Efter flere ulykker: Selvkørende biler beordret væk fra vejene

Efter flere uheld trækkes tilladelsen til, at bilgiganten General Motors må have selvkørende biler ude på de statslige veje tilbage. Forbuddet rammer også førerløse taxier i storby og er et tilbageslag for bilbranchen, der satser stort på området.