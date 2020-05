Efter vilde kursstigninger er Norwegian nu tre gange mere værd end SAS: »Det er galskab«

For nylig blev luftfartsselskabet Norwegian reddet fra konkurs, og efter store kursstigninger de seneste dage værdisættes det norske selskab nu til næsten 14 milliarder norske kroner. Det er tre gange mere end værdien af SAS, og Norwegian-aktien har aldrig været mere værd end nu.

Markedsiagttagere står uforstående over for de seneste dages vilde kursstigninger.

»Det er et mysterium,« siger Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Investment Management til den norske avis Dagens Næringsliv.

Jan Petter Sissener, der står bag fonden Canopus, kalder kursstigningerne for »galskab« og peger på det enorme antal aktier i selskabet efter redningsplanen, som indebar en aktieemission, hvor der blev udstedt mange nye aktier.

»Grunden til, at jeg synes, det er galskab, er, at der er over tre milliarder aktier,« siger Jan Petter Sissener til netmediet E24.

Alene tirsdag steg Norwegian-aktien med mere end 20 procent godt hjulpet af, at stadig flere europæiske lande varsler lettelser i de gældende indrejseforbud i juli.

For en uge siden faldt redningsplanen for Norwegian endeligt på plads, og selskabet er dermed foreløbig reddet. Redningspakken indeholder blandt andet 2,7 milliarder kroner i statlige lån. Med ny kapital fra ejerne og konvertering af gæld til egenkapital, er der nu totalt 3,1 milliarder aktier i Norwegian.

Aktien skal ned igen

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Investment, mener, at det må være småaktionærer, der har drevet aktien i vejret.

»Det er nok mange aktive småsparere, som er inde – det må jo være dét. Jeg har vanskeligt ved at tro, at professionelle investorer køber Norwegian-aktier til disse priser,« siger Næss, som forudser kursfald, når långiverne ifølge vilkårene i redningsplanen kan begynde at sælge deres Norwegian-aktier, hvilket kan ske fra 9. august. Dette vil ifølge Næss medføre et stort udbud af Norwegian-aktier i markedet.

»Aktien skal definitivt ned igen. Mange vil tabe penge,« siger Næss, der mener, at aktien er prissat alt for højt.

Sammen melding kommer fra Jan Petter Sissener.

»Det ser højt ud for et selskab, som for øjeblikket opererer syv fly og håber at komme tilbage om et halvt års tid,« siger Sissener.