hele sommeren 2017 at foretage en gennemgang for at finde ud af, hvad situationen faktisk var i selskaberne. Men Nils Jansson gjorde alt, hvad han kunne for at hindre os i at få indblik i virksomheden,« siger Ingvar Straume.

Det er mange penge, der bliver trukket fra jeres konti, men I opdager det først sent i forløbet. Burde I ikke have opdaget noget før, at der forsvandt så mange penge?

»Jo, det kan man sige. Men vi har ikke haft tilgang til kontoudtog og den slags. Selv om Nils ikke havde nogen formel rolle, så var hans partner Karsten Hagel direktør, hans samlever var bogholder, og økonomichefen var en af Nils’ samarbejdspartnere. Sådan bør det selvsagt ikke være. Men det har betydet, at det var været svært for os at have kontrol med det,« siger Ingvar Straume.