Efter stort underskud og opslidende retsopgør: Millionerne strømmer ind på Hotel d'Angleterre

Det københavnske luksushotel d'Angleterre blev i 2017 ramt af et stort millionunderskud efter at have tabt en retssag mod den krakkede entreprenørgigant Pihl & Søn.

Året forinden var det ellers gået strålende med et overskud på næsten en kvart mia. kroner.

Retssagen mod Pihl & Søn udsprang af den omfattende ombygning af Hotel d'Angleterre, der blev påbegyndt i 2011, og som kostede ejerne næsten en halv mia. kroner.

Men det netop offentliggjorte regnskab for 2018 vidner om, at det igen går godt for Den Hvide Dame på Kongens Nytorv. Indtjeningen vokser kraftigt, og der er positive forventninger til fremtiden. Hotellet offentliggør ikke omsætningstal, men regnskabet viser, at årets resultat ender på 17,7 mio. kroner.

Et tilfredsstillende resultat, lyder det fra hoteldirektøren Lucas Johansson.

»2018 var endnu et godt år, og vi er tilfredse med resultaterne. Det var vores femte fulde år siden genåbningen i 2013, og vi har set en konstant og solid vækst i den tid. Samtidig skal vi fortsætte med at styre d'Angleterre mod tilsvarende økonomiske forventninger i fremtiden,« siger han til Berlingske.

Renovering kostede dyrt

Hotel d'Angleterre åbnede på ny i 2013 efter en gennemgribende renovering. Bag den omfattende renovering stod Else Marie Remmen og den lichtensteinske Remmen-fond, som i 2011 overtog hotellet efter en konkurs i et islandsk selskab, som Remmen få år tidligere havde solgt hotellet til.

Pihl & Søn stod for renoveringen, der endte med at blive langt dyrere end ventet, og byggekoncernen endte med at sende en ekstraregning på cirka 198 mio. kr. til Hotel d'Angleterre, der først nægtede at betale.

Dermed røg sagen i voldgiftsretten, der slutteligt - og til hotelejernes overraskelse - tildelte hotellet et millionsmæk.