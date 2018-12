Efter dramatisk opgør hos Grundfos-ejer: Nu træder Kronprinsparrets hofchef ind i bestyrelsen

Den erhvervsdrivende fond, Poul Due Jensens Fond, der ejer hovedparten af aktierne i den danske pumpeproducent Grundfos, har fyldt hullerne ud i fondens bestyrelse, efter et par stormombruste måneder.

Fonden har hentet to eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Det drejer sig om rektor ved Designskolen Kolding, Elsebeth Gerner Nielsen (58 år), der også har en fortid som kulturminister og folketingsmedlem for Det Radikale Venstre, og ikke mindst hofchef ved Kronprinsparrets Hof, Christian Schønau (52 år).

Christian Schønau er uddannet jurist og har en fortid som topembedsmand på Slotsholmen i København. Han blev i 2010 hentet til Amalienborg fra en stilling som departementschef i Socialministeriet for at blive chef for Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys hof. Han sidder i dag som bestyrelsesmedlem i flere fonde, blandt andre Mary Fonden og Vitus Berings Mindefond. Han er også medlem af VL Gruppe 1.

Elsebeth Gerner kender Grundfos' topchef Mads Nipper godt. Han har nemlig været bestyrelsesformand for Kolding Designskolen i en årrække frem til 2014, hvor han blev topchef i Grundfos.

Derudover er Jens Maaløv, afgående topchef i Terma og medlem af Grundfos Holdings bestyrelse, også indtrådt i ejerfondens bestyrelse.

»Jeg er særdeles glad for, at vi har kunnet tiltrække tre meget kompetente profiler til vores bestyrelse, som på hver deres måde kan styrke vores virke som erhvervsdrivende fond og vores strategiske arbejde med filantropi,« siger bestyrelsesformand Estrid Due Hesselholt, der er datter af Grundfos' stifter, Poul Due Jensen.

Ballade og forvirring

De nye ansigter i Poul Due Jensens Fond kommer ind efter et par måneder med ballade og en vis forvirring omkring fonden og Grundfos.

Først forlod den nyvalgte bestyrelsesformand for fonden, Jens Bager, og to menige bestyrelsesmedlemmer uventet bestyrelsen efter strategiske uoverensstemmelser omkring Grundfos-koncernens opkøbsstrategi.

Ifølge Børsen ønskede et flertal uden om bestyrelsesformanden og hans støtter at ændre opkøbsstrategien, så virksomheden Grundfos kunne kaste sig ud i markant større opkøb end i dag. Det førte til, at bestyrelsesformand og de to bestyrelsesmedlemmer tog deres tøj og gik.

Kort efter blev fondens direktør også fyret på gråt papir.

Siden har fonden fået ny direktør, samtidig med at fondens nye bestyrelsesformand, Estrid Due Hesselholt, har været på jagt efter nye bestyrelsesmedlemmer.

FAKTA Her er de nye bestyrelsesmedlemmer i Grundfos-fond Elsebeth Gerner Nielsen, 58, rektor ved Designskolen Kolding, fhv. kulturminister og tidligere folketingsmedlem for Det Radikale Venstre. Hun er vicepræsident for den internationale organisation Cumulus og er næstformand i Spar Nord Fonden. Tidligere har hun bestridt en række bestyrelsesposter inden for blandt andet miljøområdet. Hun er uddannet Cand.rer.soc fra Odense Universitet. Christian Schønau, 52, er hofchef ved DKH Kronprinsparrets Hof. Desuden sidder han i en række fondsbestyrelser. Christian Schønau har tidligere været departementschef i flere ministerier, bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Velfærdsministeriet og Socialministeriet. Han er uddannet Cand. Jur. fra Aarhus Universitet. Jens Maaløe, 63, er afgående CEO for Terma og sidder i en række virksomhedsbestyrelser, bl.a. Niras, NKT og Grundfos Holding A/S. Desuden er han formand for Innovationsfondens bestyrelse. Jens Maaløe er uddannet Cand. Polyt. fra Danmarks Tekniske Universitet. Kilde: Poul Due Jensens Fond FOLD UD

Fondens nye direktør, Kim Nøhr Skibsted, har tidligere understreget, at hans fornemmeste opgave bliver at skabe ro omkring fondens arbejde, både som erhvervsdrivende fond og inden for filantropi.

»Der er en forventing om, at jeg vil kunne skabe arbejdsro omkring fonden,« sagde Kim Nøhr Skibsted i november til Berlingske.