Efter blot 16 måneder: Presset topchef forlader Just Eat med øjeblikkelig virkning

Efter blot 16 måneder i hjørnekontoret stopper topchefen, Peter Plumb, for det børsnoterede selskab, Just Eat.

Det skriver flere britiske medier.

Det sker brat og efter et 2018, som har været særdeles udfordrende for det i dag britiske selskab, der dog oprindeligt var dansk og stiftet af blandt andre den danske serieiværksætter Jesper Buch. I dag har madportalen hovedkontor i London og er børsnoteret samme sted. Jesper Buch har forlængst solgt sin ejerandel i selskabet.

Da Peter Plumb satte sig i direktørstolen i sommeren 2017 var det med ambitionen om at bringe den offensive madportal ind blandt de største britiske børsnoterede selskaber i FTSE100-indekset. Det mål nåede han i december samme år, men så stoppede festen også.

Aktien faldt over 26 pct. i løbet af 2018, hvilket betød, at Just Eat tumlede ud af det prestigefulde indeks i sidste måned.

Det strammer til

Forklaringerne på børsnedturen er mange. Men først og fremmest handler det om en øget konkurrence på flere af de store europæiske markeder blandt andet fra britiske Deliveroo og især amerikanske Uber Eats, der tidligere har bevist, at det er et selskab, der kan omkalfatre en branche.

Derudover er Peter Plumb også blevet presset massivt af en af selskabets største investorer, den amerikanske hedgefond Cat Rock Capital, der har anbefalet bestyrelsen at sælge fra i Sydamerika. Helt konkret vil fonden have Just Eat til at sælge den brasilianske iværksættervirksomhed iFood, der vurderes at være et muligt salg til i omegnen af 5,4 mia. kroner, som potentielt kunne sendes tilbage til investorerne.

Sammen med meldingen om at Peter Plumb forlader koncernen, sendte Just Eat ligeledes tal ud for, hvordan økonomien udvikler sig. I 2018 leverede Just Eat en omsætning på 780 mio. pund (cirka 6,5 mia. kroner), hvilket var en anelse over forventning, og samtidig peger selskabet på, at omsætningen for 2019 vil lande på over en mia. pund (cirka 8,4 mia. kroner).

Den ledige topchefpost vil indtil videre blive varetaget af selskabets nuværende kundedirektør, Peter Duffy.